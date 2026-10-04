GT World | Ferrari vittoriosa in Gara 2 di Barcellona con Vermeulen-Green

La stagione 2026 del GT World Challenge Europe-Sprint Cup si conclude con due Ferrari davanti a tutti al termine di Gara 2 disputata nel tardo pomeriggio di domenica in quel di Barcellona, dove le problematiche dovute al meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere i piani del fine settimana.

Cancellate le attività dell'ultima mattina di impegni in Catalogna, tra cui la Qualifica 2, la griglia di partenza è stata stilata in base ai tempi ottenuti nelle Prove Libere 2 (bagnate) dai piloti che avrebbero dovuto essere in macchina per la sessione cronometrata.

Questo ha portato Ben Green in Pole Position al volante della 296 #69 di Emil Frey Racing, che il britannico ha mantenuto al comando al via prima di cedere il posto al suo compagno Thierry Vermeulen, altrettanto bravo nella gestione della seconda parte di gara fino a conquistare un meritato successo.

Dietro a loro si piazza invece la Ferrari #50 di Neubauer/Leclerc, che è salita in Top5 dopo una partenza caotica e ha beneficiato dell'ottimo tempismo nel pit-stop da parte di AF Corse, che ha rimandato la Rossa in pista dietro a quella del team svizzero vincitore.

In prima fila c'era anche la Mercedes-Winward Racing #48 di Maro Engel e Lucas Auer, ma il fine settimana del tedesco non è stato di quelli da ricordare e alla prima curva, dopo un lungo e contatti coi rivali, l'ottimo Maro è incappato in un raro errore tirando una gran sportellata in curva 3 all'incolpevole McLaren-CSA di Arthur Rougier, che è finito col girarsi terminando la corsa nella ghiaia.

Questo ha provocato non solo una penalità di 10" alla AMG 'Mamba' a fine gara, ma anche l'ingresso della Safety Car perché nell'imbuto della prima curva in parecchi hanno avuto collisioni e guai. Tra questi, la Lamborghini-Rutronik #96 di Luca Engstler, Alex Malykhin con la Porsche-Pure Rxcing #9, Matisse Lismont al volante della BMW-WRT #30 e varie altre vetture che hanno perso posizioni copiosamente, tra cui la BMW-WRT #46 di Max Hesse, crollata al 21° posto.

In tutto ciò, hanno ringraziato la Mercedes-Verstappen Racing #3 che con Chris Lulham si è ritrovata seconda, seguita dalla Lamborghini-VSR #163 di Mattia Michelotto e dall'Audi-Tresor #66 di Andrea Frassineti una volta che la Maserati Safety Car ha lasciato via libera per la ripartenza.

Proprio mentre erano in corso le soste, si è fermata la Porsche-Boutsen VDS #2 nel terzo settore, costringendo alla chiamata del Full Course Yellow per rimuoverla, ma senza che ci fossero ulteriori grattacapi per Vermeulen, ormai con un buon vantaggio su Neubauer e andando a festeggiare in una doppietta tutta di marca Ferrari.

Il terzo gradino del podio va invece a Frassineti ed Ariel Levi, regalando a Tresor Attempto Racing la vittoria in Classe SILVER CUP che va a bissare quella di Gara 1 centrata dai loro colleghi Perera/Aka con l'Audi #99, oggi decimi al traguardo e in piazza d'onore della categoria GOLD CUP.

Qui il successo è invece finito meritatamente in casa VSR, con la Temerario #163 di Michelotto e Loris Spinelli che ha difeso benissimo il quarto posto dagli assalti finali delle Mercedes di Winward Racing #48 (poi scesa 11a per la sopracitata sanzione) e Verstappen Racing #3, la quale aveva perso posizioni ai box nella sosta, anche con una ripartenza che è stata messa sotto investigazione poiché poco sicura.

Come sempre, il Team WRT riesce nel proprio capolavoro di cambio gomme e pilota in tempi fulminei, portando la BMW #32 di Van Der Linde/Weerts fino al 6° posto dopo un buon recupero nella prima metà di gara, dove al primo giro la M4 era 15a davanti alla #31 di Pepper/Cordeel, che conclude all'8°.

Fra le BMW della squadra belga si infila la Aston Martin-Comtoyou Racing #7 di Pauwels/Thiim con grande aggressività nel rimontare posizioni, nona è la McLaren-Garage 59 #59 di Loake/Macdonald, mentre masticano amaro Cairoli/Lappalainen che scendono fino al 13° posto con la Ferrari-Emil Frey Racing #14 vista in seria difficoltà di guida.

Dopo l'avvio difficile per il caos delle prime curve, Hesse era riuscito a risalire con pazienza la china fino a raggiungere la 15a posizione e dopo la sosta Valentino Rossi era rientrato 12°. Qui, curiosamente, la M4 ha perso la portiera sinistra e quindi il 'Dottore' si è trovato obbligato a rientrare per motivi di sicurezza, con l'auto messa sotto investigazione dalla Direzione Gara per 'unsafe release' da parte di WRT.

