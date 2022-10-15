TURISMO News and Analysis
Morte WTCR, Ribeiro tuona: "C'è chi si è opposto a sostenibilità"
Nasce il TCR World Tour, nuovo campionato turismo con Finalissima
Il WTCR chiude a fine 2022, FIA cerca soluzioni per il rilancio
WTCR | Caos Lynk & Co, tra richieste improponibili e dietrofront
WTCR | Lynk & Co lascia la serie: "BoP e gomme, poca sicurezza"
WTCR | Magnus ed Azcona mattatori ad Aragón
WTCR | Azcona e Urrutia centrano il successo all'Hungaroring
WTCR | Obiettivi ambiziosi per Hyundai e BRC all'Hungaroring
WTCR | Caos gomme, niente gare al Nurburgring per sicurezza!
WTCR | Allarme gomme, Muller tuona: "Correre? Non voglio morire!"
WTCR | Nordschleife: Pole da record di Bennani, doppietta Audi
WTCR | Il BRC Racing Team punta al podio al Nurburgring
WTCR | Pau: dominio di Azcona con la Hyundai-BRC in Gara 2
WTCR | Pau: doppietta Honda con Girolami-Guerrieri in Gara 1
WTCR | Pau: Girolami in Pole davanti a Guerrieri nell'1-2 Honda
WTCR | Il BRC Racing Team punta in alto a Pau
WTCR | Cayrolle wildcard a Pau con l'Audi di Elite-Comtoyou
WTCR | La Zengo Motorsport al via con due Cupra per Huff e Nagy
WTCR | Audi conferma Berthon, Magnus e Coronel, torna Bennani
WTCR | Ecco la livrea delle Honda-Engstler di Monteiro e Tassi
WTCR | Guerrieri: "Honda più vecchia, ma il regolamento ci aiuta"
WTCR | Vallelunga e l'Alsazia entrano nel nuovo calendario
WTCR | Cinque strisce iridate nella livrea Cyan Lynk & Co 2022
Volkswagen: l'incredibile storia della Golf 8 TCR... ritrovata!
WTCR | Hyundai-BRC, pochi ma buoni: "Lavoriamo meglio su qualità"
WTCR | Ecco le Hyundai 2022 di BRC col duo Michelisz-Azcona
WTCR | Abolito il Trophy Europe per gli indipendenti
Ecco i sei piloti del programma giovani 2022 di JAS Motorsport
WTCR | Cancellate le gare a Most, si comincia a Pau in maggio
WTCR | Ehrlacher-Muller completano il quintetto Cyan Lynk & Co
WTCR | Cyan Lynk & Co conferma Bjork e Urrutia per il 2022
Fotogallery: 60 anni di Gabriele Tarquini, il Cinghiale da corsa
WTCR | Discovery annuncia: "Niente gare in Russia"
WTCR | Ma Qing Hua firma con Cyan Lynk & Co per il 2022
WTCR | Anche nel 2022 c'è il WTCR Trophy per gli indipendenti
WTCR | Hyundai firma Azcona come compagno di Michelisz in BRC
Lada al lavoro sulla nuova Vesta Sport TCR
Le migliori gare del 2021: Tarquini e l'addio da vero 'Cinghiale'
WTCR | Honda-JAS conferma i 4 piloti, c'è la novità Team Engstler
Il TCR introduce un kit ibrido per il 2023
Le migliori gare del 2021: Monteiro risorge all'Inferno (Verde)
Audi vince il premio TCR Model of The Year 2021 con le RS 3 LMS
La Toyota Corolla TCR completa i primi test in Argentina
WTCR | Nel 2022 cambia format, gare più lunghe, punteggi rivisti
La Toyota Corolla TCR è finalmente pronta a scendere in pista
Monteiro dimesso dall'ospedale: "Il peggio è passato!"
Monteiro, via a fisioterapia per i polmoni: "Solo 1L di ossigeno"
Monteiro, ancora terapia intensiva: "Il corpo con calma reagisce"
WTCR | Tiago Monteiro trasferito in ospedale a Porto
Monteiro dall'ospedale: "Spero di tornare a casa presto!"
WTCR | Cupra chiude la stagione 2021 con una doppia vittoria
WTCR | Ehrlacher e Cyan Campioni-bis: "Stavolta è stata più dura"
WTCR | Finale beffardo per Tarquini: "Chiuso come avevo iniziato"
Fotogallery WTCR | Ehrlacher e Cyan Lynk & Co ancora Mondiali
WTCR | Sochi ancora griffata Cupra, Huff domina Gara 2
WTCR | Azcona vince Gara 1 in rimonta, Ehrlacher ancora Campione
WTCR | Infezione batterica per Monteiro, salta Sochi
WTCR | Yvan Muller vola in Pole per Gara 2 a Sochi
WTCR | Sochi, Libere 2: Ehrlacher vola sul bagnato
WTCR | I rivali omaggiano Tarquini col 'tunnel della gloria'