F1 | Hamilton: "Ero a un minuto e sono salito sul podio. Dopo l'errore abbiamo fatto le scelte giuste"

Lewis Hamilton firma il 208esimo podio della sua carriera, ritoccando il suo primato (secondo è Michael Schumacher a 155 e terzo si sta arrampicando Max Verstappen con 135) con un terzo posto davvero inatteso dopo la scelta sbagliata di partire con pneumatici da asciutto su una pista ancora bagnata. Il britannico riporta la Ferrari sull'ultimo gradino del podio, dopo una carestia durata cinque GP:

Il sette volte campione del mondo è stato caparbio perché, sebbene sia finito nelle retrovie per l’azzardo di partire con un treno di gomme a mescola soft, non ha perso la concentrazione scommettendo sul potenziale della sua SF-26 che lo aveva portato a scattare dalla prima fila, accanto al poleman Max Verstappen e ha cercato di ricostruire una gara che sembrava compromessa già alla partenza.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

L’inglese, a differenza di Leclerc che ha scelto di fare un cambio gomme in safety car al giro 10, ha preferito restare in pista con le gomme rosse confidando che il tracciato si asciugasse, per quanto più lentamente del previsto, e con le Soft ha percorso 31 tornate, risparmiando una sosta e iniziando una rimonta molto consistente e spettacolare...

“È stato doloroso – ammette Lewis -. L'esperienza è stata dolorosa. Quando sono rientrato ai box dopo la bandiera rossa ho guardato l'asfalto e questo era ancora bagnato. Poi sono andato al muretto per guardare la pista e ho detto che era ancora bagnata.”

Lewis Hamilton, Ferrari, con le gomme slick sul bagnato Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Siccome la gara veniva posticipata, normalmente l’asfalto avrebbe dovuto asciugarsi, e anche se c'era ancora molta acqua sulla griglia, ero sicuro che la pista si sarebbe asciugata. Il consiglio era quello di passare alle gomme da asciutto. Pensavamo che pure Max avrebbe montato pneumatici slick, per cui abbiamo pensato che sarebbe stata la scelta giusta, ma invece era il contrario”.

Hamilton è pienamente consapevole della scelta sbagliata...

“Quando ci siamo accorti era troppo tardi. Dopo quella scelta, mantenere la macchina in pista è stata davvero dura, però il team ha fatto un ottimo lavoro con i pit stop: i meccanici hanno fatto un lavoro fantastico dopo quell'errore iniziale. Dopo, tutte le scelte sono state giuste: nelle soste, nelle tempistiche e nelle strategie, per cui abbiamo saputo reagire. Ero dietro a un minuto e ho concluso al terzo posto, un piazzamento davvero fantastico: non posso che essere contento di tutto questo”.