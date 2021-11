WTCR | I rivali omaggiano Tarquini col 'tunnel della gloria'

E' cominciato ufficialmente l'ultimo impegno nel FIA WTCR per Gabriele Tarquini, che a Sochi è giunto all'atto finale della sua carriera a tempo pieno da pilota della massima serie turismo.

Annunciato il ritiro qualche settimana fa ad Adria, il 'Cinghiale' in Russia affronta l'ultima uscita a bordo della Hyundai Elantra N preparata dalla BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Al via delle Prove Libere 1, l'abruzzese è stato mandato fuori dai box per primo, attraversando tutta la pit-lane nel cosiddetto 'tunnel della gloria'.

Piloti e membri delle squadre rivali erano infatti in piedi davanti alle rispettive macchine e postazioni per applaudire il Bi-Campione, che a 59 anni lascerà il campionato una volta conclusa questa stagione. Il veterano ha salutato tutti visibilmente emozionato, inquadrato dalle telecamere onboard della sua vettura, per poi entrare in pista per primo e terminare con il 12° crono la prima sessione di Libere russa.

Una cosa simile era stata organizzata nel 2018 a Suzuka, quando Tiago Monteiro fece il suo ritorno con la Honda dopo il terribile incidente avuto nel 2017 a Barcellona dove rischiò la vita.