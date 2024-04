F1 | Ferrari: ecco le tute azzurre di Leclerc e Sainz per Miami

Azzurro è il colore che caratterizzerà le Ferrari al Gran Premio di Miami di Formula 1. Questo particolare lo si era capito ormai da diversi giorni, con la Scuderia che nel corso delle ultime ore ha presentato il vestiario che utilizzerà nel prossimo fine settimana di gara.

Nella tarda mattinata di oggi, il team di Maranello ha svelato le tute che indosseranno a Miami sia Charles Leclerc che Carlos Sainz. Gli indumenti da gara portano gli stessi colori del vestiario che avevano i piloti Ferrari negli anni 60, ricalcando quelle di John Surtees, Lorenzo Bandini, Chris Amon e Niki Lauda.

L'azzurro La Plata e Dino divengono così ancora protagonisti anche sulle tute dei piloti di oggi, in un'operazione commerciale che riporta indietro nel tempo la Rossa, cercando di sfruttare un mercato così importante per il Cavallino Rampante come quello statunitense.

Carlos Sainz, Ferrari, tuta azzurra per il GP di Miami Foto di: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari, tuta azzurra per il GP di Miami Foto di: Ferrari

Flavio Manzoni, direttore del reparto design della Ferrari, ha affermato: "Il rosso non è l’unico colore per Ferrari, c’è anche il blu. Inoltre, il blu era anche il colore tradizionale di Enzo Ferrari, in particolare l’azzurro La Plata. A Enzo Ferrari piaceva particolarmente, perché lo trovava un colore rilassante".

Il design delle tute, sempre realizzate dalla Puma, ricalca quelle che vengono usate comunemente da Leclerc e Sainz in questa stagione, ma c'è un elemento particolare che cambia e richiama il glorioso passato della Ferrari: il logo del cavallino rampante.

Questo è posto sempre a sinistra, in prossimità del cuore, ma non è quello utilizzato nelle corse (il cavallino racchiuso nello scudo), bensì quello utilizzato sul muso delle vetture stradali e in quelle da competizione. Il cavallino in piedi sulle zampe posteriori racchiuso in un rettangolo verticale.

Nella parte posteriore delle tute, oltre all'azzurro che fa base alle stesse, c'è una striscia orizzontale azzurro scura in cui è posto il cognome dei piloti in bianco. Tra il collo e le scapole del pilota riecco il logo della Ferrari, quello rettangolare.

Oltre l'azzurro disteso per intero sulle tute, si può notare il bianco che fa da cornice al vestito da corsa sui polsini e sulle caviglie, oltre ai sotto tuta. Anche i cappelli seguono il richiamo della tuta: tutti azzurri con il logo della Ferrari rettangolare proprio al centro della fronte.