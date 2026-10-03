MotoGP | Bezzecchi: "Con la soft ero al limite con la temperatura e con la media ero stato 1" più veloce in FP2"

L'Aprilia è uscita dal sabato di Motegi dando la sensazione di essere alle prese con una sorta di coperta corta per quanto riguarda le gomme. Nella Sprint, Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno fatto scelte differenti, finendo però per essere entrambi delusi dal rendimento della loro opzione.

Il leader del Mondiale, che ha chiuso secondo, venendo poi arretrato terzo per un track limit all'ultimo giro, ha dovuto fare i conti con una soft posteriore che si è letteralmente distrutta nella parte centrale del battistrada a causa del graining. Il riminese, che temeva proprio il surriscaldamento, ha azzardato la scelta della media, ma il suo "all-in" non ha pagato, perché non è mai riuscito a trovare il ritmo ed ha chiuso al sesto posto.

Un peccato, perché per "Simply the Bez" la giornata si era aperta con una qualifica conclusa al quarto posto, soprattutto riuscendo a fare un passo avanti nel T4, che era il settore che lo aveva messo abbastanza in difficoltà nella giornata di venerdì.

"Sono contento intanto della qualifica, perché ho fatto un buon lavoro rispetto a ieri. Sono migliorato tanto e nel T4 ho perso molto meno, sono riuscito a capire meglio come interpretarlo e, anche se ho continuato a perdere un pelo, devo dire che lo step è stato buono, quindi la qualifica bene. Non è una prima fila, ma la quarta posizione è un'ottima posizione", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com.

Nella Sprint poi, come detto, è stato l'unico oltre a Jack Miller ad aver montato la gomma media al posteriore, quindi gli è stato domandato cosa lo abbia portato a decidere di fare una scelta di questo tipo.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Perché fondamentalmente ieri con la soft ero veloce, ma non ero velocissimo ed ero un pochino al limite con la temperatura. Quindi stamattina abbiamo deciso di provare a lavorare bene con la media per vedere che passo potevo avere ed era buono. Quindi ero abbastanza fiducioso e ho deciso di mettere la media. Purtroppo però non sono riuscito ad andare forte come stamattina", ha spiegato.

"Era una strategia in vista di oggi, visto come sono finite certe soft. Però stamattina alla fine giravo un secondo più forte al giro. Nella FP2 giravo sull'1'43"3, nella Sprint invece ero sull'1'44"2-1'44"3". Ma, come dicevo, ero un po' al limite con la temperatura, quindi ho deciso di valutare la media, poi se non fossi andato forte, nella Sprint avrei messo la soft comunque. Però con la media ero andato forte, quindi ho provato a rischiare", ha proseguito.

Per domani, diversi suoi colleghi hanno parlato della possibilità che venga imposto l'utilizzo della dura, la gomme con la carcassa da alte temperature che era stata portata come back-up per il rischio che il nuovo asfalto generasse del surriscaldamento. Essendo uno dei pochi che hanno sperimentato la media, il parere del portacolori della Casa di Noale è sicuramente importante.

"Se sceglieranno questa opzione, sarò d'accordo perché sarà obbligatorio. Ho lavorato con la gomma media e l'usura non mi è sembrata troppo pesante. Ma 12 giri in più sono tanti, quindi sarà un po' un salto nel buio e farò quello che ci consiglieranno di fare. Se ci diranno che si potranno usare anche le gomme medie, valuterò la situazione", ha concluso.