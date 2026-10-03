Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

La quarta posizione di Kimi Antonelli, che diventerà terza sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain, ha limitato i danni in una giornata che ha lasciato parecchi interrogativi in casa Mercedes. George Russell ha concluso ottavo (sarà settimo al via) ma soprattutto la W17 non ha mostrato il salto di qualità atteso dal consistente pacchetto di aggiornamenti portato a Sepang.

Antonelli ci ha messo del suo nel complicarsi il pomeriggio. In Q2 Kimi ha superato i limiti della pista, vedendosi cancellare un tempo e soprattutto bruciando un set di gomme soft. Un errore apparentemente senza conseguenze immediate, visto che il passaggio in Q3 non era in discussione, ma che ha presentato il conto nella fase decisiva.

Con un solo treno di soft nuove rimasto a disposizione, Antonelli ha dovuto giocarsi tutto in un unico tentativo, peraltro fuori sequenza rispetto agli avversari. Niente primo run per prendere riferimenti e poi attaccare nel secondo: un solo giro, senza possibilità di replica.

La sbavatura resta, soprattutto perché non è la prima volta che un errore in qualifica finisce per complicare il programma di Antonelli. Lo stesso Toto Wolff non ha nascosto il disappunto. “Non va bene. Sei in Q2, sai che passerai, e perdi un set di gomme in una qualifica così serrata, oltretutto mentre siamo in difficoltà. Non va bene”.

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Quando si è trovato con le spalle al muro Antonelli non ha sbagliato. Ha messo insieme un giro molto solido, sufficiente per conquistare la quarta posizione con oltre due decimi di vantaggio su Russell. Con la penalità che farà avanzare entrambe le Mercedes di una posizione, Kimi partirà terzo. Lui stesso ha stimato che con una qualifica pulita avrebbe potuto ambire alla seconda posizione, non alla pole: “Max oggi era un po’ troppo veloce per noi”.

Alla fine, quindi, Antonelli ha perso probabilmente una sola posizione rispetto al massimo potenziale della Mercedes. Non abbastanza per cancellare l'errore, ma sufficiente per rendere positivo il bilancio personale, soprattutto considerando la pressione di un Q3 nel quale non aveva diritto a una seconda possibilità.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Srinivasa Krishnan

Il tema più importante per Mercedes è però un altro. Gli aggiornamenti portati a Sepang, dai quali la squadra si attendeva un guadagno significativo, non hanno finora dato le risposte previste. Già venerdì era emerso un comportamento anomalo della monoposto, soprattutto con un marcato sottosterzo che ha costretto gli ingegneri a intervenire sul setup modificando parametri sui quali non era stato necessario lavorare in modo così radicale nel corso della stagione.

Tra venerdì e sabato la guidabilità è migliorata sensibilmente, una sensazione confermata anche da Russell, e quanto visto in FP3 aveva alimentato un certo ottimismo. In qualifica, però, parte dei problemi è tornata a galla. “È molto difficile da capire – ha ammesso Wolff – venerdì siamo stati sorpresi da alcuni comportamenti della macchina che non avevamo mai visto durante l'anno. Questa mattina sembrava che, almeno con Kimi, avessimo fatto un passo avanti nella comprensione, poi in qualifica siamo tornati un po’ a quello che avevamo visto prima. Semplicemente, non c'era performance”.

Il quadro tracciato dal team principal Mercedes è preciso. La W17 è apparsa insolitamente penalizzata sul dritto e contemporaneamente incapace di ruotare nelle curve lente. “Sembra che abbiamo molto drag, perché è la prima volta che perdiamo così tanto sui rettilinei, soprattutto rispetto a Max. E nelle curve lente non riusciamo a far girare la macchina, c’è troppo sottosterzo. Sono tutte cose che non avevamo visto durante l'anno”.

È ancora presto per puntare il dito contro il nuovo pacchetto. Sepang rappresenta un banco di prova particolare, con temperature elevatissime e un asfalto molto abrasivo che rende difficile mantenere gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. Anche Antonelli ha sottolineato come Mercedes debba ancora capire se quanto visto sia una conseguenza delle caratteristiche del circuito o se ci sia qualcosa da sistemare negli aggiornamenti.

Wolff, però, non ha nascosto la portata dell'interrogativo. “Continuiamo a credere che l'upgrade funzioni. Dobbiamo solo capire perché qui non sta funzionando. Ti aspetti che arrivino tre decimi e invece sembra di essere andati indietro di tre, quattro o cinque. È strano”.

Una frase che fotografa la giornata Mercedes meglio della classifica. Antonelli partirà terzo e, considerando il degrado atteso e le possibilità strategiche offerte da una gara che potrebbe svilupparsi su due o addirittura tre soste, resta nella posizione giusta per puntare al podio e provare ad inserirsi nella lotta per la vittoria.

Ma il risultato di Kimi non cancella il problema. Mercedes è arrivata a Sepang aspettandosi di fare un passo avanti importante e si ritrova con una monoposto dal comportamento differente rispetto a quello conosciuto finora. Le condizioni estreme della Malesia concedono al nuovo pacchetto il beneficio del dubbio, ma il responso della pista ha acceso un campanello d'allarme. Prima ancora di pensare a quanto possa valere l'aggiornamento, a Brackley devono capire perché la W17 abbia improvvisamente iniziato a fare cose che, fino a questo weekend, non aveva mai fatto.