Fotogallery: 60 anni di Gabriele Tarquini, il Cinghiale da corsa

Dai Kart "in casa" al Mondiale 1 / 18 La carriera sportiva di Gabriele Tarquini, nato il 2 marzo 1962, incomincia come la maggior parte dei suoi colleghi sui kart, sfruttando la pista di famiglia. E' il 1972 e affronta le prime gare in Classe Junior, arrivando al primo successo nel Campionato Regionale Abruzzese del 1976. Nel 1980 passa al Campionato Italiano, centra l'affermazione in Classe Senior della categoria 125, cosa che l'anno dopo gli consente di approdare all'Europeo. Nel 1983 si impone nel tricolore e vince la Coppa Europa, nel 1984 si ripete in patria e porta a casa il suo primo Mondiale in Classe C. Foto di: Gabriele Tarquini

Il grande palcoscenico di Le Mans 2 / 18 Tra 1983 e 1985 Tarquini comincia a fare le prime esperienze sulle monoposto in Formula 3 e F3000 tra serie italiana ed europea. Nel 1985 tocca il suo più grande palcoscenico correndo la 24h di Le Mans al volante della Porsche 956 gestita dalla Brun Motorsport in equipaggio con Oscar Larrauri e Massimo Sigala. Foto di: Philippe Hubert

1987: l'esordio in Formula 1 3 / 18 E' il 1987 quando Tarquini ha la sua più grande possibilità in carriera: quella di esordire in Formula 1. Lo fa ad Imola con una Osella FA1G motorizzata Alfa Romeo, con la quale l'abruzzese fa il possibile contro una marea di macchine decisamente più forti e... solide! Foto di: LAT Images

La passione (futura) per il Turismo 4 / 18 Sempre nel 1987, Tarquini ancora non sa che quelle uscite al volante dell'Alfa Romeo 75 nel Mondiale Turismo sono solo l'antipasto di una fantastica carriera in questa categoria. Per lui 5 gare e 1 podio, oltre alla partecipazione alla 24h di Spa-Francorchamps che porta a termine all'11° posto. Foto di: Gabriele Tarquini

Il sogno F1 5 / 18 Nel 1988 il sogno di una carriera in Formula 1 è vivo grazie alla Coloni, con la quale fa 8 gare del Mondiale. A fine anno prende parte anche alla gara di Macao di F3 con Prema. Foto di: Sutton Motorsport Images

Punto (iridato) e a capo 6 / 18 Tra il 1989 e il 1991 la Formula 1 resta l'impegno di primaria importanza per Tarquini, che arriva anche alla conquista del suo primo punto iridato con l'Automobiles Gonfaronaise Sportive-Fondmetal (quando all'epoca venivano premiati solo i primi 6 al traguardo!). Abbinato a questo programma inizia anche quello nel Super Turismo con la BMW del Team Bigazzi e i primi podi cominciano a stuzzicarlo sull'idea che c'è una strada interessante da percorrere... Foto di: Rainer W. Schlegelmilch

Dominio in... trasferta! 7 / 18 Terminata l'esperienza in Formula 1, il 1993 lo passa nel Super Turismo italiano e le 5 vittorie convincono l'Alfa Romeo a portarlo nell'ostico British Touring Car Championship per il 1994. La 155 è un missile e Tarquini incontenibile, arrivando al titolo con 8 vittorie, 14 podi e 2 Pole. Foto di: LAT Images

Scorza durissima 8 / 18 Nel BTCC, oltre al celebre "2 ruote" di Donington (che abbiamo usato come copertina di questa carrellata di immagini), Tarquini e l'Alfa mostrano di avere la cosiddetta "gran buccia"! L'incredibile botto di Knockhill non scalfisce minimamente il binomio, ma che brividi a vedere e rivedere quel volo... Foto di: Jeff Bloxham / Motorsport Images

