WRC | Dramma nei rally: è morto Craig Breen

Il WRC, il mondo dei rally e, più in generale, quello del motorsport è in lutto e vive un momento di profondo disorientamento, assieme a un comprensibile dolore: Craig Breen, pilota ufficiale di Hyundai Motorsport, è morto.

L'irlandese, quest'anno sotto contratto con il team di Alzenau nel WRC, era impegnato in una sessione di test su asfalto per preparare il Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale Rally 2023 che si terrà tra una settimana, dal 20 al 23 aprile.

L'incidente è avvenuto dopo mezzogiorno, circa alle 12:40. La i20 N Rally1 di Breen e Fulton è uscita di strada nel tratto che collega Stari Golubovec e Lobor (nord-est della Croazia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia), colpendo una ringhiera in ferro. L'impatto ha purtroppo arrecato danni rivelatisi fatali per il nativo di Slieverue.

Hyundai Motorsport ha ufficializzato il decesso del proprio pilota tramite un breve comunicato stampa, che recita così.

"Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen ha perso la vita oggi in seguito a un incidente durante i test pre-evento per il Rally di Croazia".

"Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze, alla famiglia, agli amici e ai numerosi fan di Craig.

Il navigatore di Craig, James Fulton, è rimasto fortunatamente illeso nell'incidente. La conferma è arrivata dal team stesso.

Il team ha anche annunciato che non rilascerà ulteriori commenti riguardo il terribile incidente in cui Craig ha perso la vita.

Craig Breen era uno dei quattro piloti ufficiali di Hyundai Motorsport per la stagione 2023 del WRC. Lui e Dani Sordo si sarebbero dovuti scambiare il volante della terza i20 N Rally1 per tutta la stagione, con Thierry Neuville e Esapekka Lappi titolari e impegnati per la stagione intera.

Il 33enne era tornato ad Alzenau dopo una sola stagione con M-Sport, passata a Dovenby Hall nel 2022. Pur forte di un contratto pluriennale, Craig aveva preferito romperlo per un feeling mai sbocciato con il team diretto da Richard Millener e far ritorno nel team coreano, pur con i galloni di pilota part-time.

L'ultima gara a cui ha preso parte, il Rally di Svezia andato in scena lo scorso febbraio, lo aveva visto salire sul secondo gradino del podio davanti al compagno di squadra Thierry Neuville e battuto dal solo Ott Tanak. Avrebbe poi dovuto essere titolare anche al Rally di Croazia, ma oggi il tragico incidente lo ha portato via.

Pochi minuti dopo l'ufficialità del decesso di Breen è arrivato un comunicato stampa FIA firmato direttamente dal presidente Mohammed Ben Sulayem proprio riguardo la scomparsa di Craig.

"A nome della FIA, porgo le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Craig Breen in seguito alla sua scomparsa durante un incidente avvenuto nei test privati. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti ai suoi cari e alla comunità del Rally in questo momento difficile".

Ecco anche il breve ma intenso messaggio di Toyota Gazoo Racing: "Siamo scioccati e profondamente scossi dalla perdita di Craig Breen. Porgiamo le nostre più profonde condoglianze alla sua famiglia e a tutta Hyundai Motorsport, da parte di tutto il personale di Toyota Gazoo Racing World Rally Team".

M-Sport, il team per cui ha corso nel 2022, ha scritto: "Tutti noi della famiglia Ford e M-Sport siamo devastati per la tragica scomparsa di uno dei nostri amici e colleghi, Craig Breen. Craig ha fatto parte della famiglia Ford per tanti anni e, più di recente, è stato anche pilota ufficiale correndo con la Puma Rally1. Era conosciuto ovunque nel mondo dei rally, lo sport che noi amiamo. Inviamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i suoi amici e famigliari".

Il messaggio più toccante lo ha scritto Ott Tanak. L'estone, con cui di fatto Breen aveva scambiato il sedile facendo il percorso inverso, passando da Hyundai a M-Sport, ha vergato questo: "Non posso credere di essere qui a scrivere queste cose, ora. La vita può essere molto fragile e ingiusta... Non riesco a credere di averti perso, amico mio! Un momento fa stavamo messaggiando e, pochi momenti dopo, non stai più rispondendo. Mi mancherai tantissimo, amico mio. Tantissimo... Le mie condoglianze più profonde alla famiglia di Craig, agli amici e alla famiglia del WRC. Non ci sono parole. E' tutto distrutto".

La Redazione di Motorsport.com invia a sua volta le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Craig.

Articolo in aggiornamento...