GT World | Al Nürburgring vince l'Aston Martin di Drudi, Mercedes 'Mamba' Campione con Auer-Engel-Stolz

Mattia Drudi, Marco Sørensen e Nicki Thiim hanno trionfato nella 3h del Nürburgring, penultimo round di Endurance Cup del GT World Challenge Europe che ha incoronato Campioni 2026 Maro Engel, Lucas Auer e Luca Stolz.

Il trio della Aston Martin-Comtoyou Racing #7 è rimasto al comando fin dal via, gestendo al meglio ogni situazione di una gara che dalla seconda ora in avanti ha vissuto momenti concitati.

Alla formazione della Winward Racing è invece stato sufficiente portare la Mercedes 'Mamba' #48 al traguardo in quarta posizione per chiudere anzitempo il discorso titolo con una gara d'anticipo, proseguendo una striscia fantastica per Engel, che nel 2026 ha già messo in bacheca anche le prestigiose vittorie alla 12h di Bathurst e 24h del Nürburgring (assieme a Stolz).

Prima della partenza, il Dipartimento Tecnico di SRO Motorsports Group ha immancabilmente modificato il Balance of Performance: riduzione di 10kg nel peso di Audi e Ford (che beneficia anche di un passaggio al restrittore da 1,39mm), -20kg alla Corvette, mentre la Ferrari ne ha scontati 5kg, potendo contare anche di una maggior potenza sopra i 6000 giri motore. Infine modifiche alla potenza delle Lamborghini.

Al semaforo verde ottimo spunto del poleman Sørensen che è rimasto davanti alla Mercedes-GetSpeed di Maxime Martin e alla Porsche-LionSpeed #80 di Bastian Buus, mentre a centro gruppo James Kell (McLaren-CSA #111) è franato addosso alla Ferrari di Nicklas Nielsen, costringendo il portacolori di AF Corse a tornare ai box per sostituire una gomma sulla sua 296 #51 crollando in fondo al gruppo. Naturalmente a Kell è stato comminato un Drive Through, così come a Constantin Dressler (Ferrari-Kessel #74) che ha tamponato l'Audi-Eastalent Racing #84 facendola girare.

Il gruppetto di testa ha proseguito in fila indiana con poche emozioni; giusto Jordan Pepper (BMW-WRT #32) è riuscito a portarsi quinto superando di forza la Mercedes-Verstappen #3 di Daniel Juncadella, mentre più indietro Valentino Rossi inizialmente è rimasto a ridosso della Top10, poi però si è trovato in difficoltà a mantenere il passo degli altri ed è sceso 15°.

La monotonia è stata interrotta sul finire della prima ora, quando Gabriel Rindone (Mercedes-GetSpeed Team Dubai #12) ha mandato in testacoda la McLaren-Greystone GT #44 di Tomas Pintos; il Full Course Yellow decretato (seguito poi dalla Safety Car) si è tramutato in una vera e propria beffa per Porsche-LionSpeed #80 e BMW-Rowe Racing #98 che avevano appena effettuato la sosta, scendendo nell'ordine mentre gli altri hanno potuto fermarsi con la gara neutralizzata perdendo poco tempo.

Drudi è subentrato a Sørensen mantendo il primato sulla Mercedes #17 andata a Maxi Götz, terza si è issata la McLaren-Garage 59 #59 inseguita dalla BMW-WRT #32 e dalle Mercedes di Verstappen Racing e Winward 'Mamba', ma la ripartenza dalla Safety Car - unita ad un regolamento assurdo che non consente ai doppiati di togliersi di mezzo - ha contribuito a rendere molto più caotica la seconda ora.

Sempre la Mercedes #12, stavolta nelle mani di Jayden Ojeda, ha causato un grosso incidente, tamponando la Porsche-Rutronik #97 dell'incolpevole Riccardo Pera, il quale è volato contro la Ferrari-Rinaldi #45 di David Perel.

Altra Safety Car e nuovo via ad 1h30' dal termine, con Louis Prette a perdere terreno nella classifica di GOLD CUP per un problema alla McLaren #58. Altre battaglie a suon di sportellate a centro gruppo hanno visto un Max Hesse da applausi risalire dal 17° all'11° posto con la BMW-WRT #46, ma un ulteriore FCY con aggiunta di Safety Car è arrivato dopo una decina di minuti.

La McLaren #5 di Guilherme ha avuto una foratura alla posteriore sinistra e, procedendo a rilento nella salita che porta all'ultima chicane, si è fermata proprio in prossimità della variante, non avendo più appoggio sul posteriore, anziché mettersi sull'erba di lato.

Seppur le indicazioni della Direzione Gara fossero state dettate ripetutamente, le vetture hanno rischiato più volte di sfiorare la 720S, fino a quando è arrivata quella #44 di Jayden Kelly che ha centrato con l'anteriore destra la vettura di Optimum Motorsport.

