Le migliori gare del 2021: Tarquini e l'addio da vero 'Cinghiale'

La stagione 2021 del FIA WTCR verrà ricordata anche come l'ultima di Gabriele Tarquini come pilota a tempo pieno.

Il 'Cinghiale' ha atteso il fine settimana di Adria per annunciare il suo addio al campionato (ma non al mondo delle corse perché qualcosa da dire anche ce l'ha, eccome se ce l'ha!).

Analizzando quelle che sono state le migliori gare di quest'anno, era inevitabile parlare del Bi-Campione del Mondo, ma sarebbe stato troppo facile (e ripetitivo al tempo stesso, dato che ne avevamo già parlato) soffermarsi sul trionfo colto in quel di Aragon.

Ecco invece che la scelta ricade proprio sull'evento di Adria, al quale eravamo presenti in prima persona per respirare quell'aria di weekend memorabile, con tanta emozione e qualche lacrimuccia che già al nostro arrivo venerdì rischiava di essere versata.

I famigliari di Tarquini non potevano mancare, tant'è che la torretta che sovrasta la pista rodigina dall'ultima curva è stata presa d'assalto da un vero e proprio 'gruppo ultras' proveniente da Giulianova, con bandiere tricolore e striscioni.

Qui il fratello di Gabriele, 'Gigi', ci ha subito allungato la maglietta arancione celebrativa con la scritta 'Grazie Cinghio', così come a tutti i presenti: "Ragazzi, fate attenzione a non farvi vedere da Gabri, la mettiamo domenica dopo Gara 2 per la festa".

Di lì a qualche ora, in realtà, è sopraggiunto un po' di sconforto perché l'esito delle Qualifiche non è stato dei migliori: solo 12° crono per l'alfiere della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, eliminato al termine della Q2 causa un problema ai freni accusato dalla sua Hyundai Elantra N, mandandolo nella ghiaia.

Quasi impossibile pensare di ottenere un bel risultato partendo per le due gare da quella posizione, su un tracciato stretto e tortuoso, con tratti veloci che però garantivano pochi spazi per attaccare.

Quasi impossibile, dicevamo, perché stiamo parlando di Tarquini, il cui soprannome è appunto 'Cinghiale' e non per caso. Dopo una Gara 1 affrontata con attenzione per risalire in Top10, Gara 2 è stata a tratti memorabile, da salti sul divano mentre l'abruzzese faceva fuori un avversario dopo l'altro.

Raggiunta la quinta piazza, non c'è stato molto da fare per sperare in un podio che sarebbe stato più che meritato, ma sul quale è salito per la celebrazione annunciata e organizzata come dicevamo in precedenza.

Già all'arrivo in pit-lane la marea 'arancione' si è distinta con applausi, cori e occhi lucidi nell'accogliere un Tarquini visibilmente emozionato, abbracciato dal sindaco della sua città, premiato dal Capo di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, e osannato da amici, parenti e tifosi, nonché omaggiato da rivali e colleghi della massima serie turismo.

Insomma, divertimento in pista, ma anche fuori per un ragazzino di 59 anni (ma siamo più vicino ai 60, che compirà il 2 marzo 2022) il cui piede destro è ancora pesantissimo. Con le zanne che gli spuntano dal casco appena lo indossa. Ci mancherà e mancherà al movimento, come è mancata causa restrizioni Covid anche la presenza di un pubblico sulle tribune che Tarquini avrebbe strameritato per quello che ha fatto e regalato in una carriera difficilmente replicabile.