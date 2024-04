F1 | Scuderia Ferrari HP: il Cavallino ha trovato il title sponsor

Con un comunicato congiunto, Ferrari e HP hanno ufficializzato un accordo di collaborazione pluriennale a tutto campo. A partire dal prossimo Gran Premio di Miami il logo HP farà il suo debutto sulle monoposto, e la squadra modificherà il suo nome in Scuderia Ferrari HP. La partnership coinvolge anche il team Scuderia Ferrari Esports e la monoposto guidata da Maya Weug nella F1 Academy.

“La partnership prevede un impegno condiviso per promuovere l’innovazione sostenibile – recita il comunicato - e per potenziare la tecnologia all’interno del team Scuderia Ferrari di Formula 1 del team Scuderia Ferrari Esports e della Scuderia Ferrari Driver Academy. Le aziende lavoreranno insieme anche per espandere le iniziative educative al loro interno”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Ferrari

Nel weekend di Miami l’Amministratore Delegato della Ferrari, Benedetto Vigna e l’Amministratore Delegato di HP, Enrique Lores, saranno presenti alla presentazione della livrea HP che apparirà sulle monoposto di Leclerc e Sainz, appositamente realizzata per il weekend statunitense.

“Il nostro fondatore ci ha trasmesso la sua continua voglia di progredire – ha commentato Vigna – da qui nasce la nostra spinta all’innovazione, sia pista che in strada, nonché il nostro impegno per un futuro sostenibile. In HP abbiamo abbiamo trovato gli stessi valori, che lo rendono un partner ideale. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione e di affrontare insieme nuove opportunità e sfide”.