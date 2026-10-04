F1 | Caos a Sepang, la FIA ammette: un bug nel software ha fermato le monoposto

Il Gran Premio della Malesia è iniziato con una situazione che in Formula 1 non si era mai vista. Al termine del giro di formazione diverse monoposto hanno accusato problemi che hanno costretto la direzione gara a sospendere la procedura di partenza. Dietro quanto accaduto a Sepang non c'è stato un imprevisto alle power unit dei singoli costruttori, ma un bug nel software standard comune alle vetture, emerso in condizioni molto particolari.

A spiegare l'accaduto è stato Nikolas Tombazis, responsabile tecnico della FIA. Il problema si è manifestato durante il giro di formazione, quando il gruppo ha rallentato in modo molto marcato creando un effetto fisarmonica. Alcune monoposto sono arrivate quasi a fermarsi e proprio la combinazione tra una velocità estremamente bassa e le zone nelle quali è prevista una riduzione della potenza ha innescato un comportamento del software che non era stato previsto.

“Durante il giro di formazione alcune vetture sono andate molto lentamente, arrivando quasi a fermarsi – ha spiegato Tombazis – creando un effetto fisarmonica. A quel punto un bug ha impedito alla potenza di essere nuovamente erogata e alle vetture di ripartire”.

Il software è parte del codice standard utilizzato da tutte le monoposto e viene sviluppato attraverso una collaborazione tra FIA, fornitore della centralina elettronica standard, squadre e costruttori delle power unit. Non si è trattato quindi di un problema legato a una specifica motorizzazione. La differenza tra chi è rimasto coinvolto e chi non ha accusato anomalie è stata determinata dalla velocità minima raggiunta durante il giro di formazione.

Tombazis ha indicato anche l'origine dell'effetto fisarmonica. “Credo che Max abbia rallentato parecchio essendo davanti. Alcuni piloti dietro hanno dovuto frenare più forte perché sono stati sorpresi e cercavano di evitare le vetture che li precedevano. Alcuni hanno quindi rallentato più di altri: è questo che ha fatto sì che alcune macchine incontrassero il problema e altre no”.

Il punto critico è stato il mancato riconoscimento preventivo di questa particolare condizione. Il software era stato testato, ma non con monoposto che raggiungevano velocità così basse nelle circostanze verificatesi oggi. Anche i test effettuati sul bagnato durante la stagione non avevano riprodotto uno scenario analogo.

“Se avessimo avuto più possibilità di testare probabilmente saremmo riusciti a individuare il problema in tempo – ha ammesso Tombazis –. Quest'anno c'è stata pochissima attività sul bagnato e si è verificata una combinazione di circostanze che ha fatto emergere questo bug. Un bug è, per definizione, un errore. Testare maggiormente permette di evitarli, ma qualche volta qualcosa sfugge”.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Una volta individuata la causa, per la FIA è iniziata una corsa contro il tempo. I tecnici presenti a Sepang hanno identificato rapidamente il problema e preparato una modifica del software, successivamente distribuita alle squadre. Ogni team ha quindi dovuto installare l'aggiornamento sulle proprie monoposto prima che la procedura di partenza potesse essere ripresa.

L'intera operazione ha richiesto una ventina di minuti. Un'attesa inevitabilmente molto lunga per il pubblico, ma un intervallo estremamente ridotto considerando la necessità di individuare un'anomalia software, intervenire sul codice e distribuire una soluzione a tutte le squadre.

La correzione ha riguardato alcune delle limitazioni di potenza previste in determinati settori. “Non avevamo cinque giorni per preparare l'aggiornamento, ma…pochi minuti – ha sottolineato Tombazis – quindi è stato un lavoro fatto in grande fretta. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire senza compromettere la sicurezza, la competizione o l'equità sportiva”.

Non c'è stato neppure il tempo per effettuare una normale procedura di validazione del nuovo software. “Chiaramente non abbiamo potuto testare l'aggiornamento – ha ammesso il responsabile tecnico FIA – ma credo fosse il modo corretto di gestire una situazione del genere”. Tombazis ha anche rivolto le sue scuse al pubblico: “Per gli spettatori in attesa della gara quei venti minuti possono essere sembrati cinque ore, ed è comprensibile. Ci dispiace. Ma considerando il problema credo che la reazione sia stata molto rapida”.

Resta però una questione sulla quale la FIA dovrà lavorare dopo Sepang. Le nuove power unit hanno aumentato considerevolmente il peso della componente elettrica e, di conseguenza, anche la complessità dei sistemi chiamati a gestire l'interazione tra energia elettrica e motore termico. Tombazis non ha nascosto questo aspetto, pur sottolineando che a poco più di un'ora dalla conclusione della gara non era ancora stato possibile effettuare un'analisi completa dell'accaduto.

La FIA dovrà anche chiarire perché, a velocità tanto basse, il problema abbia finito per condizionare la possibilità stessa delle monoposto di accelerare, un aspetto sul quale Tombazis ha ammesso di non avere ancora una risposta definitiva. Il debrief tecnico servirà quindi a ricostruire nel dettaglio la catena di eventi e ad ampliare le procedure di verifica. Su un punto Tombazis si è detto certo: “Posso garantire che questo specifico problema non si ripeterà. Posso garantire che non ci saranno mai altri problemi? No”.