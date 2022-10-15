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TURISMO News and Analysis

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Morte WTCR, Ribeiro tuona: "C'è chi si è opposto a sostenibilità"

WTCR
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Morte WTCR, Ribeiro tuona: "C'è chi si è opposto a sostenibilità"

Nasce il TCR World Tour, nuovo campionato turismo con Finalissima

TCR
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Il WTCR chiude a fine 2022, FIA cerca soluzioni per il rilancio

WTCR
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WTCR | Caos Lynk & Co, tra richieste improponibili e dietrofront

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L'Anneau du Rhin
WTCR | Caos Lynk & Co, tra richieste improponibili e dietrofront

WTCR | Lynk & Co lascia la serie: "BoP e gomme, poca sicurezza"

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WTCR | Magnus ed Azcona mattatori ad Aragón

WTCR
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Aragón
WTCR | Magnus ed Azcona mattatori ad Aragón

WTCR | Azcona e Urrutia centrano il successo all'Hungaroring

WTCR
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Hungaroring
WTCR | Azcona e Urrutia centrano il successo all'Hungaroring

WTCR | Obiettivi ambiziosi per Hyundai e BRC all'Hungaroring

WTCR
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Hungaroring
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WTCR | Caos gomme, niente gare al Nurburgring per sicurezza!

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Nürburgring
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WTCR | Allarme gomme, Muller tuona: "Correre? Non voglio morire!"

WTCR
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Nürburgring
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WTCR | Nordschleife: Pole da record di Bennani, doppietta Audi

WTCR
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Nürburgring
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WTCR | Il BRC Racing Team punta al podio al Nurburgring

WTCR
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Nürburgring
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WTCR | Pau: dominio di Azcona con la Hyundai-BRC in Gara 2

WTCR
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Pau-Ville
WTCR | Pau: dominio di Azcona con la Hyundai-BRC in Gara 2

WTCR | Pau: doppietta Honda con Girolami-Guerrieri in Gara 1

WTCR
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Pau-Ville
WTCR | Pau: doppietta Honda con Girolami-Guerrieri in Gara 1

WTCR | Pau: Girolami in Pole davanti a Guerrieri nell'1-2 Honda

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Pau-Ville
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WTCR | Il BRC Racing Team punta in alto a Pau

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Pau-Ville
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WTCR | Cayrolle wildcard a Pau con l'Audi di Elite-Comtoyou

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WTCR | La Zengo Motorsport al via con due Cupra per Huff e Nagy

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WTCR | Audi conferma Berthon, Magnus e Coronel, torna Bennani

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WTCR | Ecco la livrea delle Honda-Engstler di Monteiro e Tassi

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WTCR | Guerrieri: "Honda più vecchia, ma il regolamento ci aiuta"

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WTCR | Vallelunga e l'Alsazia entrano nel nuovo calendario

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WTCR | Cinque strisce iridate nella livrea Cyan Lynk & Co 2022

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Livrea Cyan Lynk & Co
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Volkswagen: l'incredibile storia della Golf 8 TCR... ritrovata!

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WTCR | Hyundai-BRC, pochi ma buoni: "Lavoriamo meglio su qualità"

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WTCR | Ecco le Hyundai 2022 di BRC col duo Michelisz-Azcona

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WTCR | Ma Qing Hua firma con Cyan Lynk & Co per il 2022

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WTCR | Ehrlacher e Cyan Campioni-bis: "Stavolta è stata più dura"

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WTCR | Infezione batterica per Monteiro, salta Sochi

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WTCR | Yvan Muller vola in Pole per Gara 2 a Sochi

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WTCR | Sochi, Libere 2: Ehrlacher vola sul bagnato

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WTCR | I rivali omaggiano Tarquini col 'tunnel della gloria'

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