WTCR | Discovery annuncia: "Niente gare in Russia"

Carica lettore audio

Anche il FIA WTCR ha preso posizione annunciando che non disputerà le gare in Russia quest'anno.

La terribile e assurda guerra che Vladimir Putin ha scatenato contro l'Ucraina non è passata inosservata e anche il mondo del motorsport ha reagito.

Dopo la Formula 1, pure la massima serie turismo ha emesso un breve ma chiarissimo comunicato nella serata di sabato, specificando che - stando così le cose - non si andrà a Sochi.

"Alla luce dei tremendi e tristi eventi che si stanno manifestando in Ucraina, Discovery Sports Events - promoter del WTCR-FIA World Touring Car Cup - conferma che nelle circostanze attuali non è possibile lo svolgimento della WTCR Race of Russia, prevista come round 13 e 14 della stagione 2022. I pensieri dell'intera famiglia del WTCR vanno a tutti coloro che stanno soffrendo a causa della situazione ucraina".

Il Sochi Autodrom aveva ospitato il FIA WTCR come evento di chiusura della passata stagione e avrebbe dovuto replicare il fine settimana del 6-8 agosto, per poi dirigersi verso l'Asia per le tre tappe finali.

A questo punto bisognerà attendere gli sviluppi della durissima e triste situazione che il nord-est europeo sta vivendo, prima di tornare a parlare di manifestazioni sportive di divertimento