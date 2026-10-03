Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

WRC
WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Barcellona
GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”
Analisi
Formula 1 Bahrain

F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

La rugosità dell'asfalto di Sepang e il degrado delle gomme porteranno tanti piloti a scegliere le due soste. Alcuni, invece, potrebbero azzardare anche i 4 stint con 3 pit stop. Analizziamo le possibili strategie del GP del Bahrain in Malesia.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Prove di pit stop Ferrari

Sepang è rugosa, ha un asfalto che porta a un degrado accentuato le gomme e la Pirelli ha portato in Malesia le tre gomme centrali della sua gamma 2026, ovvero C2, C3 e C4. Tutti questi elementi portano a pensare che la griglia dei 22 piloti di Formula 1 possa propendere per le due soste.

Dalle Libere del venerdì alle qualifiche, la pista è migliorata. E' stato evidente dal tempo ottenuto da Max Verstappen in Q3 con cui ha ottenuto la pole position (135"1). Se si tiene in considerazione la simulazione sul giro secco di Pirelli - ossia un crono di 1'33"2 - è evidente come il delta sia di 2 secondi netti in sfavore dei tempi reali.

Tutto questo è dovuto anche al 5% in meno di grip che l'asfalto sta proponendo rispetto alle previsioni. Eppure, per il Gran Premio, Pirelli continua ad aspettarsi una gara a 2 soste per quasi tutte le monoposto.

Proprio la strategia a 2 pit stop e tre stint è considerata la più rapida da Pirelli, con la doppia opzione che potrebbe vedere la partenza con le medie e poi passare a due set di Hard, oppure quella che prevede la partenza con le Soft (che in Malesia offrono un grip superiore, come si è visto sin dalle libere) e il doppio passaggio alle dure.

"La strategia più veloce a due soste dovrebbe essere medium-hard-hard, oppure soft-hard-hard, che è solo due secondi più lenta", ha dichiarato Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport. 

Ma la strategia a tre soste non è affatto da scartare. Le simulazioni dicono che sia più lenta di 5 secondi per ciò che riguarda il tempo effettivo di gara: "La strategia a tre soste potrebbe diventare un'opzione per due motivi. Prima di tutto, in termini di tempo complessivo di gara, scusate, di tempo di gara effettivo, è solo cinque secondi più lenta rispetto alla strategia a due soste. Potrebbero sembrare tanti, cinque secondi, ma con i miglioramenti della pista questo margine potrebbe ridursi, perché se si opta per una strategia a tre soste, probabilmente si sceglierebbe la gamma di mescole più morbide".

Max e Leclerc: gestione o 4 stint spinti?

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Il secondo elemento di cui Marrafuschi parla è la scelta di Max Verstappen - che scatterà dalla pole - e di Charles Leclerc di usare un set di Hard durante le Libere 3, perdendolo così per la gara. I due potranno fare una cosa: o cercare di gestire il ritmo per far durare Soft o Medium, o puntare alle tre soste, sfoderando un ritmo maggiore.

"Il secondo elemento relativo alle tre soste è che sappiamo che almeno due piloti, ovvero Max Verstappen e Charles Leclerc, hanno già utilizzato un set di gomme dure. Perché la strategia più veloce a due soste dovrebbe essere medium-hard-hard, oppure soft-hard-hard, che è solo due secondi più lenta. Chiaramente, hanno già utilizzato un set e quindi non lo hanno più a disposizione".

"Questo ci porta a pensare che o riusciranno a gestire il ritmo con la media e la morbida per ottenere stint più lunghi, oppure stanno seriamente prendendo in considerazione una strategia a tre soste, utilizzando un solo set di dure. Quindi pensiamo che, in ogni caso, domani verranno utilizzate tutte e tre le mescole, a causa di questa incertezza nella gestione del ritmo e del rischio di surriscaldamento e di degrado prestazionale. Verranno utilizzate tutte".

Nel corso del fine settimana, per altro, Pirelli ha notato come il degrado di Soft e Medium non sia così differente. Ecco perché c'è chi potrebbe puntare a partire con le Soft, sfruttando l'extra grip garantito dalle C4 nei confronti delle C3, contando poi su un degrado non così eccessivamente differente.

La Hard garanzia di durata, ma sarà 0"8 più lenta

In pochi hanno provato la Hard nei tre turni di libere, ma questa mescola, la C2, non darà problemi in termini di durata e degrado. C'è però una controindicazione da tenere in considerazione: le prestazioni decisamente inferiori rispetto ad altre mescole.

"La C2 è una sorta di garanzia in termini di durata e di degrado, quindi non credo che ci saranno sorprese sotto questo aspetto. Naturalmente, il ritmo è decisamente più lento. Ci aspettiamo che sia 0"8 secondi più lenta rispetto alla media. In ogni caso, nei nostri calcoli, con queste prestazioni — più lenta al primo giro e considerando il suo degrado — la medium-hard-hard è in realtà l'opzione più veloce".

Le finestre di pit stop

Marrafuschi, nel corso del suo intervento, ha dato indicazioni precise per ciò che riguarda quando saranno fatti indicativamente i pit stop, parlando delle finestre in cui si dovrebbero fare.

"la prima finestra per il pit stop si aprirebbe al giro 12, mentre la seconda al giro 32. Questo significa che si possono fare almeno 20 giri di prestazione con la mescola dura, che è un risultato sufficientemente buono".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Antonelli terzo: "Fatichiamo con il bilanciamento. Non abbiamo capito come far funzionare le novità"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Antonelli terzo: "Fatichiamo con il bilanciamento. Non abbiamo capito come far funzionare le novità"

F1 | Vasseur soddisfatto: "Buone qualifiche. Noi lavoriamo come team. Basta ai pettegolezzi"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Vasseur soddisfatto: "Buone qualifiche. Noi lavoriamo come team. Basta ai pettegolezzi"

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Qualifiche

Formula 1
Formula 1
Bahrain
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Qualifiche

Ultime notizie

WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

WRC
WRC WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”