Sei gare nel calendario della Asian Le Mans Series 2024-2025

La Asian Le Mans Series ha svelato il calendario per la stagione 2024/2025 che sarà composto da sei gare, tutte svolte come doppio appuntamento in tre circuiti diversi.

Il format rimane quindi il medesimo visto negli ultimi anni, ma con una gara in più per la serie che toccherà piste come Sepang, Dubai ed Abu Dhabi, dando la possibilità ai vincitori di staccare un biglietto per la presenza alla 24h di Le Mans.

La partenza è stata fissata per il primo fine settimana di dicembre in Malesia, poi dopo la sosta natalizia ci si trasferirà a Dubai per la seconda tappa a febbraio, seguita immediatamente dal gran finale di Yas Marina dove vedremo grande battaglia tra le vetture LMP2, LMP3 e GT3.

Anche per la prossima annata gli organizzatori di ACO collaboreranno con SRO Motorsports Group per quanto riguarda il Balance of Performance delle GT3 e altre cose, segnalando che si è fatto il possibile per evitare concomitanze con altri eventi in giro per il mondo, come ad esempio la 12h del Golfo, 24h di Dubai e 12h di Bathurst che si disputano nel medesimo periodo in cui va in scena il mini-campionato.

"L'Asian Le Mans Series continua a svilupparsi, attirando ogni anno un numero maggiore di concorrenti. La diversità e l'alto livello dei partecipanti rendono la serie un appuntamento imperdibile", afferma Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest.

"Per sostenere il suo sviluppo, e in piena consultazione con i concorrenti, siamo lieti di annunciare un calendario più fitto e più attraente. Questo formato, che prevede due gare per weekend, è apprezzato sia dai fan che dai concorrenti. Non vediamo l'ora di vedervi a Sepang a dicembre per un'altra stagione ricca di azione di questa serie!".

Partenza della 4 Ore di Sepang Foto di: Asian Le Mans Series

Frédéric Lequien, AD di ALMEM e LMEM, aggiunge: "L'Asian Le Mans Series continua a crescere, con oltre 40 vetture partecipanti nella scorsa stagione. Dopo aver consultato i team, è stata aggiunta una sesta gara, pur mantenendo il formato a tre eventi che ha dimostrato di essere apprezzato sia dai team che dai fan".

"Il calendario riflette anche il desiderio di garantire che non ci siano scontri con la 24h di Daytona, consentendo ai team che desiderano competere in entrambe le serie di farlo. Non vediamo l'ora di assistere a un'altra grande stagione di gare ricche di azione nella Asian Le Mans Series".

Stéphane Ratel, fondatore e AD di SRO Motorsports Group, chiosa: "L'impressionante stagione 2023/24 dell'Asian Le Mans Series e l'ingresso del GT World Challenge Asia sono la prova del periodo d'oro dello sport automobilistico nel continente. La stabilità e una piattaforma attraente sono state la chiave del successo del campionato ACO".

"Non ho dubbi che molti dei team e dei piloti GT che trascorrono l'estate da noi aumenteranno i loro programmi per includere un inverno a Sepang, Abu Dhabi e Dubai, come molti già fanno. SRO continuerà a sostenere questi sforzi fornendo assistenza dietro le quinte ed evitando anche gli scontri tra gli eventi".

Asian Le Mans Series - Calendario 2024/2025

6-8 dicembre 2024: Sepang

7-9 febbraio 2025: Dubai

14-16 febbraio 2025: Abu Dhabi