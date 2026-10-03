F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

Sepang è rugosa, ha un asfalto che porta a un degrado accentuato le gomme e la Pirelli ha portato in Malesia le tre gomme centrali della sua gamma 2026, ovvero C2, C3 e C4. Tutti questi elementi portano a pensare che la griglia dei 22 piloti di Formula 1 possa propendere per le due soste.

Dalle Libere del venerdì alle qualifiche, la pista è migliorata. E' stato evidente dal tempo ottenuto da Max Verstappen in Q3 con cui ha ottenuto la pole position (135"1). Se si tiene in considerazione la simulazione sul giro secco di Pirelli - ossia un crono di 1'33"2 - è evidente come il delta sia di 2 secondi netti in sfavore dei tempi reali.

Tutto questo è dovuto anche al 5% in meno di grip che l'asfalto sta proponendo rispetto alle previsioni. Eppure, per il Gran Premio, Pirelli continua ad aspettarsi una gara a 2 soste per quasi tutte le monoposto.

Proprio la strategia a 2 pit stop e tre stint è considerata la più rapida da Pirelli, con la doppia opzione che potrebbe vedere la partenza con le medie e poi passare a due set di Hard, oppure quella che prevede la partenza con le Soft (che in Malesia offrono un grip superiore, come si è visto sin dalle libere) e il doppio passaggio alle dure.

"La strategia più veloce a due soste dovrebbe essere medium-hard-hard, oppure soft-hard-hard, che è solo due secondi più lenta", ha dichiarato Dario Marrafuschi, direttore di Pirelli Motorsport.

Ma la strategia a tre soste non è affatto da scartare. Le simulazioni dicono che sia più lenta di 5 secondi per ciò che riguarda il tempo effettivo di gara: "La strategia a tre soste potrebbe diventare un'opzione per due motivi. Prima di tutto, in termini di tempo complessivo di gara, scusate, di tempo di gara effettivo, è solo cinque secondi più lenta rispetto alla strategia a due soste. Potrebbero sembrare tanti, cinque secondi, ma con i miglioramenti della pista questo margine potrebbe ridursi, perché se si opta per una strategia a tre soste, probabilmente si sceglierebbe la gamma di mescole più morbide".

Max e Leclerc: gestione o 4 stint spinti?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Clive Mason / Getty Images

Il secondo elemento di cui Marrafuschi parla è la scelta di Max Verstappen - che scatterà dalla pole - e di Charles Leclerc di usare un set di Hard durante le Libere 3, perdendolo così per la gara. I due potranno fare una cosa: o cercare di gestire il ritmo per far durare Soft o Medium, o puntare alle tre soste, sfoderando un ritmo maggiore.

"Il secondo elemento relativo alle tre soste è che sappiamo che almeno due piloti, ovvero Max Verstappen e Charles Leclerc, hanno già utilizzato un set di gomme dure. Perché la strategia più veloce a due soste dovrebbe essere medium-hard-hard, oppure soft-hard-hard, che è solo due secondi più lenta. Chiaramente, hanno già utilizzato un set e quindi non lo hanno più a disposizione".

"Questo ci porta a pensare che o riusciranno a gestire il ritmo con la media e la morbida per ottenere stint più lunghi, oppure stanno seriamente prendendo in considerazione una strategia a tre soste, utilizzando un solo set di dure. Quindi pensiamo che, in ogni caso, domani verranno utilizzate tutte e tre le mescole, a causa di questa incertezza nella gestione del ritmo e del rischio di surriscaldamento e di degrado prestazionale. Verranno utilizzate tutte".

Nel corso del fine settimana, per altro, Pirelli ha notato come il degrado di Soft e Medium non sia così differente. Ecco perché c'è chi potrebbe puntare a partire con le Soft, sfruttando l'extra grip garantito dalle C4 nei confronti delle C3, contando poi su un degrado non così eccessivamente differente.

La Hard garanzia di durata, ma sarà 0"8 più lenta

In pochi hanno provato la Hard nei tre turni di libere, ma questa mescola, la C2, non darà problemi in termini di durata e degrado. C'è però una controindicazione da tenere in considerazione: le prestazioni decisamente inferiori rispetto ad altre mescole.

"La C2 è una sorta di garanzia in termini di durata e di degrado, quindi non credo che ci saranno sorprese sotto questo aspetto. Naturalmente, il ritmo è decisamente più lento. Ci aspettiamo che sia 0"8 secondi più lenta rispetto alla media. In ogni caso, nei nostri calcoli, con queste prestazioni — più lenta al primo giro e considerando il suo degrado — la medium-hard-hard è in realtà l'opzione più veloce".

Le finestre di pit stop

Marrafuschi, nel corso del suo intervento, ha dato indicazioni precise per ciò che riguarda quando saranno fatti indicativamente i pit stop, parlando delle finestre in cui si dovrebbero fare.

"la prima finestra per il pit stop si aprirebbe al giro 12, mentre la seconda al giro 32. Questo significa che si possono fare almeno 20 giri di prestazione con la mescola dura, che è un risultato sufficientemente buono".