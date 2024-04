WRC | Hyundai: ecco la livrea per il Rally Croazia dedicata a Breen

Craig Breen è morto poco più di un anno fa, ma in Hyundai Motorsport - e, più in generale, nel Parco Assistenza del WRC - la sua memoria è ancora viva.

Il team di Alzenau aveva già fatto sapere che, tra le diverse iniziative pensate e realizzate, avrebbe anche studiato una colorazione speciale per il quarto appuntamento del Mondiale Rally e così è stato.

Nelle ultime ore sono state diffuse le prime foto delle tre Hyundai i20 N Rally1 che in questo fine settimana saranno affidate agli equipaggi formati da Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe, Ott Tanak - Martin Jarveoja, Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen. Tutte e tre erano già vestite della nuova colorazione.

La dedica a Craig Breen sulla livrea della Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai Motorsport

Il team aveva annunciato cambiamenti cromatici sia ai paraurti che al tetto. In realtà, la nuova livrea ha una piccola modifica significativa rispetto al progetto iniziale.

A essere colorati non sono stati i paraurti, ma il muso delle vetture. Sopra di esso campeggia il tricolore irlandese. Stesso discorso per il tettuccio, dove la bandiera della nazione che ha dato i natali a Breen è ben visibile, soprattutto guardando le vetture dalla parte posteriore.

Accanto al logo che trova posto nel paraurti posteriore è possibile notare la scritta "ForCraig", ossia "Per Craig", che era diventato un vero e proprio hashtag nel corso della passata stagione dopo la scomparsa del pilota nativo di Slieverue.

Hyundai non si è fermata a una livrea per commemorare Breen. Da ieri è stata aperta un'asta per raccogliere fondi da destinare alla Craig Breen Foundation, fondazione nata per aiutare i giovani piloti nel proseguire la loro carriera.

Hyundai ha messo a disposizione i caschi di Neuville e Tanak, oltre a due tute di Dani Sordo della passata stagione. L'asta è iniziata alle 9:00 italiane di ieri e si concluderà alle 21:00 italiane del 23 aprile.

Attualmente la fondazione Breen fornisce il sostegno economico a giovani piloti che partecipano alla serie J1000 Forestry in Irlanda. Per partecipare all'asta potete cliccare il seguente link: https://app.galabid.com/cbf24/items.