Il caos del via ha causato danni e negato un buon risultato anche alla Porsche-Lionspeed GP #80 dei neo-Campioni Buus/Feller e alla McLaren-Garage 59 #58 di Fleming/Prette.

Per quanto riguarda la Classe GOLD CUP, il podio viene completato dalla McLaren-CSA #555 condotta da Andriolo/Gachet, che batte in volata la Ferrari-AF Corse #51 di Mosca/Zagazeta.

In SILVER CUP nessun problema per Machiels/Stadsbader, saldamente secondi di categoria fin dal via sulla loro Ferrari-AF Corse #52, mentre bel recupero fino al terzo posto per Day/Villagomez con la Aston Martin-Walkenhorst Motorsport #34.

Grande spettacolo in Classe BRONZE CUP con il trionfo meritato del mitico Peter Dempsey, autore di un'altra bellissima prova dopo una Gara 1 super e laureatosi Campione assieme ad Eddie Cheever vincendo la corsa odierna per una incollatura.

Nel finale, infatti, la Porsche-Tempesta Racing #93 è stata raggiunta dalla Ferrari-Kessel Racing #74 di Marschall/Dressler senza però trovare un varco per passare. A podio vanno anche Dienst/Salikhov con la Mercedes-Winward Racing #87.

Pos # Classe piloti Team auto distacco 1 69 Pro Cup Thierry Vermeulen, Ben Green Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 2 50 Pro Cup Thomas Neubauer, Arthur Leclerc AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 4.454 3 66 Silver Cup Ariel Levi, Andrea Frassineti Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 10.074 4 163 Gold Cup Loris Spinelli, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Temerario GT3 16.314 5 3 Pro Cup Daniel Juncadella, Chris Lulham Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 18.068 6 32 Pro Cup Charles Weerts, Kelvin van der Linde Team WRT BMW M4 GT3 EVO 20.629 7 7 Pro Cup Kobe Pauwels, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 21.232 8 31 Pro Cup Amaury Cordeel, Jordan Pepper Team WRT BMW M4 GT3 EVO 23.872 9 59 Pro Cup Joseph Loake, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 24.235 10 99 Gold Cup Dylan Pereira, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 24.463 11 48 Pro Cup Lucas Auer, Maro Engel Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 27.377 12 52 Silver Cup Jef Machiels, Gilles Stadsbader AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 36.936 13 14 Pro Cup Konsta Lappalainen, Matteo Cairoli Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 39.324 14 84 Pro Cup Simon Reicher, Christopher Haase Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 44.591 15 34 Silver Cup Jamie Day, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 46.031 16 555 Gold Cup Simon Gachet, Romain Andriolo CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 46.819 17 51 Gold Cup Tommaso Mosca, Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 47.051 18 5 Silver Cup Mikey Porter, Guilherme Oliveira Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 47.258 19 21 Silver Cup Oliver Söderström, Arthur Dorison Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 48.513 20 93 Bronze Cup Eddie Cheever, Peter Dempsey Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 51.150 21 74 Bronze Cup Dennis Marschall, Constantin Dressler Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 51.546 22 6 Silver Cup Aurelien Panis, Anthony Bartone GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 51.884 23 87 Bronze Cup Marvin Dienst, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 54.590 24 89 Silver Cup Nicolas Baert, Gustav Bergström Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:08.577 25 35 Silver Cup Gaspard Simon, Maxime Robin Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:08.992 26 71 Silver Cup Felix Hirsiger, Carl Bennett AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:10.449 27 54 Silver Cup Mark Kastelic, Tanart Sathienthirakul Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:11.315 28 10 Gold Cup Gilles Magnus, Robin Knutsson Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:11.428 29 991 Bronze Cup Augusto Farfus, Darren Leung Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 1:12.154 30 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:12.552 31 12 Bronze Cup Fabian Schiller, Gabriel Rindone GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 1:20.084 32 11 Bronze Cup Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:29.606 33 55 Bronze Cup Loris Cabirou, Dmitry Gvazava Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:29.819 34 88 Bronze Cup Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:35.927 35 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 0.688 36 80 Pro Cup Bastian Buus, Ricardo Feller Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:07.663 37 111 Gold Cup James Kell, Arthur Rougier CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:21.770 38 46 Pro Cup Valentino Rossi, Max Hesse Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:50.975 NC 30 Silver Cup Ignacio Montenegro, Matisse Lismont Team WRT BMW M4 GT3 EVO -10:41.733 NC 2 Pro Cup Sven Müller, Dorian Boccolacci Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO -30:51.048 NC 96 Pro Cup Patric Niederhauser, Luca Engstler Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 -41:06.881 NC 77 Gold Cup Jop Rappange, David Pittard KPX Motorsport BMW M4 GT3 EVO -56:16.256 NC 9 Silver Cup Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) EVO