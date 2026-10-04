MotoGP | Bezzecchi: "Devo rimanere attaccato con le unghie e con i denti e dire che ci sono ancora"

Dopo la pausa estiva, Marco Bezzecchi ha finalmente trovato quella costanza di rendimento che gli era un po' mancata quando era stato velocissimo, ma aveva avuto troppi alti e bassi ad inizio stagione. Peccato però che questa regolarità si sia concretizzata proprio quando Marc Marquez e Jorge Martin sono riusciti a trovare un grande salto di qualità.

Dunque, nonostante sia salito sul podio in otto delle ultime dieci gare tra Sprint e domenicali, ha visto il suo distacco in classifica salire a 49 punti nei confronti di "Martinator" e a 47 sul #93. Del resto, anche in una domenica come quella di Motegi, nella quale è riuscito a piazzarsi terzo, davanti a lui si sono issati proprio Marc e Jorge. E lo stesso riminese ha ammesso che rispetto a prima dell'infortunio rimediato al Sachsenring gli manca ancora qualcosina in termini di velocità.

"Secondo me non ho perso esplosività, sicuramente Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io dopo l'infortunio devo riuscire a ritrovare non tanto l'esplosività, quando la velocità da subito, dall'inizio del weekend, quando partivo e già in FP1 mi veniva tutto naturale, non voglio dire facile perché non lo è, ma questo mi permetteva di essere subito ad un buon livello", ha spiegato Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Dopo l'infortunio invece sono stati tutti weekend nei quali sono dovuto andare a migliorare di giorno in giorno e loro sono stati più bravi di me. Quindi devo cercare di colmare questo distacco e stare più vicino, per cogliere le occasioni quando si presenteranno", ha aggiunto.

Anche se il gap inizia ad essere importante, per ora non ne vuole sapere di alzare bandiera bianca nella corsa al titolo: "Non sono lontanissimo, ma è vero che sono un po' di gare che perdo poco, ma perdo in tutte, quindi bisogna cercare di rimanere lì attaccati con le unghie e con i denti. Lavorare per trovare questa cosa che mi manca e dire che ci sono ancora. L'obiettivo è quello", ha detto infatti dopo la conferenza stampa ai giornalisti presenti a Motegi.

Dopo la gara, Marco ha rivelato di aver subito un lutto e queste sono sempre situazioni complicate quando si è lontani da casa e bisogna rimanere concentrati. Anche se almeno è riuscito a fare una bella dedica: "Non è facile quando sei qua, perché vorresti essere d'aiuto, però sei dall'altra parte del mondo. E' un peccato, però sono contento di aver fatto questo risultato per poterlo dedicare a questa persona".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Venendo alla gara lunga del Gran Premio del Giappone, il pilota dell'Aprilia è convinto che oggi sarebbe stato impossibile fare di più, anche se almeno ha riscattato il sesto posto nella Sprint, che era stato in parte condizionato dalla scelta della gomma media al posteriore.

"E' stata una settimana un po' così, però sono contento, ho dato il massimo, ho portato a casa il massimo secondo me. Ci tenevo a rifarmi dopo ieri, che comunque c'era stato qualcosa che non era andata e sono contento. E' stato un podio veramente sudato perché Enea era imbestialito oggi, soprattutto sul finale: io miglioravo giro dopo giro, facevo sempre il mio miglior tempo e quando guardavo la tabella, vedevo che mi prendeva due decimi al giro e mi dicevo: 'Dove va?'. Quindi è stato tosto, ma è stato bello".

E' stato nei primissimi giri che ha perso un po' contatto con Marquez e Martin, poi piano piano ha trovato ritmo e questo è stato fondamentale, anche perché nel finale ha dovuto appunto contenere il grande ritorno di uno scatenato Enea Bastianini.

"Nell'ultima parte di gara andavo molto forte, ma all'inizio ero un po' più in difficoltà, soprattutto perché non riuscivo ad essere super efficace in staccata, quindi andavo ad aggredire un po' troppo le accelerazioni e dopo qualche giro mi sono reso che forse stavo esagerando".

"Quindi ho dovuto un attimo rallentare, ma dopo qualche giro ho iniziato a sentirmi sempre meglio in staccata e questo mi ha portato ad aprire il gas in maniera più dolce, senza il bisogno di snaturare niente, perché ero più a posto in inserimento. Per qualche giro ho iniziato ad avvicinarmi un po' a Jorge, ma l'unica bega è stata che 'Bestia' volava, però fortunatamente siamo riusciti a rimanergli davanti, che era importante".

Avere il concittadino a pungolarlo è stato sicuramente un aiuto, ma senza lo step a livello tecnico sarebbe stato impossibile tenerlo dietro: "Sicuramente avere 'Bestia' che mi metteva il fiato sul collo è stato uno stimolo in più, però se il feeling non fosse migliorato, sarebbe stato sicuramente più difficile migliorare i tempi, perché mi sarei dovuto prendere dei grossi rischi. Diciamo che è stato un mix".

Infine, il portacolori della Casa di Noale ha raccontato anche di aver avuto un piccolo inconveniente con la visiera nel corso della gara: "Con il sudore, non so perché, ma mi colavano le gocce davanti quando mi alzavo in staccata e ad un certo punto non vedevo più niente praticamente. Personalmente, non mi era mai successo, ma troveremo una soluzione".