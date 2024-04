Luca Ghiotto sbarca in IndyCar: debutto a Barber con Dale Coyne

Un altro italiano sbarca negli Stati Uniti. Luca Ghiotto, il quale ha recentemente partecipato alla prima prova del Campionato Europeo Le Mans con Inter Europol Competition, farà il salto nel Nuovo Mondo, dove nelle prossime settimane scenderà in pista per il campionato IndyCar.

Dopo la notizia relativa al debutto di Prema nella IndyCar a partire dal 2025, ora si aggiunge un altro tocco tricolore nella massima serie americana per monoposto, con il ritorno di un pilota italiano. Ghiotto correrà infatti al volante di una delle vetture del team Dale Coyne Racing per i prossimi due appuntamenti in programma sui circuiti stradali di Barber, in Alabama, e di Indianapolis.

Per il 29enne vicentino non si tratta solo del debutto assoluto in IndyCar, ma anche del ritorno alle monoposto. Dopo aver lottato fino all'ultimo nel 2015 per il titolo in GP3 contro Esteban Ocon, Ghiotto ha infatti disputato cinque stagioni in Formula 2 dal 2016 al 20, ottenendo un totale di sette vittorie. Di recente ha anche ricoperto il ruolo di pilota collaudatore e simulatore per il team Nissan Formual E nel 2022-23, prendendo parte anche a una sessione dedicata ai rookie nei test di Berlino.

Luca Ghiotto durante i test con Nissan in Formula E Team Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Oltre a prendere le redini della Honda n. 51 del Dale Coyne Racing questo fine settimana sul percorso stradale di 2,3 miglia e 17 curve a Birmingham, in Alabama, Ghiotto guiderà anche nel prossimo round sul percorso stradale dell'Indianapolis Motor Speedway il 10-11 maggio.

"Sono entusiasta di debuttare nella NTT IndyCar Series questo fine settimana al Barber Motorsports Park", ha dichiarato Ghiotto, che ha incontrato il team di Chicago all'inizio della settimana.

"Ho trascorso la maggior parte della mia carriera all'estero, ma sono sempre stato incuriosito e desideroso di provare la IndyCar. Sarà la prima volta che guiderò questa vettura e la prima volta su questo circuito, quindi mi aspetta una curva di apprendimento ripida e una sfida, ma non vedo l'ora di farlo".

#69 G-Drive Racing By APR Oreca LMP2 07: John Falb, James Allen, Luca Ghiotto, Tijmen van der Helm Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Ghiotto è stato anche collaudatore e pilota di riserva per il team Williams di Formula 1 nel 2017. Inoltre, non si tratta della prima esperienza negli Stati Uniti, perché ha preso parte alla 24h di Daytona con G-Drive, anche se chiaramente si tratta di un campionato ben diverso da quello IndyCar.

"Sappiamo che non sarà una prima gara facile per Luca, che salta in macchina in questo modo senza alcun tipo di test", ha detto il proprietario del team Dale Coyne.

"Detto questo, ha molta esperienza in diversi tipi di auto da corsa e ha dato prova di sé nel corso degli anni. Non vediamo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare nelle prossime due gare e sappiamo che porterà esperienza e conoscenza alla squadra".