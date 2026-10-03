F1 | Ferrari, Vigna tra Vasseur e fake news: “La realtà è una sola”

Benedetto Vigna ha un approccio molto preciso quando si trova davanti a un problema: partire dai fatti. È una conseguenza della sua formazione scientifica, ma anche una filosofia che l’amministratore delegato della Ferrari applica alla gestione dell’azienda. Osservare, verificare e soltanto dopo arrivare alle conclusioni.

È anche la chiave con cui Vigna legge ciò che accade intorno alla Scuderia, finita nelle ultime settimane al centro di una quantità crescente di indiscrezioni. Il tema più caldo è stato quello relativo alla posizione di Frederic Vasseur, alimentato dai risultati non all’altezza delle aspettative e dalle voci su possibili alternative alla guida della squadra. Ferrari ha già chiarito pubblicamente la propria posizione, confermando la fiducia nel team principal, e Vigna ha allargato il discorso alla situazione attuale della Scuderia, costantemente immersa in un contesto di indiscrezioni, interpretazioni e commenti, che viaggiano a velocità sempre maggiore, spesso amplificati dai social media.

A tal proposito, in una lunga chiacchierata con motorsport.com Vigna ha raccontato un episodio che fotografa bene la distanza che, a suo giudizio, può crearsi tra realtà e narrazione. Qualche tempo fa era a cena proprio con il team principal della Scuderia e durante la serata si è imbattuto in un contenuto nel quale veniva sostenuto con sicurezza che tra i due i rapporti fossero pessimi, al punto che Vigna e Vasseur non si sarebbero sopportati. Il paradosso era evidente: Vigna stava leggendo quelle considerazioni mentre era seduto a cena insieme alla persona con cui, secondo quella ricostruzione, avrebbe avuto un rapporto ormai deteriorato. La reazione è stata inevitabilmente un sorriso

È un esempio che Vigna utilizza per introdurre un tema al quale tiene molto: la verifica delle informazioni. Non contesta il diritto di analizzare, criticare o esprimere opinioni. Il problema nasce quando un’interpretazione viene trasformata in un fatto senza averla verificata.

“Ma fai una verifica, osserva con i tuoi occhi!”, è il suo invito. Un principio che, secondo Vigna, rischia di perdersi sempre più in questi tempi. Una notizia ripetuta molte volte può finire per essere percepita come vera indipendentemente dalla sua origine. Ed è proprio questa dinamica che l’amministratore delegato Ferrari considera particolarmente pericolosa.

Vigna porta anche esempi vissuti personalmente, ricordando come nella sua carriera trentennale gli sia capitato di leggere interviste nelle quali gli sono state attribuite dichiarazioni non pronunciate che sono state successivamente corrette dalle testate coinvolte. Il problema, osserva, è che la rettifica arriva quando la prima versione ha già raggiunto il pubblico: chi ha letto la notizia iniziale difficilmente tornerà a leggere quella corretta. Sui social e nei blog, aggiunge, questo meccanismo diventa ancora più difficile da controllare.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

È qui che il discorso torna inevitabilmente sulla Scuderia Ferrari. Poche realtà sportive generano la stessa quantità di attenzione e, di conseguenza, di indiscrezioni. Una pressione che non rimane necessariamente confinata al paddock: le voci arrivano alle persone che lavorano nella squadra e alle loro famiglie, creando un rumore che può trasformarsi in ulteriore pressione e in fonte di distrazione.

Per questo nelle ultime settimane Maranello ha scelto di intervenire pubblicamente sulla posizione di Vasseur. L’obiettivo era mettere un punto alle speculazioni e impedire che il tema continuasse ad alimentarsi. Secondo Vigna il chiarimento ha raggiunto il suo scopo: una volta affrontata direttamente la questione, le domande sull’argomento si sono diradate.

Resta invece il problema che Ferrari deve affrontare in pista. Su questo Vigna non cerca scorciatoie: la monoposto deve migliorare perché gli avversari, ad oggi, hanno fatto un lavoro migliore. Ma è una valutazione tecnica, non la premessa per una nuova rivoluzione. “La realtà è che Fred e la Scuderia sono determinati e focalizzati su ciò che è necessario fare. Dobbiamo migliorare la macchina? Certo! I competitor l’hanno fatta meglio. Siccome la fisica è una, vuol dire che si può fare meglio”.

Il messaggio che emerge dalla conversazione è quindi molto più semplice di quanto suggerisca il rumore che circonda la Scuderia. Ferrari vuole stabilità, Vasseur resta al centro del progetto e tra il team principal e l’amministratore delegato non esiste quella frattura raccontata da alcune indiscrezioni. Vigna non ha dubbi: osservare, verificare, confrontarsi con ciò che accade realmente. Perché le interpretazioni possono essere molte. La realtà, invece, è e rimane una sola.