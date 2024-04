F1 | Nuovo punteggio 2025: i team rinviano la decisione

Nuovo punteggio in Formula 1? No, non è ancora arrivato il momento giusto per decidere. Stando a quanto appreso da Motorsport.com, i team di Formula 1 hanno deciso di rinviare più avanti nella stagione la decisione sull'eventuale modifica della struttura di assegnazione del punteggio nel Circus iridato.

A seguito di una spinta da parte dei team di metà classifica di F1 per estendere l'attuale struttura del punti ai primi 12 classificati, l'argomento è stato inserito nell'ordine del giorno della F1 Commission che si è riunita oggi e a cui hanno partecipato la FIA, la F1 e tutti i 10 team.

Affinché la modifica venga approvata, è necessario il sostegno di almeno 5 team sui 10 che corrono in Formula 1. Diversi team minori si sono detti favorevoli alla modifica una volta interpellati nel corso del fine settimana che ha ospitato il Gran Premio della Cina.

Oltre ai team di metà classifica, anche Red Bull e Ferrari si sono detti favorevoli attraverso le parole dei rispettivi team principal, ossia Christian Horner e Frédéric Vasseur.

Oggi è emerso che alla riunione della F1 Commission è apparso necessario prendersi più tempo per analizzare le implicazioni del cambiamento. Il tempo a disposizione dei team per capire meglio cosa potrà cambiare e poi prendere una decisione c'è. Ecco perché questa sarà presa più avanti nella stagione.

La necessità di alcuni team di avere una zona punti allargata è nata dalla situazione prestazionale che oggi abita in F1. Ci sono 5 team (Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin) che, senza problemi tecnici o errori, andrebbero costantemente a occupare le prime 10 posizioni, lasciando agli altri 5 team quasi alcuna possibilità di portare a casa punti per la propria classifica.

La proposta, che manterrebbe inalterata l'assegnazione dei punti per le prime 7 posizioni, andrebbe invece a cambiare dall'ottava alla 12esima. Questa opzione consentirebbe a team come Haas, Racing Bulls, Sauber, Williams e Alpine di avere più chance per portare a casa punti e muovere la loro classifica.