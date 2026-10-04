F1 | Red Bull, Sepang vale doppio: Max vince e porta nella storia il motore di Milton Keynes

Ci sono vittorie che servono per conquistare un mondiale e altre che, pur non cambiando sostanzialmente una classifica, finiscono per occupare un posto importante nella storia di una squadra. Quella ottenuta dalla Red Bull a Sepang appartiene alla seconda categoria.

Max Verstappen ha conquistato il suo 72° successo con la squadra di Milton Keynes al termine di un weekend nel quale è stato il riferimento in ogni condizione. Pole position e vittoria, confermando anche in gara una superiorità emersa sin dalle prime sessioni. Ma il significato della domenica malese va ben oltre i 25 punti conquistati da Max.

Per la prima volta la Red Bull ha vinto un Gran Premio da costruttore completo, portando al successo anche la power unit progettata e realizzata nel nuovo dipartimento Powertrains di Milton Keynes. Un progetto partito da zero cinque anni fa, quando la squadra decise di rinunciare alla partnership con Porsche e affrontare una sfida enorme: diventare motorista costruendo strutture, competenze e personale necessari per competere contro aziende con decenni di esperienza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Per trovare l'ultima volta in cui un motorista riuscì a vincere nella stagione d'esordio bisogna tornare al 1967 e al Ford Cosworth. Un paragone che serve soprattutto a dare la dimensione dell'impresa, considerando che la complessità delle attuali power unit rende difficilmente confrontabili le due epoche. È anche il coronamento di una scelta nella quale Christian Horner credette fortemente cinque anni fa, quando vennero poste le fondamenta del progetto. Oggi quella struttura ha portato la Red Bull sul gradino più alto del podio.

«È una sensazione fantastica – ha commentato Verstappen – è un progetto incredibile, con tanti partner e moltissime persone che hanno lavorato con grande dedizione per arrivare dove siamo oggi. Ottenere la prima vittoria con il nostro motore è qualcosa di molto speciale”. Non sorprende che Verstappen abbia festeggiato come nei giorni migliori. Max è abituato a vincere, ma sapeva bene quale fosse il peso di questo successo per la squadra. Anche Jos Verstappen si è emozionato, una reazione che non è sfuggita al figlio.

Max Verstappen, Red Bull Racing, festeggiato dal padre Jos Foto di: Peter Fox / Getty Images

“Siamo tutti molto coinvolti – ha spiegato Max – l'inizio della stagione non è stato bello da vedere per lui, così come non è stato piacevole per me guidare la monoposto. Ma vedere come la squadra è progredita, senza mai smettere di lavorare per risolvere i problemi, e poi arrivare a un risultato come questo è fantastico”.

La vittoria di Sepang certifica infatti anche qualcosa che va oltre la power unit. Red Bull sembra aver completato il percorso necessario per tornare al vertice dopo una fase estremamente turbolenta, segnata dall'uscita di numerose figure importanti del reparto tecnico e dal cambio al vertice avvenuto nel luglio dello scorso anno. Da questo punto di vista Sepang può essere considerata anche la prima vera vittoria di Laurent Mekies.

Il manager francese ha dovuto riassestare una struttura che aveva improvvisamente perso la figura intorno alla quale aveva ruotato per due decadi. L'inizio della stagione non è stato semplice, ma nei mesi successivi sono arrivati tasselli importanti: la conferma di Verstappen, la permanenza di figure chiave come Paul Monaghan e, progressivamente, il ritorno della monoposto ai livelli che competono alla Red Bull.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

“Questo è un altro momento fondamentale nella storia della squadra – ha sottolineato Mekies – la nostra prima vittoria come costruttore di power unit, ottenuta già nella prima stagione di Red Bull Ford Powertrains. Il merito va a tutte le persone che hanno lavorato duramente a questo progetto negli ultimi cinque anni”.

Mekies ha voluto soprattutto sottolineare la dimensione collettiva del risultato. “Tutti a Milton Keynes e qui in pista meritano questo momento e devono celebrarlo come un passo importante verso molte altre vittorie in futuro”.

Anche il modo in cui è arrivato il successo ha un peso. Verstappen è stato il più veloce del weekend, ma la sua gara non è stata una semplice cavalcata. Al via è stato superato dalle due Mercedes dopo una partenza problematica, con il motore che ha perso potenza nel momento del rilascio della frizione. Max non ha però forzato la situazione.

Ha aspettato, ricostruito la gara e recuperato progressivamente il terreno perso. Poi, quando la pista ha iniziato a cambiare, ha mostrato ancora una volta la sua sensibilità nelle condizioni più difficili, riprendendosi la posizione su Antonelli con le slick su un asfalto ancora insidioso. “Bisognava evitare di reagire troppo – ha spiegato – la gara era lunga e potevano succedere molte cose. Passo dopo passo sono riuscito a chiudere il gap. Poi ho avuto una bella battaglia con Kimi sulle slick, quando in alcuni punti la pista era ancora molto scivolosa”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

La Safety Car finale ha rimesso tutto nuovamente in discussione, ma neppure in quel momento Verstappen e il muretto hanno commesso errori. La Red Bull ha effettuato le chiamate corrette sulle gomme e Max ha completato il lavoro. “Siamo rimasti calmi e abbiamo preso tutte le decisioni giuste”, ha sintetizzato il quattro volte campione del mondo.

È questo, probabilmente, l'aspetto che completa il quadro del weekend malese. Red Bull non ha soltanto vinto: è tornata a mostrare quella solidità complessiva che per anni è stata uno dei suoi marchi di fabbrica. Una monoposto veloce, un Verstappen impeccabile e una squadra che ha gestito senza errori una gara complicata. Mekies ha parlato di conferma dei progressi compiuti negli ultimi mesi. Red Bull era già andata vicina al risultato in precedenza, ma a Sepang ha finalmente trasformato il potenziale in una vittoria.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

Non tutto è stato perfetto. Isack Hadjar aveva mostrato un passo che, secondo Mekies, avrebbe potuto consentire alla squadra di puntare a un doppio podio, ma alcuni problemi sulla sua monoposto lo hanno costretto ad accontentarsi della quinta posizione. È uno degli aspetti che saranno analizzati prima di Singapore. Ma è inevitabilmente un dettaglio in una domenica destinata ad avere un significato particolare nella storia Red Bull.

La vittoria di Sepang non porta un mondiale e probabilmente non cambierà gli equilibri di un campionato ormai indirizzato altrove. Ma certifica che il progetto più ambizioso mai affrontato dalla struttura di Milton Keynes funziona: la Red Bull ha costruito una power unit partendo da un foglio bianco e l'ha portata alla vittoria nella sua prima stagione. Allo stesso tempo, la squadra che soltanto pochi mesi fa sembrava chiamata ad affrontare una lunga fase di ricostruzione è tornata davanti a tutti. Per questo Verstappen ha festeggiato come nei giorni migliori. Quella di Sepang è molto più di una ‘semplice’ vittoria.