WRC | Craig Breen: eretto un memoriale nel luogo dell'incidente

Il cielo sopra Lobor oggi è terso, l'asfalto asciutto e la staccionata all'esterno di quella curva, quella maledetta curva, è stata riposizionata dove si trovava sino a poco prima delle ore 12 di un anno fa, prima di essere abbattuta dalla Hyundai i20 N Rally 1 intenta a svolgere un test pre-evento in vista del Rally di Croazia.

Uno dei pali di quella staccionata si infilò nel finestrino lato pilota della i20 e pose fine alla vita di Craig Breen. 12 mesi più tardi quel luogo è divenuto meta di pellegrinaggio per tanti tifosi e appassionati di rally, di WRC e di Craig Breen.

Craig Breen memorial Foto di: Croatia Rally

A una settimana dal Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale Rally 2024, e a un anno dalla morte di Breen, gli organizzatori del quarto evento del Mondiale e i promotori del WRC hanno inaugurato un piccolo memoriale proprio nel punto che a Craig costò la vita, ovvero all'esterno della curva destrorsa che tutto poteva sembrare, meno che mortifera.

Il dolore è ancora presente in tutti. Nel team Hyundai Motorsport, nei team rivali, tra piloti e copiloti, ma anche tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. Tanti, negli ultimi 12 mesi, hanno speso tempo per andare sul luogo dell'incidente per lasciare un ricordo, una foto, un fiore, una lettera per ricordare Craig.

Memoriale di Craig Breen Foto di: Croatia Rally

Il memoriale costruito all'esterno della curva, l'ultimo metro di Breen, resterà per raccogliere tutte queste memorie. "In loving memory of Craig Breen", dice la piccola targa, riportando inoltre la data di nascita e di morte. Una targa nera, dello stesso colore del piccolo altare, per un lutto che si fatica ancora a lavare via, attaccato al cuore con le unghie nonostante lo scorrere inesorabile del tempo.

Accanto al memoriale, la bandiera irlandese, fiori di colore verde, bianco e arancione - quelli della bandiera irlandese - e un cartello nero "In memorial Craig Breen" che accompagna una delle foto più celebri di Craig, quella scattata poco dopo una grande prestazione al Rally di Svezia in cui colse un grande secondo posto, l'ultimo podio nel WRC, l'ultima gioia nel Mondiale, prima di quell'indimenticabile e doloroso 13 aprile.