MotoGP | Marquez morde, ma Martin non si spaventa: inizia un mini-Mondiale a due di 6 GP

Fino a qualche gara fa, la corsa al titolo della MotoGP sembrava aperta a qualsiasi risultato, con almeno 6 o 7 piloti che sembravano avere una chance iridata. Lo scenario però è mutato radicalmente dopo la pausa estiva, perché più si va avanti e più si profila un testa a testa tra Marc Marquez e Jorge Martin, che a sei gare dal termine sono separati tra loro da appena 2 punti.

Anche se Marco Bezzecchi, almeno a parole, non ne vuole sapere di arrendersi, il Gran Premio del Giappone sembra aver tagliato fuori il pilota italiano. Non tanto per i 49 punti di distacco, che per l'aritmetica sono un gap ancora colmabile, ma perché sono ben due i piloti su cui li dovrebbe recuperare. E soprattutto perché, nonostante gli otto podi raccolti dopo la pausa estiva tra Sprint e gare lunghe, il riminese ha visto il distacco crescere costantemente. Sulle sue ambizioni poi pesa come un macigno lo zero di Misano, arrivato proprio quando sembrava avere l'occasione giusta per lasciare il segno.

Pur essendo consapevole che in questo momento gli manca anche un po' di velocità rispetto ai due spagnoli, il pilota dell'Aprilia però non vuole ancora rinunciare a quel sogno che aveva cullato ad inizio stagione, quando ha vinto quattro dei primi sette GP. "Non sono lontanissimo, ma è vero che sono un po' di gare che perdo poco, ma perdo in tutte, quindi bisogna cercare di rimanere lì attaccati con le unghie e con i denti. Lavorare per trovare questa cosa che mi manca e dire che ci sono ancora. L'obiettivo è quello", ha detto dopo il terzo posto di Motegi, con la consapevolezza che però si è fatta sempre più dura.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quello che si profila all'orizzonte quindi è un mini-Mondiale di 6 GP, che vedrà opposti due campioni che in Giappone hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro talento, ma anche che in questo momento sembrano avere oggettivamente qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

Marquez era entrato nel weekend con l'obiettivo dichiarato di portarsi a casa 37 punti, anche perché sa che all'orizzonte c'è Mandalika, che è una pista che sembra disegnata appositamente per le Aprilia e che con i suoi curvoni veloci a destra dovrebbe tornare ad evidenziare i problemi fisici del pilota della Ducati. Dunque, tenere sotto pressione "Martinator" era fondamentale. Ma quando entra in modalità cannibale, e lo fa dichiaratamente, il nove volte iridato non sbaglia quasi mai.

E non ha fatto eccezioni sul circuito di proprietà della Honda dove, dopo una Sprint dominata, ha saputo vincere usando la testa nella gara lunga. Questa volta non ha attaccato Martin alla prima curva, consapevole che il madrileno forse se lo sarebbe aspettato, ma lo ha cucinato a fuoco lento, mettendosi nella sua scia ed aspettando l'11° giro per sferrare l'attacco che poi lo ha lanciato verso la sua sesta vittoria stagionale.

Tutte arrivate dopo l'ennesima operazione alla spalla destra, che è stata il punto di svolta di un anno iniziato tra mille difficoltà. E dopo la quale fin qui ha recuperato 100 dei 102 punti che lo separavano dalla vetta della classifica dopo il Mugello, anche se in quel caso a comandare era ancora Bezzecchi e non Martin.

In tanti lo vedono già come il favorito, ma Marc per il momento preferisce tenere un profilo basso. Anzi, per ora nega che possa essere anche solo una lotta a due: "No, per niente, restano sei Gran Premi, manca ancora molto, un sacco di gare e situazioni diverse, molti circuiti molto diversi tra loro, condizioni diverse; cercheremo di essere costanti. Da Aragon ci siamo riusciti, ora godiamoci questa vittoria".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Anche perché probabilmente è conscio che questa volta ha a che fare con un Martin che si sta rivelando un vero e proprio osso duro. Del resto, a Misano c'era stato l'aggancio in vetta, ma poi nelle due gare successive Jorge è riuscito a fare due punti in più del ducatista, nonostante il Red Bull Ring e Motegi fossero due piste che in passato non erano mai state particolarmente favorevoli all'Aprilia.

Basta pensare che prima di oggi le RS-GP non erano mai salite sul podio sul tracciato giapponese, ma il #89 ha condotto per quasi metà gara e poi non ha mai tirato i remi in barca, rimanendo vicino a Marc fino a pochi giri dal termine. Ma già ieri aveva dato un saggio del suo talento, riuscendo a tagliare il traguardo secondo, nonostante la sua gomma posteriore fosse letteralmente distrutta a causa del graining.

Poi si è ritrovato terzo per un track limit, con una penalità che la Casa di Noale ha contestato: secondo Massimo Rivola e soci, infatti, avrebbe dovuto perdere la posizione su Enea Bastianini, ma non su Diogo Moreira, che era quarto e non era entro il mezzo secondo da lui. Dunque, essendo stato penalizzato anche "Bestia", ritenevano che avrebbe dovuto conservare la sua posizione. In queste situazioni è sempre difficile giudicare, ma l'unica certezza è che tutti speriamo che questi 2 punti non si rivelino decisivi in una battaglia così serrata, che merita di concludersi senza polemiche.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Insomma, Jorge ha dimostrato di aver in mano delle buone carte da giocare, ma non nasconde di sapere benissimo con chi se la deve vedere. Questo però non gli toglie l'ottimismo guardando al futuro: "Mancano sei gare, molti punti. È chiaro che Marc ed io siamo un un po’ più avanti, ma Marc continua ad essere più forte. La domenica riesce a ottenere quelle vittorie per le quali a me manca ancora un po’. Ma è tutta questione di lavoro, e alla fine ce la farò".

Anche perché adesso ci attende un finale nel quale sulla carta ci sono piste che possono essere più favorevoli all'uno o all'altro. Per esempio, a Mandalika, dove si va la settimana prossima, Marc non ha neanche mai visto la bandiera a scacchi alla domenica, ma poi c'è Phillip Island, che ha prevalenza di curve a destra, le sue preferite, e dove in carriera ha vinto per ben quattro volte nella classe regina. Noi possiamo solo allacciarci le cinture e goderci la battaglia...