WTCR | Anche nel 2022 c'è il WTCR Trophy per gli indipendenti

Anche nel 2022 il FIA WTCR porterà avanti l'iniziativa del WTCR Trophy.

Istituita nel 2020, si tratta della categoria riservata ai piloti indipendenti, che non godono di supporti ufficiali da parte delle Case.

Come noto, la massima serie turismo ha adottato il sistema del TCR che è un concetto legato alle corse clienti, con i Costruttori che non sono più impegnati in prima persona, ma i quali danno comunque una mano alle squadre di riferimento che schierano le loro vetture.

I team e i concorrenti che invece non hanno alcun legame con i marchi, potranno ugualmente lottare per un titolo messo in palio dal promoter, Discovery Sports Events.

Per la stagione corrente c'è anche una novità, ossia il WTCR Trophy Europe, premio che verrà assegnato già dopo le prime sei tappe del calendario.

Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Spagna e Portogallo ospiteranno infatti le prime 12 gare della serie, che poi si trasferirà in Russia e che dovrebbe tornare affrontare la trasferta asiatica dopo due anni di pandemia.

Condizionale d'obbligo, chiaramente, perché attualmente non è ancora chiara come sarà la situazione da qui ad ottobre, quando è in programma l'evento della Corea del Sud, che poi verrà seguito da quelli in Cina e a Macao.

In attesa di capire come evolveranno le cose, c'è comunque la certezza di poter combattere per qualcosa fino a Vila Real, in una classifica a parte che comprenderà i concorrenti sopracitati, comunque eleggibili anche per quella assoluta.

La graduatoria viene stilata premiando con 1 punto l'autore del giro più veloce in Qualifica e i Top5 delle gare sulla scala di 10-8-5-3-1, con un altro punto che andrà a chi realizza il miglior crono in ciascuna di esse.

Per la prima volta anche gli iscritti come wildcard (quindi per un solo evento) avranno diritto ai punti del WTCR Trophy, nel quale saranno ammessi pure i precedenti Campioni del FIA WTCC.