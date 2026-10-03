F1 | Antonelli terzo: "Fatichiamo con il bilanciamento. Non abbiamo capito come far funzionare le novità"

La Mercedes ha fatto esordire l'ultimo, importante pacchetto di novità a Sepang, sede del Gran Premio del Bahrain 2026 di Formula 1. Le attese erano molto alte, ma le cose non sono andate come preventivato.

Le W17 erano attese in Malesia come imprendibili, invece l'introduzione del nuovo pacchetto, mischiato alle condizioni della pista, hanno reso le cose assai complicate. Il bilanciamento non è stato ottimale sin da subito e, sebbene le cose siano migliorate, ha portato Antonelli ad accontentarsi del quarto posto in qualifica, diventato terzo grazie alla penalità già annunciata da giovedì inflitta a un comunque ottimo Isack Hadjar.

Antonelli, inoltre, ha anche commesso in errore in Q2 che ha condizionato la Q3 e la possibilità di fare meglio. Il tempo fatto con Soft nuove è stato cancellato per essere andato oltre i limiti della pista. Questo ha portato il leader del Mondiale a usare un altro set di Soft e ad averne solo uno per la Q3.

"Credo che sia stato un peccato fare quel track limit in Q2. Ho avuto molto sottosterzo e ho cercato di tenerla in pista, ma non è stato sufficiente. Peccato perché mi sono ritrovato maggiormente sotto pressione e poi in Q3 non è un giro che fai al 100%, perché preferisci avere sempre un po' di margine, un cuscinetto da errori e fare un tempo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Credo che oggi, con una qualifica normale e senza errori, credo che il nostro risultato sarebbe stato una seconda o una terza posizione in pista. Perché Max era troppo veloce per noi".

Riguardo il comportamento della W17 con le novità, Antonelli ha fatto un quadro abbastanza esaustivo della situazione.

"Abbiamo fatto fatica con il bilanciamento. Non è stato facile e dobbiamo ancora capire bene come funziona questo pacchetto. Questo fine settimana in generale siamo stati un po' fuori finestra, dobbiamo capire meglio come funziona e credo anche che Sepang, con questo caldo e l'asfalto usurato, non sia il tracciato migliore in cui fare queste valutazioni. Non è facile capire bene quale sia la finestra di utilizzo ideale per questo pacchetto".

"In gara credo che andremo un po' meglio rispetto alla qualifica. Il passo di ieri non era male. Ma credo che le Red Bull e le Ferrari siano veloci. Ma cercheremo di partire bene, anche perché partirò dal lato pulito della pista, e di fare la gara migliore possibile", ha concluso il leader del Mondiale.