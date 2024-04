F1 | Ferrari: il vestiario del team si tinge di azzurro per Miami

La prossima settimana, Ferrari si presenterà a Miami con l’ambizione di riscattare un weekend in Cina in cui, per la prima volta nel corso di questa stagione, non è riuscita a portare almeno una delle due auto sul podio.

Il mercato americano rappresenta una grande opportunità per le squadre sia a livello economico che di immagine. Non è un caso, quindi, che diversi team negli ultimi anni si siano presentati negli Stati Uniti con delle livree rinnovate, magari legate ai colori del luogo oppure al proprio passato, come farà Ferrari in questa stagione a Miami con un ritorno all’azzurro.

Già lo scorso anno Ferrari aveva celebrato una delle tre gare negli USA con una livrea omaggio al proprio passato in occasione del Gran Premio di Las Vegas, con dei dettagli bianchi che andavano a ricreare un legame con la storia della Scuderia negli anni Settanta. L’esperimento ha colto parere positivo da parte dei tifosi, che hanno apprezzato il cambio cromatico, motivo per il quale la Rossa ha deciso di ripetere il medesimo tentativo anche per Miami.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Ferrari

Un cambio di livrea che si inserisce nella “Cavalcade International”, un viaggio organizzato direttamente dalla casa del Cavallino per i propri clienti che attraverserà il Tennessee e la Florida in direzione Miami, proprio dove si disputerà il Gran Premio di Formula 1.

La livrea che la Rossa utilizzerà a Miami vedrà una pennellata di due tonalità di azzurro, ovvero l'Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia del Cavallino. Anche se non ha ancora mostrato la colorazione che debutterà in pista in occasione della sesta tappa del mondiale 2024, Ferrari ha però dato il via ai preparativi, mostrando le tute e il vestiario dei piloti per quel weekend.

Chiaramente sulle tute predomina proprio l’azzurro, che prende lo spazio del rosso con due differenti tonalità. Dello stesso colore erano le tute dei piloti negli anni Sessanta, come quelle di John Surtees, Lorenzo Bandini e Chris Amon, che poi si sono estese anche al decennio successivo: di quella tonalità, infatti, era anche la tuta di Niki Lauda nel suo primo anno con la Scuderia, così come i camici degli operai di Maranello.

Un’operazione preparata chiaramente con ampio anticipo, dati che a Carlos Sainz e Charles Leclerc il nuovo vestiario è stato mostrato lo scorso gennaio. Parlando di questo cambio di colorazione rispetto al classico rosso, Flavio Manzoni ha spiegato: “Il rosso non è l’unico colore per Ferrari, c’è anche il blu. Inoltre, il blu era anche il colore tradizionale di Enzo Ferrari, in particolare l’azzurro La Plata. A Enzo Ferrari piaceva particolarmente, perché lo trovava un colore rilassante”, racconta il Chief Design Officer del Cavallino, che ha contribuito alla creazione di numerose auto stradali.

Anche a Monza nelle scorse due stagioni la Ferrari ha omaggiato il proprio passato e la vittoria a Le Mans nel 2023, con degli inserti "giallo Modena" affiancati al tradizionale color rosso.