Qui si è verificato un episodio che ha rimescolato le carte nel finale: prima della ripartenza dalla Safety Car, la BMW-Rowe #98 e la Porsche-Boutsen VDS #2 si sono fermate per la terza ed ultima sosta a 1h13' dalla fine, portando così Raffaele Marciello e Dorian Boccolacci al primo e secondo posto virtualmente una volta che la corsa è ricominciata e tutti hanno smarcato il pit-stop mancante.

Nonostante ciò, il tempo massimo di guida di 69' ha costretto lo svizzero a rientrare per azzerare il conteggio del suo turno a 5' dalla bandiera a scacchi, cosa che invece non ha fatto Boccolacci, prendendosi un Drive Through a gara conclusa che lo fa precipitare 12°.

Drudi/Sørensen/Thiim festeggiano un successo meritatissimo, mentre al secondo posto sale la BMW-WRT #32 di Van Der Linde/Pepper/Weerts.

Questo perché la McLaren-Garage 59 #59 di Loake/Macdonald/Kirchhöfer si è vista comminare una sanzione di 10" per infrazione al regime di FCY (cosa che ha colpito anche Mercedes #177, Audi #88 e #66, McLaren #159, Aston Martin #11, BMW #992 e Porsche #93), ritrovandosi mestamente decima.

Il podio PRO e generale viene così completato dalla Mercedes-Verstappen Racing #3 di Juncadella/Gounon/Lulham, che negli ultimi passaggi ha resistito agli attacchi della 'Mamba' Campione, alla quale è sufficiente come detto la quarta posizione.

Il rimescolo nelle soste finali beffa invece la AMG #17 di Martin/Götz/Schiller che è quinta, seguita dalla Ford-HRT di Drouet/Maini/Scherer.

Lotta bellissima per la settima posizione assoluta e la vittoria della Classe GOLD CUP che ha visto prevalere l'Audi-Tresor Attempto #99 di Aka/Pereira/Frassineti nei confronti della Porsche-Boutsen VDS #10 di Magnus/Knutsson/Menzel a suon di sorpassi e controsorpassi nell'ultima ora.

Dietro di loro, la BMW-WRT #46 di Hesse/Rossi/Harper occupa la nona posizione al termine di un'altra gara dove non mancano recriminazioni, mentre undicesima si piazza la Ferrari-Selected Car Racing/AF che Schandorff/Ebdrup/Birch mettono sul terzo gradino del podio in GOLD CUP.

Mastica amarissimo la Porsche-LionSpeed #80 di Buus/Feller/Preining che riesce a recuperare fino al 15° posto, le Lamborghini Temerario di GRT #63 e Rutronik Racing #96 risalgono fino al 18° e 19° posto, anche se sulla seconda delle due si è verificata una foratura che ha fermato la rimonta già nella prima ora.

La Ferrari-AF Corse PRO #51 di Rovera/Nielsen/Mosca finisce 19a, la gemella #50 di Wadoux/Leclerc/Gelael 40a.

Bellissima la lotta anche in categoria SILVER CUP dove la Ford-HRT #65 di Baert/Coseteng/Kalus riesce a sconfiggere con sorpasso in extremis la BMW-WT #30 di Lismont/Montenegro/Cordeel, la quale mette le mani sul titolo. Terza la Mercedes-GetSpeed #6 di Bartone/Panis/Gazeau.

Infine in Classe BRONZE CUP i disastri combinati da Darren Leung con la BMW-Paradine #991 regalano la vittoria alla Mercedes-2 Seas #222 di Jewiss/Barr/Dawson davanti alla #87 di Piana/Salikhov/Dienst (Winward Racing) e alla Ferrari-Kessel Racing #74 terza, abbastanza per consegnare il titolo al team svizzero grazie oggi a Marschall/Patrese/Dressler.

