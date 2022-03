WTCR | Abolito il Trophy Europe per gli indipendenti La massima serie turismo non assegnerà nel 2022 il premio ai piloti privati che prendono parte solamente alle gare europee, ma manterrà quello in palio per tutto l'anno.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio Il FIA WTCR non assegnerà il trofeo europeo ai piloti indipendenti che prenderanno parte solamente alle gare previste nel Vecchio Continente. Un mese fa, Discovery Sports Events, promoter della massima serie turismo, aveva annunciato che il suo WTCR Trophy avrebbe avuto anche una versione 'Europe' per la stagione 2022. Questa cosa confliggeva con la serie TCR Europe e dopo la cancellazione delle gare previste in Russia e a Most, con il calendario ancora da rivedere, il vertici del WTCR hanno preferito abbandonare l'idea del Trophy Europe. "Contrariamente a quanto comunicato ufficialmente il 18 febbraio, Discovery Sport Events, promoter del WTCR – FIA World Touring Car Cup, conferma che nel 2022 non verrà assegnato il WTCR Trophy Europe", si legge nella nota ufficiale. Dal TCR Europe hanno fatto sapere che c'è grande soddisfazione per questa scelta, che in effetti andava praticamente a 'raddoppiare' quello che era un campionato già presente a livello regionale del mondo TCR. Resta ugualmente in palio il WTCR Trophy, che come detto è una categoria riservata ai concorrente che non godono di supporto ufficiale da parte di una Casa. condivisioni Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly Articolo precedente WTCR | Cancellate le gare a Most, si comincia a Pau in maggio condivisioni