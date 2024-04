WRC | Hyundai in Croazia con una livrea commemorativa per Breen

Hyundai Motorsport arriva al Rally di Croazia, quarto appuntamento del WRC 2024, con testa e cuore rivolti a Craig Breen. E' passato un anno dalla scomparsa del pilota che nel 2023 ha indossato i colori della sezione sportiva della Casa coreana e per questo i vertici del team hanno deciso di ricordarlo con due iniziative di valore.

La prima, quella meno significativa ma dall'immediato impatto visivo, riguarda la livrea delle tre Hyundai i20 N Rally1 ufficiali che correranno in Croazia. Le vetture di Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe, Ott Tanak - Martin Jarveoja e Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen saranno riconoscibili per via di una livrea dedicata a Craig.

Hyundai, infatti, ha deciso di correre il primo rally su asfalto della stagione 2024 di WRC con il tettuccio e i paraurti anteriore e posteriore delle tre vetture colorati con le tonalità della bandiera irlandese. Di fatto una sorta di ripetizione rispetto a quanto fatto proprio un anno fa, quando le i20 N Rally1 corsero con una livrea completamente vestita dei colori irlandesi.

La seconda iniziativa - non tangibile nell'immediato ma molto bella - è un'asta online in cui la Casa coreana proverà a raccogliere fondi da destinare alla Craig Breen Foundation, nata poche settimane dopo la morte di Breen per cercare di aiutare i giovani aspiranti piloti irlandesi a crescere nei rally.

Ricordiamo che, attualmente, la fondazione fornisce sostegno economico a giovani piloti che partecipano alla serie J1000 Forestry in Irlanda. L'asta indetta da Hyundai Motorsport aprirà alle ore 9:00 italiane del 16 aprile e si concluderà alle 21:00 italiane del 23 aprile.

Gli oggetti messi all'asta saranno i caschi dell'attuale leader del Mondiale Thierry Neuville, del campione del mondo 2019 e attuale pilota Hyundai Ott Tanak, utilizzati nella passata stagione. Non solo, perché l'asta sarà resa ancora più interessante dall'introduzione di due tute Hyundai utilizzate da Dani Sordo. Per partecipare all'asta potete cliccare sul seguente link: https://app.galabid.com/cbf24/items.

"Il Rally di Croazia è il primo evento completamente asfaltato dell'anno, ma dopo un più mite Rallye Monte-Carlo, abbiamo già avuto un assaggio di come la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid possa comportarsi su questa superficie", ha dichiarato Cyril Abiteboul, presidente e team principal di Hyundai Motorsport.

"Abbiamo visto successi qui in passato; sappiamo che sia Thierry che Ott sono in grado di piazzare un'auto sul podio in Croazia e, grazie alle capacità di Andreas sull'asfalto, crediamo che anche lui possa ottenere buoni punti la prossima settimana".

"È ovviamente emozionante venire a questo evento dopo la perdita di Craig un anno fa, ma vogliamo onorarlo al nostro ritorno e abbiamo cercato di farlo sia con le nostre iniziative di beneficenza che con l'aggiunta della bandiera irlandese sulla nostra auto. Per entrambi i campionati e per Craig, vogliamo arrivare il più vicino possibile al gradino più alto - una vittoria sarebbe una degna conclusione del weekend".

Craig Breen è morto lo scorso anno, il 13 aprile, nei pressi di Lobor, in Croazia, mentre era intento a svolgere un test pre-evento al volante della Hyundai i20 N Rally1. Il nativo di Slieverue perse il controllo su asfalto viscido in una curva destrorsa, finendo per sbattere contro una staccionata posta a qualche metro dalla sede stradale. Uno dei pali di quella staccionata entrò dal finestrino laterale della sua portiera, arrecandogli ferite rivelatesi fatali.