WTCR | La Zengo Motorsport al via con due Cupra per Huff e Nagy

La Zengő Motorsport continua l'avventura nel FIA WTCR anche per la stagione 2022, ma con una differente formazione di piloti.

Dopo aver chiuso il 2021 con una doppia vittoria, la squadra ungherese ha ridotto l'impegno da quattro a due auto, confermando al volante Rob Huff e ingaggiando Dániel Nagy per guidare le Cupra Leon Competición gommate Goodyear.

"Non voglio dire cosa possiamo raggiungere perché lo vedremo alla fine della stagione, ma siamo molto fiduciosi dei nostri due piloti, Rob Huff e Dani Nagy - ha detto il Team Principal, Zoltán Zengő - Abbiamo l'esperienza e il talento di 'Huffy' e sappiamo che può tirare fuori tutto dalla macchina e da se stesso".

"Allo stesso tempo, motiverà Dani, lo aiuterà a crescere e a trovare la sua strada in pista. Crediamo che questa sia un'ottima formazione con un Campione WTCC e un giovane talento ungherese nella nostra squadra".

"Sappiamo che possiamo concentrarci sul lavoro compiuto negli ultimi anni e faremo tutto per mostrare e dimostrare che ciò che abbiamo fatto a Sochi non è stato un caso, ma che possiamo farlo di nuovo. Con due macchine possiamo concentrarci meglio rispetto quattro e questo dovrebbe portarci più risultati".

Rob Huff, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición Photo by: WTCR

Huff, 42 anni, ha vinto il titolo WTCC nel 2012 e ha tre vittorie WTCR fino ad oggi all'attivo, compresa quella ottenuta nel round finale della scorsa stagione.

"C'è il vecchio detto che dice che il tuo valore è quello della tua ultima gara: noi le abbiamo vinte entrambe. Con Zengő siamo entrambi piuttosto vecchi e saggi con tanta esperienza per sapere che sarà un inizio di stagione difficile perché le cose si sono definite abbastanza tardi, ma non c'è nulla che sia fuori dalla nostra portata", dice il ragazzo di Cambridge.

"Siamo fiduciosi della macchina che abbiamo e delle nostre capacità, è nostro compito dare tutto il possibile nella prima gara e mostrare le nostre intenzioni. Ma il WTCR è una serie mondiale e siamo contro i migliori piloti e squadre del mondo sui circuiti più impegnativi del pianeta".

"Non è mai facile, ma tra me e il team Zengő abbiamo piena fiducia in quello che stiamo facendo e faremo tutto il possibile per mostrare questa fiducia in pista".

Daniel Nagy, Zengő Motorsport X CUPRA, Cupra e-Racer Photo by: Pure ETCR

Reduce dall'avventura nel PURE ETCR con la Cupra di Zengő Motorsport nel 2021, il 24enne Nagy affronta una nuova sfida.

"Stavo aspettando una possibilità negli ultimi due anni per fare una stagione completa nel WTCR, ma non è mai arrivata e ormai pensavo che non ci fosse nemmeno per il 2022, ero rassegnato. Poi ho ricevuto una telefonata da un buon amico, Zoltán Zengő, che mi ha chiesto se fossi disponibile ad unirmi al suo team e a Rob Huff nel cercare di continuare il suo sogno di mettere gli ingegneri ungheresi e i giovani piloti nel Mondiale Turismo, dunque ho semplicemente detto sì", spiega il magiaro.

"Rob è sempre stato molto gentile con me anche quando ero nelle retrovie nel WTCC con una vecchia auto. Mi sta già aiutando molto ed è una meravigliosa opportunità per me di imparare da una delle più grandi leggende del touring car. Significa molto per me e spero che mi aiuterà a continuare l'apprendimento che abbiamo iniziato un paio di anni fa".

"Il mio obiettivo è quello di vincere almeno una gara, ma il motorsport non è facile e sicuramente dovremo stare attenti all'inizio per conoscere la macchina, il pneumatico e alcune piste. Voglio avere la sensazione di aver fatto tutto il possibile".