F1 | Red Bull: nel T-Tray della RB20 si esaspera l'effetto suolo

La Red Bull nasconde chicche molto interessanti sulla RB20. La monoposto di Adrian Newey deve essere analizzata in ogni dettaglio, anche quello che potrebbe sembrare più insignificante, perché il “genio” è capace di trovare delle prestazioni in qualsiasi parte della macchina.

Dalla nascita delle vetture a effetto suolo è cambiato il disegno dello splitter sotto alla scocca: il lungo labbro che sporgeva a sbalzo con il regolamento precedente non si è più visto. Le norme sempre più stringenti in materia di flessibilità del fondo, hanno cambiato le caratteristiche di un’area della monoposto che è sempre stata delicata.

La fantasia, però, aguzza l’ingegno: Newey, infatti, ha esasperato un concetto aerodinamico che era già stato abbozzato sulla RB19 dello scorso anno. Di che si tratta? Tanto per cominciare lo splitter è molto corto perché all’interno della deriva verticale hanno trovato posto anche alcune centraline e altri elementi dell’elettronica che possono essere ben protette e facilmente raffreddate con una specifica presa d’aria aperta sul “bulbo”.

Detto questo, è giusto osservare che quello che era il T-tray, nel tempo si è trasformato in un elemento aerodinamico con una forma che, lateralmente, somiglia a quella di un profilo alare con un bordo d’entrata piuttosto profilato per poi scendere verso il posteriore.

Se non ci fosse poco sopra il secondo elemento aerodinamico non sarebbe possibile creare una sorta di canale Venturi che funziona come se ci fosse una sorta di doppio fondo. L’effetto combinato dei due profili, infatti, dovrebbe aumentare la downforce locale in un punto nevralgico della vettura. Non solo, ma c’è anche il tentativo di orientare i flussi destinati al canale del fondo più vicino alla scocca che va a sfociare l’aria nel diffusore posteriore migliorando l’efficienza della RB20.

Il “secondo splitter” in effetti è stato man mano adeguato nel suo disegno per diventare sempre più funzionale all’andamento dei flussi. L’argomento ha attirato l’attenzione anche dei tecnici della Haas: nel pacchetto di aggiornamento che la squadra americana aveva portato in Cina non c’era solo il fondo, piuttosto che il cofano motore con branchie più aperte per favorire l’evacuazione del calore dai radiatori, ma anche un T-tray che riprende le idee sviluppate dalla Red Bull.

Dettaglio della Haas VF-24 con l'evoluzione del T-tray in stile Red Bull RB20 Foto di: Giorgio Piola

Sulla VF-24 abbiamo visto una soluzione leggermente diversa da quella applicata dalla squadra di Milton Keynes, perché il deviatore di flusso superiore è più vicino al suolo di quello visibile sulla RB20, ma i tecnici diretti da Andrea De Zordo certamente hanno preso ispirazione della Red Bull.

Si tratta di un’anticipazione di quanto vedremo anche sulla Ferrari SF-24 a partire dal GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Vedremo…