Pos # Classe PILOTI Team AUTO GIRI DISTACCO 1 7 Pro Cup Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 83 2 32 Pro Cup Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 EVO 83 5.751 3 3 Pro Cup Daniel Juncadella, Chris Lulham, Jules Gounon Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 83 6.243 4 48 Pro Cup Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Mercedes-AMG GT3 EVO 83 6.715 5 17 Pro Cup Maxime Martin, Maximilian Götz, Fabian Schiller Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO 83 7.738 6 64 Pro Cup Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 83 8.960 7 99 Gold Cup Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 83 9.418 8 10 Gold Cup Nico Menzel, Robin Knutsson, Gilles Magnus Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 83 9.872 9 46 Pro Cup Daniel Harper, Max Hesse, Valentino Rossi Team WRT BMW M4 GT3 EVO 83 10.280 10 59 Pro Cup Joseph Loake, Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 83 10.490 11 71 Gold Cup Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch Selected Car Racing Ferrari 296 GT3 EVO 83 28.318 12 2 Pro Cup Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 83 28.614 13 65 Silver Cup Niklas Kalus, Nicolas Baert, Eduardo Coseteng HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 83 28.868 14 30 Silver Cup Ignacio Montenegro, Matisse Lismont, Amaury Cordeel Team WRT BMW M4 GT3 EVO 83 31.082 15 80 Pro Cup Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 83 33.279 16 34 Pro Cup Jamie Day, Christian Krognes, Henrique Chaves natural elements by Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 83 35.229 17 998 Gold Cup Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 83 36.177 18 63 Pro Cup Franck Perera, Sandy Mitchell, Mirko Bortolotti TGI Team by GRT Lamborghini Temerario GT3 83 36.710 19 96 Pro Cup Patric Niederhauser, Marco Mapelli, Luca Engstler Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 83 37.281 20 6 Silver Cup Anthony Bartone, Cesar Gazeau, Aurelien Panis GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 83 39.738 21 24 Gold Cup Mikkel Mac, Antoine Doquin, Dennis Lind Steller Motorsport Chevrolet Corvette Z06 GT3 R 83 42.677 22 9 Silver Cup Max Hofer, Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R EVO 83 44.173 23 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson, Reece Barr 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 83 44.753 24 21 Silver Cup Oliver Söderström, Sebastien Baud, Kobe Pauwels Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 83 45.198 25 87 Bronze Cup Marvin Dienst, Gabriele Piana, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 83 46.411 26 74 Bronze Cup Lorenzo Patrese, Dennis Marschall, Constantin Dressler Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 83 46.951 27 111 Gold Cup Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 83 49.035 28 4 Gold Cup Adam Smalley, Freddie Tomlinson, Harry George Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 83 1:00.191 29 51 Pro Cup Alessio Rovera, Tommaso Mosca, Nicklas Nielsen AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 83 1:00.779 30 60 Pro Cup Thierry Vermeulen, Konsta Lappalainen, Tim Heinemann JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 EVO 83 1:00.973 31 93 Bronze Cup Peter Dempsey, Christopher Froggatt, Eddie Cheever Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R EVO 83 1:05.447 32 52 Silver Cup Matias Zagazeta, Jef Machiels, Gilles Stadsbader AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 83 1:05.769 33 42 Bronze Cup Calan Williams, Javier Sagrera, Ahmad Al Harthy Oman Racing by Century Motorsport BMW M4 GT3 EVO 83 1:09.262 34 992 Silver Cup Bobby Thompson, Christian Hahn, Josh Rowledge Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 83 1:09.826 35 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Huub van Eijndhoven, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R EVO 83 1:14.828 36 991 Bronze Cup Dries Vanthoor, Darren Leung, James Kellett Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 83 1:15.547 37 66 Silver Cup Sebastian Øgaard, Ariel Levi, Rocco Mazzola Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 83 1:16.879 38 98 Pro Cup Augusto Farfus, Jake Dennis, Raffaele Marciello Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 83 1:18.685 39 23 Silver Cup Maxwell Lynn, Horatio Fitz-Simon, Ben Dörr Team RJN McLaren 720S GT3 EVO 83 1:19.093 40 50 Pro Cup Lilou Wadoux, Arthur Leclerc, Sean Gelael AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 83 1:25.406 41 35 Silver Cup Ethan Ischer, Gaspard Simon, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 83 1:28.654 42 88 Bronze Cup Daniele Di Amato, Carrie Schreiner, Gerhard Tweraser Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 83 2:01.681 43 54 Silver Cup Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside Dinamic GT Porsche 911 GT3 R EVO 83 2:12.842 44 89 Bronze Cup Alex Fontana, Bashar Mardini, Patrick Kolb Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 82 48.383 45 11 Bronze Cup Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Sergio Sette Camara Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 82 1:20.097 46 177 Bronze Cup Alfredo Hernandez Ortega, Stephane Tribaudini, Colin Caresani Grupo Prom Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 81 1:39.407 NC 555 Silver Cup Romain Andriolo, James Higgins, Jean-Baptiste Simmenauer CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 57 -52:04.389 NC 12 Bronze Cup Gabriel Rindone, Jayden Ojeda, Tom Kalender GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 49 -1:09:01.191 NC 44 Silver Cup Jayden Kelly, Joshua Rattican, Tomas Pintos Greystone GT McLaren 720S GT3 EVO 43 -1:24:08.116 NC 5 Silver Cup Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 42 -1:28:34.250 NC 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 42 -35:22.302 NC 25 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Lorens Lecertua Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 -1:43:59.933 NC 45 Silver Cup Dylan Medler, Rafael Duran, David Perel Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3 EVO 34 -1:46:20.765 NC 97 Bronze Cup Riccardo Pera, Antares Au, Sven Müller Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R EVO 34 -1:46:20.413 NC 84 Pro Cup Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II