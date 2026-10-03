F1 | Ghini: "Hamilton chiama, la Ferrari risponderà?"
Torna l'appuntamento del sabato di Motorsport.com: in questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i temi offerti dalla Formula 1 dopo la qualifica in Malesia.
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