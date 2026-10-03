F1 | Vasseur soddisfatto: "Buone qualifiche. Noi lavoriamo come team. Basta ai pettegolezzi"
Il team principal della Ferrari è visibilmente soddisfatto del secondo posto di Hamilton e del quarto di Leclerc a Sepang. In gara la Rossa punterà su Soft e Hard per via dell'alto degrado.
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Le libere del venerdì avevano illuso, mostrando una Ferrari lontana dai migliori. Le qualifiche del GP del Bahrain in Malesia, invece, hanno ribaltato tutto. Lewis Hamilton ha regalato il secondo posto al Cavallino Rampante, dietro l'imprendibile Max Verstappen.
A condire il risultato, ecco il quarto tempo di Charles Leclerc (grazie alla penalizzazione di Hadjar). Il monegasco, invece, ha scelto di usare un set up troppo aggressivo, che ha surriscaldato le gomme posteriori e non lo ha aiutato nel momento clou della Q3. Eppure, partirà comunque in seconda fila.
Frédéric Vasseur si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1, ma questa volta arrivando con un volto molto più sereno, sorridente e visibilmente soddisfatto.
"E' stata una buona qualifica. Credo che Max volasse da inizio weekend e per noi sarebbe stato difficile batterlo. Abbiamo comunque fatto due buoni giri", ha dichiarato il team principal della Ferrari.
"Charles forse è stato un po' sulla difensiva per via dell'errore che aveva fatto in curva 5 al tentativo precedente. Però conterà molto il degrado e la gara conterà molto di più rispetto alla qualifica. Certo però è sempre un bene partire dalle prime file".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Riguardo le qualifiche di oggi, in Q1 la Ferrari ha passato il taglio sfruttando un treno di mescole Medium. Questo è indicativo di come la Rossa abbia scelto di puntare sulle due mescole rimanenti - dunque le Soft e le Hard - per la gara di domani.
Le Soft, infatti, offrono grip su una pista che ne regala poco e, di conseguenza, una potenziale durata maggliore rispetto alle Medium. Le Hard, invece, garantiscono un'ottima durata, anche se probabilmente le prestazioni con quelle mescole saranno tutte da verificare.
"Sappiamo tutti che domani il degrado sarà alto, è piuttosto difficile leggere le gomme e farlo anche in uno stint più lungo, perché non abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Tutti abbiamo scelto opzioni differenti in vista della gara e la nostra è stata quella di bruciare un set di medie".
Non poteva infine mancare una considerazione sul supporto ricevuto di recente dai piloti. Vasseur ha anche voluto ribadire l'importanza di mettere a tacere i pettegolezzi sul team.
"Sono contento che i piloti mi abbiano dimostrato il loro supporto, ma non è solo questione di Charles e Lewis. Credo che si debba smettere con voci e pettegolezzi. Noi lavoriamo di squadra sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Oggi non è stato solo Lewis, ma tutti il team che ha fatto un bel risultato e succede così anche quando le cose vanno meno bene. Dobbiamo semplicemente smettere di alimentare questo sistema...".
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