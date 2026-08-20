WEC | Aston Martin a Silverstone inizia il lavoro per aggiornare la Valkyrie

La Aston Martin sta lavorando ad alcuni aggiornamenti per la sua Valkyrie in vista della prossima stagione che la vedrà ancora impegnata in IMSA e FIA World Endurance Championship, nelle rispettive Classi GTP e HYPERCAR.

Lunedì e martedì il team The Heart of Racing diretto da Ian James e gli uomini del marchio inglese hanno svolto una prima breve prova - denominata 'roll out' - nell'Hinton Airfield, per poi spostarsi mercoledì sul tracciato di Silverstone, tramite ovviamente approvazione di IMSA e ACO.

Qui il prototipo è stato preso in mano dai piloti ufficiali, Ross Gunn ed Harry Tincknell, alternatisi al volante come si vede nelle immagini diramate dalla squadra, dove l'auto è in livrea semi-mimetica a scacchi verdi, neri, azzurri e blu.

Aston Martin Valkyrie, Test a Silverstone Foto di: Aston Martin Racing

"Valkyrie - Il suono dell'Evoluzione", è la didascalia scelta per le quattro foto dalla compagine anglo-americana, dove il riferimento è chiaramente anche al motore V12 aspirato il cui rombo ha subito fatto breccia nei cuori degli appassionati.

Per il momento non sono state indicate le zone di intervento nelle quali verranno effettuate modifiche al progetto che ha debuttato in campionato nel 2025, ma lo stesso James e i vertici della Casa britannica avevano già ammesso che per il 2027 sarebbe stata messa mano al portafoglio dei Joker Evo per quel che riguarda l'aerodinamica e altre zone, una volta avuti in mano tutti i dati per capire dove andare a sbloccarne il potenziale.

Questo indicato anche dal fatto che Aston Martin e The Heart of Racing proseguiranno le prove ad Austin il 9 settembre (dove gireranno anche Ferrari e Genesis) e ad Aragon il 15 dello stesso mese, per poi svolgere tre giornate fra ottobre e novembre nella galleria del vento di Windshear, dove vengono registrati dati e caratteristiche di tutti i prototipi per l'omologazione finale.

Aston Martin Valkyrie, Test a Silverstone Foto di: Aston Martin Racing

“È stata una giornata importante per la Valkyrie. Alcuni degli sviluppi che abbiamo provato oggi serviranno a riflettere e valutare la direzione tecnica da seguire in futuro", ha dichiarato il team principal James.

"Siamo riusciti a valutare molti aspetti delle prestazioni della vettura, quindi Silverstone si è rivelata una pista interessante per mettere alla prova le nostre idee".

"Ci sono ancora molte novità in arrivo e penso che questo ci dia motivo di essere entusiasti di ciò che potrebbe riservarci il futuro per la Valkyrie".

Foto di: AMR

Il responsabile di AMR per le corse endurance, Adam Carter, ha aggiunto: “Siamo soddisfatti delle prestazioni della Valkyrie nelle prime due stagioni di gare. Abbiamo ripetutamente affermato di esserci cimentati in un ambito caratterizzato da avversari di altissimo livello, che contano anche diversi anni di vantaggio su di noi in termini di sviluppo".

"Pertanto, ora stiamo iniziando a esplorare nuovi ambiti prestazionali che potremmo raggiungere sviluppando la vettura di base, ora che ne comprendiamo molto meglio le caratteristiche dopo 18 mesi di gare. Siamo proprio all’inizio di questo percorso e questa è stata una partenza utile e istruttiva per il processo di sviluppo".

Foto di: AMR

A Silverstone sono state anche provate bene le nuove gomme Michelin, aspetto da non sottovalutare poiché la pista tornerà ad ospitare il WEC il prossimo anno.

"Siamo davvero lieti che Silverstone sia tornata nel calendario. Non è solo la patria dell’Aston Martin e dell’automobilismo britannico, ma anche l’occasione perfetta per alcuni dei migliori appassionati al mondo di provare la gioia pura e viscerale che è l’Aston Martin Valkyrie Hypercar", prosegue Carter.

"Hanno atteso a lungo di vedere la Valkyrie competere ai massimi livelli sul suolo britannico e meritano di essere intrattenuti al meglio. Faremo del nostro meglio per contribuire a questa esperienza.”