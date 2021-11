WTCR | Infezione batterica per Monteiro, salta Sochi

Tiago Monteiro non correrà le gare di oggi del FIA WTCR a Sochi a causa di una infezione batterica al torace.

Il portoghese si era sentito poco bene sabato mattina all'arrivo all'autodromo russo; subito portato al centro medico per i controlli di rito, è stato successivamente trasferito in ospedale.

Qui i medici, dopo i vari riscontri per escludere possibili guai legati al Coronavirus, gli hanno diagnosticato il problema che lo terrà obbligatoriamente fermo, anche se dalla Honda fanno sapere che il suo stato d'animo è comunque buono.

Monteiro non potrà quindi salire sulla Honda Civic Type R TCR costruita dalla JAS Motorsport e messa a punto dalla ALL-INKL.DE Münnich Motorsport per dare una mano al suo compagno Esteban Guerrieri nella lotta per il titolo.

"Oltre alle azioni in pista, la nostra attenzione è rivolta alla situazione di Tiago - ha detto il team manager Dominik Greiner - Tutto il team vuole augurargli una pronta guarigione e sarebbe ottimo mandargli un bel messaggio di positività terminando la stagione con un bel risultato".

Mads Fischer, responsabile di JAS Motorsport, ha aggiunto: "Ovviamente la cosa più importante è dire che mandiamo i nostri migliori auguri a Tiago, sperando che si riprenda presto".

Tiago Monteiro, ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR Photo by: WTCR