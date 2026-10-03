MotoGP | Martin la spunta su Marquez nella battaglia per la pole a Motegi, Bezzecchi 4°

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Se è davvero così, è innegabile che Jorge Martin possa essere inserito di diritto in questa categoria. Ieri il leader del Mondiale non sembrava esattamente uno dei più veloci sul tracciato di Motegi, ma quando è stato il momento di andare in qualifica ha tirato fuori tutto il suo talento per andare a piazzare l'Aprilia in pole position nel Gran Premio del Giappone.

La quarta partenza al palo stagionale, che è anche la 24° in carriera per "Martinator", è anche un segnale importante al rivale nella corsa al titolo Marc Marquez, che sulla carta era il favorito. Il pilota della Ducati, infatti, ha subito piazzato l'asticella molto in alto, firmando un 1'42"481 al primo giro lanciato della Q2.

La risposta del portacolori della Casa di Noale però è arrivata nel secondo run. Dopo un primo giro non particolarmente brillante, Jorge infatti ha sparato un 1'42"371 con cui ha beffato per 110 millesimi il nove volte iridato, polverizzando il record del tracciato di proprietà della Honda.

Marquez poi ci ha provato a reagire e lo ha fatto con tutte le sue forze, andando anche lungo nella ghiaia alla staccata della curva 3. Nell'ultimissimo tentativo, dopo aver ripulito le gomme, poi se l'è giocata sul filo dei millesimi fino al T3, ma poi non è riuscito a migliorare neppure il suo stesso crono, dovendosi accontentare del secondo posto in griglia.

A completare la prima c'è un Pedro Acosta che continua a vivere un momento molto positivo dopo la prima vittoria colta in Austria. Il pilota della KTM è stato bravo ad andare a prendere il gancio che gli ha offerto Marco Bezzecchi nel secondo run, chiudendo a 122 millesimi dalla pole e beffando per appena 37 l'italiano, che quindi dovrà andare a schierare la sua Aprilia in quarta posizione.

Dopo il miglior tempo del venerdì, Alex Marquez non è riuscito a fare meglio del quinto posto con la Ducati del Gresini Racing, pur accusando appena 175 millesimi di ritardo una qualifica che è stata davvero serratissima. La seconda fila si chiude poi con l'altra Ducati, ma con i colori della Pertamina Enduro VR46, affidata a Fabio Di Giannantonio, che invece ha girato in 1'42"628.

Può essere soddisfatto anche Enea Bastianini, perché il settimo posto che ha ottenuto con la sua KTM Tech3 è un risultato decisamente migliore rispetto al trend che ha avuto in questa stagione e, se consideriamo che la domenica ci ha abituato a fare grandi rimonte, può essere quindi un buon viatico per qualcosa di importante.

Dopo aver passato il taglio della Q1, Raul Fernandez è andato ad inserire la sua Aprilia del Trackhouse Racing in ottava posizione, giusto davanti ai padroni dei casa della Honda, in questo caso rappresentati dai piloti del team LCR. La migliore delle RC213V è quella di Diogo Moreira, che ha preceduto di appena 2 millesimi Johann Zarco, protagonista anche di una scivolata alla curva 9.

E' solo 11° l'idolo locale Ai Ogura, che però almeno è riuscito a mettere una pezza ad un venerdì difficile, portando la sua Aprilia Trackhouse in Q2. Tuttavia, avendo dovuto affrontare la Q1, aveva a disposizione una sola gomma, con la quale è riuscito a mettersi solo a poco più di mezzo secondo dalla pole. Così come, anche se è relativamente basso il ritardo di 688 millesimi di Fabio Quartararo, n questo caso vale solo il 12° posto in griglia per la sua Yamaha.

Purtroppo nessuno dei piloti italiani impegnati in Q1 è riuscito a passare il taglio. Discorso che quindi comprende anche Pecco Bagnaia, che con il suo 1'43"007 ha fatto un passo avanti importante rispetto a ieri, che però non è bastato per portare la sua Ducati in Q2, anche se per appena 123 millesimi.

Accanto a lui, in 14° posizione, ci sarà l'altra Ducati di Franco Morbidelli, con il pilota della Pertamina Enduro VR46 che stamani ha provocato anche una bandiera rossa nella FP2, quando la sua GP25 ha accusato un problema tecnico perdendo olio lungo il tracciato.

E' stata una qualifica decisamente al di sotto delle aspettative invece quella di Luca Marini, che in 16° posizione si ritrova ad essere l'ultimo tra i piloti Honda. Il marchigiano, infatti, è alle spalle anche di Somkiat Chantra, che questo fine settimana è tornato sulla RC213V per sostituire l'indisponibile Joan Mir, ancora alle prese con i problemi di salute che lo avevano costretto a fermarsi a Misano.

Bisogna scendere fino al 17° posto per trovare Brad Binder, che con la sua KTM si è anche reso protagonista di una scivolata piuttosto rovinosa, ma senza conseguenze fisiche, alla curva 12. Era caduto in FP2 invece Fermin Aldeguer, che però poi ha vissuto una Q1 deludente, non andando oltre 18° tempo con la Ducati Gresini, giusto davanti al rientrante Maverick Vinales, che ha ritrovato la sua KTM Tech3 dopo diversi mesi di stop per l'infortunio alla spalla sinistra.

L'aria di casa non sembra aver fatto bene invece alle Yamaha che, tolta quella di Quartararo, si ritrovano tutte a chiudere lo schieramento di partenza con nell'ordine Jack Miller, Alex Rins e Toprak Razgatlioglu.