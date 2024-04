MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Spagna

Quando si parla di MotoGP, molto spesso sentiamo dire che i valori reali si vedono quando la carovana iridata inizia la campagna europea. In questo senso, l'appuntamento di Jerez, una delle grandi classiche del calendario, potrebbe dirci di più di quello che possiamo attenderci da questa stagione, dopo che nelle prime tre gare abbiamo avuto più di una sorpresa.

In Qatar e a Portimao si potrebbe dire che il copione è stato quello che si aspettavano un po' tutti, con il campione del mondo Pecco Bagnaia ed il suo rivale nella corsa al titolo 2023 Jorge Martin a spartirsi il bottino domenicale. Anche la Ducati, dunque, ha confermato il suo status di favorita, arrivando a toccare quota 11 successi consecutivi.

La trasferta texana di Austin però avrà sicuramente acceso qualche campanello d'allarme a Borgo Panigale, perché ha mostrato un'Aprilia in forma smagliante. Dopo il segnale incoraggiante della vittoria nella Sprint di Portimao, Maverick Vinales è stato il dominatore del weekend del Gran Premio delle Americhe, firmando la pole position ed imponendosi in entrambe le gare, rimontando addirittura dall'11° posto dopo una brutta partenza in quella lunga.

Segno che la Casa di Noale in questo momento sembra essersi avvicinata davvero tanto alla Ducati, che addirittura in questo caso si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio, perché Pedro Acosta ha proseguito la sua crescita impressionante, conquistando il secondo podio consecutivo dopo quello di Portimao, riuscendo a lottare per la prima volta per la vittoria in MotoGP e dimostrando anche la KTM può già essere una minaccia concreta nelle sue mani.

Senza dimenticare altri protagonisti come Enea Bastianini, che magari non avrà ancora piazzato un acuto vero e proprio, ma zitto zitto è secondo nel Mondiale, staccato di 21 punti da Martin. E quel Marc Marquez che aspetta ancora la zampata domenicale con la Ducati del Gresini Racing dopo aver conquistato due secondi posti consecutivi nelle Sprint. Ad Austin però era al comando quando è caduto, quindi l'apprendistato sulla Rossa sembra essere quasi concluso.

Il weekend andaluso, dunque, può regalare sicuramente molti spunti e tra questi c'è anche l'appendice della giornata di test collettivi che si terrà lunedì dopo il GP, che potrà essere utile soprattutto per Yamaha e Honda per provare ad uscire dal momento di grande difficoltà che stanno vivendo.

Di seguito, trovate il programma completo del weekend, la programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio di Spagna



Inizia la fase europea del calendario 2024 per la MotoGP e quindi si torna ad avere degli orari più tradizionali, con il programma di Jerez che è stilato sull'ormai consueto format Sprint e che vedrà quindi scattare la gara breve del sabato alle ore 15 e quella lunga domenicale alle 14.

Venerdì 26 aprile



FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 27 aprile



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 28 aprile



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio di Spagna



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 alle 14:05, Moto2 alle 15:20 e MotoGP alle 17:05)

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Spagna



Sabato 27 aprile



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 28 aprile



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing in testa alla partenza Foto di: Dorna

MotoGP 2024: scopriamo il tracciato di Jerez

Il Circuito di Jerez è uno dei circuiti con la più lunga tradizione nel calendario della MotoGP. La pista andalusa ha ospitato il GP di Spagna ininterrottamente dalla stagione 1989 e ha visto passare una moltitudine di leggende attraverso le sue mitiche curve, che formano un tracciato insidioso e un po' complesso, anche se i piloti lo conoscono già alla perfezione per tutte le volte che vi hanno corso.