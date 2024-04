WRC | M-Sport: in Croazia esordirà la nuova ala posteriore

Il 9 gennaio scorso M-Sport ha provato per la prima volta una nuova ala posteriore nel corso di un test di sviluppo fatto su asfalto, a pochi giorni dall'esordio stagionale al Rallye Monte-Carlo. La nuova appendice, però, non è mai stata usata in gara e non lo sarà sino al prossimo fine settimana.

Il team britannico ha deciso di introdurre la nuova ala posteriore al Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale Rally 2024, per provare a dare più prestazione alle Ford Puma Rally1 Hybrid.

"Il nostro piano è introdurre la nuova ala al Rally di Croazia, ha dichiarato Richard Millener, il team principal di M-Sport Ford. "Ogni cosa è andata bene, se devo essere onesto, ed è sempre quello che noi cerchiamo di ottenere".

"L'ala posteriore sicuramente non ci farà andare 10 secondi più veloce per chilometro rispetto a prima. Ci sono solo piccole cose su cui si può lavorare".

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto di: Red Bull Content Pool

"Le modifiche che abbiamo fatto dovrebbero aiutarci nei tratti ad alta velocità e, in combinazione con un paio di cambiamenti d'assetto, può fare la differenza sulla vettura. E' uno sviluppo costante, e noi siamo più in ritardo rispetto ai nostri rivali riguardo l'ala posteriore. Ma stiamo provando di restare molto vicini a loro".

La nuova ala prevede l'aggiunta di due paratie verticali al profilo principale. Queste dovranno conferire maggiore stabilità in imbardata (rotazione del veicolo attorno al suo asse verticale baricentrico provocata da una manovra di un veicolo in corsa) alla vettura, ma anche maggior stabilità laterale.

La seconda funzione di queste paratie coinvolge in maniera importante l'aerodinamica. L'aggiunta di questi elementi indica la chiara volontà di separare e regolarizzare le turbolenze che arrivano dal tetto e dal lunotto della vettura, ottimizzando i flussi sulla parte posteriore della stessa.

Questa novità arriva proprio dopo un inizio di stagione incoraggiante per la squadra che ha sede in Cumbria grazie al doppio podio portato a casa da Adrien Fourmaux e Alexandre Coria tra il Rally di Svezia e il Safari Rally. Questi risultati li hanno portati a salire in terza posizione nella classifica Mondiale Piloti con 46 punti contro i 67 del leader del Mondiale Thierry Neuville e i 61 di Elfyn Evans, secondo in classifica.