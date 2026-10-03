Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

WRC
WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Barcellona
GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”
Commento
Formula 1 Bahrain

F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Max conquista a Sepang la prima pole del 2026 con tre decimi di margine, al termine di una qualifica dominata dalla Q1 alla Q3. Non è un exploit: gli aggiornamenti hanno corretto alcuni punti deboli della RB22 e anche Hadjar conferma il salto in avanti. Verstappen: “Abbiamo capito meglio la macchina e tutto ciò che abbiamo portato ha funzionato”.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

La canicola di Sepang ha finito per rompere anche qualche protocollo. Un’ora dopo la conclusione delle qualifiche Stefano Domenicali e Chase Carey sono passati davanti all’hospitality Red Bull per congratularsi con Max Verstappen per la splendida pole position appena conquistata. Max si è presentato in ciabatte, con un pizzico di imbarazzo. È stato Domenicali a toglierlo subito d’impaccio: “Dopo il giro che hai fatto oggi puoi indossare ciò che vuoi”.

In fondo, Verstappen se lo è meritato. La prima pole position della sua stagione è arrivata con un giro perfetto, ma soprattutto al termine di una qualifica nella quale non c’è mai stata la sensazione di assistere a un exploit. Max è stato davanti in Q1, ha continuato a dettare il passo in Q2 e quando è arrivato il momento di giocarsi la pole ha completato il lavoro con tre decimi di margine. È questo l’aspetto più significativo del sabato di Sepang. La Red Bull non ha tirato fuori dal cilindro un giro inatteso: è stata semplicemente la monoposto di riferimento della giornata.

“Considerando come abbiamo iniziato la stagione e i progressi che abbiamo fatto, è un risultato incredibile – ha spiegato Verstappen – su alcune piste eravamo riusciti ad avvicinarci, ma questo weekend finora è stato molto positivo. Siamo partiti bene già dalla FP1 e da quel momento abbiamo continuato a cercare di migliorare la macchina. Essere in pole qui è incredibile”.

La RB22 ha mostrato una qualità che per una lunga parte della stagione era mancata: una finestra di funzionamento sufficientemente ampia da permettere a pilota e squadra di seguire l’evoluzione della pista senza inseguire continuamente il bilanciamento della monoposto. Un aspetto ancora più importante a Sepang, dove temperature elevatissime e un asfalto molto aggressivo rendono gli pneumatici particolarmente sensibili.

Verstappen ha indicato proprio nel lavoro svolto negli ultimi mesi la chiave del salto in avanti. “Nelle ultime gare abbiamo probabilmente capito un po’ meglio la macchina, ma anche gli aggiornamenti hanno eliminato alcuni dei nostri punti deboli. Abbiamo continuato ad aggiungere componenti e hanno funzionato. È semplice: quando funzionano guadagni tempo sul giro e ottieni un bilanciamento complessivo migliore”.

Un equilibrio che, secondo Max, diventa determinante quando entrano in gioco pneumatici così sensibili alle variazioni del bilanciamento. “Su una pista dove fa così caldo hai bisogno di una macchina stabile, con un comportamento coerente. È qualcosa che abbiamo trovato maggiormente negli ultimi weekend”.

La conferma che non si tratti soltanto del feeling speciale tra Verstappen e la sua monoposto è arrivata dall’altra Red Bull. Isack Hadjar ha concluso le qualifiche con il terzo tempo, anche se domani scatterà ottavo a causa della penalità legata all’utilizzo di una nuova power unit.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

Hadjar ha fornito anche un punto di osservazione interessante. Dopo essere rimasto fuori dalla monoposto per tre gare, al suo ritorno ha trovato una Red Bull differente. “Ho avuto la sensazione di essere salito su una macchina molto migliore rispetto a quella che avevo lasciato a Budapest – ha confermato – quando rimani fuori per tre gare e poi torni, riesci a percepire maggiormente la differenza. Sono sorpreso da come si comporta questa macchina”.

È un’indicazione importante anche per un altro motivo. Baku e Sepang non potrebbero essere due circuiti più differenti, eppure la Red Bull ha mostrato competitività su entrambi. Non significa che tutti i problemi siano risolti, ma è un segnale che il progresso non sembra più legato esclusivamente alle caratteristiche di una singola pista.

Per Verstappen è un ritorno a una normalità che nel 2026 normale non è mai stata. Domani scatterà dalla pole position e, per la prima volta in questa stagione, lo farà presentandosi al via con il ruolo di riferimento. Già questo è indicativo del percorso compiuto dalla Red Bull considerando dove si trovava soltanto pochi mesi fa.

Max, però, sa bene che la qualifica di Sepang racconta soltanto una parte della storia. Il caldo metterà alla prova piloti, pneumatici, freni e monoposto, mentre il degrado potrebbe aprire scenari strategici molto differenti. “Qui è sempre dura – ha ricordato – fa molto caldo per noi, ma anche per le macchine, i freni e le gomme. In gara bisognerà gestire molte cose ed è impossibile sapere adesso chi riuscirà a farlo meglio. Poi c’è la partenza, dove possono succedere tante cose. Dovremo essere pronti e vedere quanto saremo competitivi”.

Non è prudenza di circostanza. La gestione degli pneumatici sarà probabilmente il punto centrale del Gran Premio e la Red Bull dovrà dimostrare sulla distanza di gara ciò che oggi ha mostrato sul giro secco. Verstappen, però, non nasconde il feeling ritrovato: “Finora mi sono sentito bene, sono fiducioso e spero che riusciremo a confermarlo anche domani”.

La pole di Sepang non sembra averlo sorpreso. Dopo il miglior tempo in Q1, Q2 e Q3, Max aveva capito che l’occasione era concreta. “A quel punto pensi che ci sia una grande opportunità. Devi solo aspettare e vedere cosa faranno gli altri”. Gli altri, questa volta, non sono arrivati.

Ed è probabilmente questa la notizia più importante del sabato malese. Verstappen torna in pole, ma soprattutto la Red Bull torna a mettere il suo pilota nella condizione di esserci senza dover inventare qualcosa. Max ha di nuovo una monoposto che gli consente di guardare tutti dall’alto e sembra avere una voglia molto serena di riprendersi quei piani alti che per tanto tempo sono stati il suo habitat naturale. Domani scoprirà se la Red Bull è pronta a restarci anche per la distanza di un Gran Premio.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

Top Comments
More from
Roberto Chinchero

Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

F1 | Ferrari, Vigna tra Vasseur e fake news: “La realtà è una sola”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Ferrari, Vigna tra Vasseur e fake news: “La realtà è una sola”

F1 | Vasseur spiega: “Il comunicato Ferrari era necessario, serviva serenità”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Vasseur spiega: “Il comunicato Ferrari era necessario, serviva serenità”
More from
Max Verstappen

F1 | Red Bull: il nuovo bargeboard migliora la RB22 che ora vuole provare a vincere con Max

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull: il nuovo bargeboard migliora la RB22 che ora vuole provare a vincere con Max

F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"

F1 | Max Verstappen sfiderà Valentino Rossi: correrà con una GT3 a Portimao

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Max Verstappen sfiderà Valentino Rossi: correrà con una GT3 a Portimao
More from
Red Bull Racing

F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU

F1 | "Ha alzato l'asticella, non solo per la velocità": cosa ha impressionato Red Bull nel ritorno di Hadjar a Baku

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | "Ha alzato l'asticella, non solo per la velocità": cosa ha impressionato Red Bull nel ritorno di Hadjar a Baku

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

WRC
WRC WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”