DTM? Ja(s)! 9 / 18 Nel 1995 c'è anche una parentesi nel DTM, ma soprattutto le prime collaborazione con la neonata JAS Motorsport. Questo lo porterà a guidare negli anni successivi le Honda in varie serie, tra cui BTCC e STW, fino ad arrivare al campionato Europeo Turismo nei primi anni 2000. Foto di: ITR eV

Il Biscione e il Cinghiale 10 / 18 L'ETCC è terra di conquista per Tarquini, ormai ribattezzato "Cinghiale" per la sua proverbiale grinta al volante. Tornato col "Biscione", il ragazzo di Giulianova porta la 156 a vincere il titolo nel 2003, terminando terzo l'anno successivo. Ma il salto è quasi compiuto... Foto di: Sutton Motorsport Images

Sul tetto del Mondo 11 / 18 Nel 2005 l'Alfa Romeo lo porta nel WTCC, poi è la Seat Sport a prenderselo per puntare all'iride, che arriva con tripudio a Macao nel 2009, forse con un anno di ritardo, ma quel tanto che basta a fargli capire che non è ancora ora di smettere, come lui stesso afferma una volta sollevata la coppa di Campione. Foto di: Andy Chan

Sulla cresta dell'Honda 12 / 18 E' il 2013 e la Honda ha bisogno di un pilota esperto per il suo nuovo programma WTCC con la Civic Type R. Oltre a Tiago Monteiro, in giappone e in JAS Motorsport vogliono fermamente Tarquini, con cui arrivano alle prime due vittorie nella serie. Foto di: FIA WTCC

Dalla Russia con amore (per le corse) 13 / 18 A fine 2015 la Honda appieda Tarquini per motivi... anagrafici! Sacrilegio? Sì, perché il Cinghio ha ancora tanto da dare e in Lada ne approfittano per prenderselo e cercare di sviluppare una Vesta che è bella, ma non proprio competitiva. In Qatar Gabriele fa una delle gare più belle della carriera, scappando via dalla Pole Position e lasciando briciole ai rivali. Anche questa è fatta! Foto di: FIA WTCC

Una nuova era 14 / 18 Nel 2017 il WTCC è agli sgoccioli, la Lada molla e Tarquini si ritrova a spasso. Ma è il TCR il futuro delle corse turismo e in Hyundai si prova una nuova avventura con la i30 N. "E chi chiamerai?" Non i Ghosbusters in questo caso... ma ovviamente il Cinghiale, che fa da papà alla macchina coreana assieme alla BRC, centrando già il primo trionfo in Cina, quando ancora la macchina non è omologata! Foto di: TCR Media

Campione-bis! 15 / 18 Il 2018 è il primo anno del nuovo FIA WTCR e Tarquini-Hyundai-BRC non possono mancare. Si parte a razzo con due vittorie a Marrakech, si finisce a Macao con le solite gare non adatte ai deboli di cuore. Il Cinghio a 56 anni si laurea ancora Campione del Mondo, il più anziano di sempre a riuscirci. E non finisce qui, perché l'anno dopo dà una mano al suo compagno Norbert Michelisz a succedergli nell'albo d'oro, mentre il 2020 è controverso e rovinato dal Covid. Foto di: Fabian Werner

L'ultima impresa 16 / 18 La Hyundai porta la nuovissima Elantra N nel WTCR, anche questa sviluppata da papà-Tarquini. Non ci sono grandissime fortune, ma la vittoria con fuga solitaria di Aragon conferma che il Cinghiale di colpi in canna ne ha ancora, nonostante le 59 primavere. Foto di: WTCR

Addio... o arrivederci? 17 / 18 Il WTCR fa tappa ad Adria e qui arriva l'annuncio della fine. O meglio, di un nuovo inizio, perché Tarquini non ha più voglia di viaggiare per tutto l'anno in giro per il mondo, ma non certo di attaccare il casco al chiodo. Nel frattempo, gli organizzano una grande festa con fumogeni e magliette, lui ricambia con una rimonta pazzesca fino alla Top5. La grinta non invecchia! Foto di: WTCR