F1 | Audi ufficializza Hulkenberg per due anni e insegue Sainz

L’Audi ha annunciato l’ingaggio di Nico Hulkenberg. Le indiscrezioni delle ultime settimane, intensificate durante lo scorso weekend a Shanghai, hanno trovato conferma nel comunicato inviato oggi dalla squadra.

Si tratta della prima scelta di alto profilo fatta dal nuovo gruppo di management Audi, insidiatosi nella sede svizzera di Hinwil da pochi mesi. L’accordo biennale permetterà ad Hulkenberg di garantirsi un sedile in Formula 1 fino alla soglia dei quarant’anni, entrando nel programma Audi F1 Team che scatterà al via della stagione 2026, quando debutterà la power unit realizzata nella sede di Neuburg an der Donau, a pochi chilometri dal quartier generale di Ingolstadt.

La volontà di poter schierare almeno un pilota di nazionalità tedesca non poteva che condurre a Hulkenberg, rimasto l’ultimo rappresentante di un vivaio in grossa crisi. Per Nico l’opportunità Audi rappresenta il sogno di un’intera carriera, arrivata ad un’età agonisticamente avanzata (36 anni) e dopo essere stato molto vicino all’addio definitivo alla Formula 1.

Al termine della stagione 2019 Hulkenberg perse il suo posto da pilota titolare in Racing Point, disputando solo quattro Gran Premi nei tre anni successivi nelle vesti di pilota di riserva Aston Martin. Nico è tornato in Formula 1 a tempo pieno nel 2023 grazie alla chiamata della Haas, un’occasione sfruttata bene come conferma anche il buon avvio della stagione in corso, con tre piazzamenti in zona punti nelle cinque gare finora disputate.

Andreas Seidl, manager Porsche, con Nico Hulkenberg nel 2015 Foto di: Porsche AG

Hulkenberg ritroverà un team principal con cui ha condiviso uno dei momenti più importanti della sua carriera. Quando trionfò a Le Mans nel 2015 al volante della Porsche, il responsabile del programma 919 Hybrid era Andreas Seidl, oggi CEO della Sauber e uomo di punta del programma Audi F1 insieme a presidente del gruppo Oliver Hoffmann. La prima speranza di Hulkenberg è riuscire a salire per la prima volta su un podio di Formula 1, opportunità sempre mancata nonostante i 533 punti conquistati nelle 207 gare disputate.

Ora tutti gli sforzi sono sull’obiettivo Sainz

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Ora che il contratto di Hulkenberg è nel cassetto, per il tandem Seidl-Hoffmann gli sforzi saranno concentrati sulla possibilità di avere nel programma Carlos Sainz. È un braccio di ferro in corso da due mesi che si gioca sulla richiesta di tempo avanzata dal management dello spagnolo.

Lo scenario è ben definito: Sainz prende tempo in attesa di capire se possono aprirsi delle opportunità concrete in Red Bull e Mercedes, Audi prova a mettere pressione anche se in realtà non dispone di un’alternativa della stessa caratura dell’attuale pilota della Ferrari.

Se per Sainz dovesse aprirsi un’opportunità in un top-team per Audi il piano B è Esteban Ocon, ma anche in questo caso ci sono possibilità che potrebbero aprirsi, come ad esempio Sergio Perez qualora non dovesse concretizzarsi il suo rinnovo in Red Bull. La pista Alexander Albon sembra invece meno praticabile, visto che il pilota è legato alla Williams fino al termine della prossima stagione e non sembrano esserci la volontà da parte della squadra inglese di cedere il contratto in cambio di una contropartita economica.