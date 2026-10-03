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MotoGP | Martin la spunta su Marquez nella battaglia per la pole a Motegi, Bezzecchi 4°

Il leader del Mondiale polverizza il record del tracciato giapponese e firma la sua quarta pole stagionale, infilando la sua Aprilia 110 millesimi davanti al ducatista. Il riminese invece offre il gancio della sua RS-GP ad Acosta, che ne approfitta per soffiargli la prima fila con la KTM. Seconda fila per Di Giannantonio e terza per Bastianini.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Se è davvero così, è innegabile che Jorge Martin possa essere inserito di diritto in questa categoria. Ieri il leader del Mondiale non sembrava esattamente uno dei più veloci sul tracciato di Motegi, ma quando è stato il momento di andare in qualifica ha tirato fuori tutto il suo talento per andare a piazzare l'Aprilia in pole position nel Gran Premio del Giappone.

La quarta partenza al palo stagionale, che è anche la 24° in carriera per "Martinator", è anche un segnale importante al rivale nella corsa al titolo Marc Marquez, che sulla carta era il favorito. Il pilota della Ducati, infatti, ha subito piazzato l'asticella molto in alto, firmando un 1'42"481 al primo giro lanciato della Q2.

La risposta del portacolori della Casa di Noale però è arrivata nel secondo run. Dopo un primo giro non particolarmente brillante, Jorge infatti ha sparato un 1'42"371 con cui ha beffato per 110 millesimi il nove volte iridato, polverizzando il record del tracciato di proprietà della Honda.

Marquez poi ci ha provato a reagire e lo ha fatto con tutte le sue forze, andando anche lungo nella ghiaia alla staccata della curva 3. Nell'ultimissimo tentativo, dopo aver ripulito le gomme, poi se l'è giocata sul filo dei millesimi fino al T3, ma poi non è riuscito a migliorare neppure il suo stesso crono, dovendosi accontentare del secondo posto in griglia.

A completare la prima c'è un Pedro Acosta che continua a vivere un momento molto positivo dopo la prima vittoria colta in Austria. Il pilota della KTM è stato bravo ad andare a prendere il gancio che gli ha offerto Marco Bezzecchi nel secondo run, chiudendo a 122 millesimi dalla pole e beffando per appena 37 l'italiano, che quindi dovrà andare a schierare la sua Aprilia in quarta posizione.

Dopo il miglior tempo del venerdì, Alex Marquez non è riuscito a fare meglio del quinto posto con la Ducati del Gresini Racing, pur accusando appena 175 millesimi di ritardo una qualifica che è stata davvero serratissima. La seconda fila si chiude poi con l'altra Ducati, ma con i colori della Pertamina Enduro VR46, affidata a Fabio Di Giannantonio, che invece ha girato in 1'42"628.

Può essere soddisfatto anche Enea Bastianini, perché il settimo posto che ha ottenuto con la sua KTM Tech3 è un risultato decisamente migliore rispetto al trend che ha avuto in questa stagione e, se consideriamo che la domenica ci ha abituato a fare grandi rimonte, può essere quindi un buon viatico per qualcosa di importante.

Dopo aver passato il taglio della Q1, Raul Fernandez è andato ad inserire la sua Aprilia del Trackhouse Racing in ottava posizione, giusto davanti ai padroni dei casa della Honda, in questo caso rappresentati dai piloti del team LCR. La migliore delle RC213V è quella di Diogo Moreira, che ha preceduto di appena 2 millesimi Johann Zarco, protagonista anche di una scivolata alla curva 9.

E' solo 11° l'idolo locale Ai Ogura, che però almeno è riuscito a mettere una pezza ad un venerdì difficile, portando la sua Aprilia Trackhouse in Q2. Tuttavia, avendo dovuto affrontare la Q1, aveva a disposizione una sola gomma, con la quale è riuscito a mettersi solo a poco più di mezzo secondo dalla pole. Così come, anche se è relativamente basso il ritardo di 688 millesimi di Fabio Quartararo, n questo caso vale solo il 12° posto in griglia per la sua Yamaha.

Purtroppo nessuno dei piloti italiani impegnati in Q1 è riuscito a passare il taglio. Discorso che quindi comprende anche Pecco Bagnaia, che con il suo 1'43"007 ha fatto un passo avanti importante rispetto a ieri, che però non è bastato per portare la sua Ducati in Q2, anche se per appena 123 millesimi.

Accanto a lui, in 14° posizione, ci sarà l'altra Ducati di Franco Morbidelli, con il pilota della Pertamina Enduro VR46 che stamani ha provocato anche una bandiera rossa nella FP2, quando la sua GP25 ha accusato un problema tecnico perdendo olio lungo il tracciato.

E' stata una qualifica decisamente al di sotto delle aspettative invece quella di Luca Marini, che in 16° posizione si ritrova ad essere l'ultimo tra i piloti Honda. Il marchigiano, infatti, è alle spalle anche di Somkiat Chantra, che questo fine settimana è tornato sulla RC213V per sostituire l'indisponibile Joan Mir, ancora alle prese con i problemi di salute che lo avevano costretto a fermarsi a Misano.

Bisogna scendere fino al 17° posto per trovare Brad Binder, che con la sua KTM si è anche reso protagonista di una scivolata piuttosto rovinosa, ma senza conseguenze fisiche, alla curva 12. Era caduto in FP2 invece Fermin Aldeguer, che però poi ha vissuto una Q1 deludente, non andando oltre 18° tempo con la Ducati Gresini, giusto davanti al rientrante Maverick Vinales, che ha ritrovato la sua KTM Tech3 dopo diversi mesi di stop per l'infortunio alla spalla sinistra.

L'aria di casa non sembra aver fatto bene invece alle Yamaha che, tolta quella di Quartararo, si ritrovano tutte a chiudere lo schieramento di partenza con nell'ordine Jack Miller, Alex Rins e Toprak Razgatlioglu.

La classifica della Q2

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

1'42.371

   168.832  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.110

1'42.481

 0.110 168.651  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.122

1'42.493

 0.012 168.632  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+0.159

1'42.530

 0.037 168.571  
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.175

1'42.546

 0.016 168.544  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.257

1'42.628

 0.082 168.410  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.298

1'42.669

 0.041 168.342  
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.370

1'42.741

 0.072 168.224  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.545

1'42.916

 0.175 167.938  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+0.547

1'42.918

 0.002 167.935  
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 4

+0.562

1'42.933

 0.015 167.911  
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.688

1'43.059

 0.126 167.705  
Guarda i risultati completi

La classifica della Q1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

1'42.883

   167.992  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.001

1'42.884

 0.001 167.991  
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.124

1'43.007

 0.123 167.790  
4 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.253

1'43.136

 0.129 167.580  
5 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 8

+0.313

1'43.196

 0.060 167.483  
6 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.395

1'43.278

 0.082 167.350  
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+0.516

1'43.399

 0.121 167.154  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.536

1'43.419

 0.020 167.122  
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+0.722

1'43.605

 0.186 166.822  
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.928

1'43.811

 0.206 166.491  
11 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.013

1'43.896

 0.085 166.354  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.148

1'44.031

 0.135 166.138  
Guarda i risultati completi

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