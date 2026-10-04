MotoGP | Martín: "Anche guidando bene, con Márquez non puoi mai abbassare la guardia. Oggi ho limitato i danni"

Jorge Martín si presenterà al prossimo Gran Premio d’Indonesia da leader del Campionato del Mondo MotoGP. In una gara a Motegi caratterizzata dall’introduzione della gomma posteriore dura, che non era stata provata fino al Warm-Up di domenica mattina a seguito dei problemi verificatisi sabato, lo spagnolo ha cercato di tenere testa ad un fortissimo Marc Márquez. E sebbene ci abbia provato, alla fine non è riuscito a fermare il rivale della Ducati.

In Giappone si preannunciava una gara all’insegna della gestione, poiché nessuno sapeva come si sarebbe comportata la gomma con carcassa rinforzata già vista in Austria (sebbene la mescola fosse quella dello pneumatico morbido utilizzato a Spielberg) a partire da metà gara. Martín ha mantenuto il primato in partenza e ha guidato la corsa fino all’undicesimo giro. È stato allora che il campione in carica lo ha superato in curva e gli ha strappato la prima posizione.

Sia Martín che Márquez hanno dato il meglio di sé questa domenica a Motegi, con un ritmo di 1'43" basso che solo Enea Bastianini, quarto, è riuscito a superare sul finale. Ma Márquez ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a “Martinator” e ha finito per aggiudicarsi la vittoria, con grande controllo negli ultimi giri. Comunque, Martín esce dal primo appuntamento del tour asiatico con un vantaggio di 2 punti, in vista della tappa di Mandalika, che è sempre stata il tallone d’Achille del suo rivale.

"Sono molto contento del feeling che abbiamo trovato. Ovviamente non è il risultato che volevo, puntavo alla vittoria, ma oggi era molto difficile battere Marc. È stata una di quelle giornate in cui ho guidato in modo quasi perfetto, con grande precisione e sicurezza, ma non ce l’ho fatta. Non mi resta che congratularmi con Marc. Abbiamo un buon pacchetto con l’Aprilia per lottare nelle rimanenti gare dell’anno”, ha dichiarato Martín appena sceso dalla moto.

Successivamente, su DAZN, ha fornito ulteriori dettagli su come è andata la sua gara: "È stato un grande fine settimana. Mi sono sentito molto a mio agio fin da sabato e oggi avevo tutte le carte in regola per vincere. Sono partito alla grande, riuscendo a mantenere la posizione, poi il ritmo è stato molto sostenuto. Comunque, ho visto che Marc sarebbe stato lì fino alla fine; e niente, anche guidando molto bene, in buone condizioni, con Marc non puoi mai rilassarti".

"A metà gara ho cercato di gestire un po’ di più, ed è proprio in quel momento che mi ha attaccato. Una volta che sei dietro, è più complicato. Penso di aver guidato molto bene e ne sono molto contento perché credo di stare ritrovando sempre di più il mio feeling, ma oggi era molto difficile battere Marc. Quindi complimenti a lui e continuiamo a lavorare".

Alla domanda sul perché sembrasse che avesse gestito le energie più del dovuto durante la gara, Martín ha chiarito: "È stato più per necessità. Vedevo che non sarei arrivato fino alla fine. È un peccato perché credo di aver avuto ancora un po’ di margine per lottare, soprattutto alla fine ho visto che avevo margine, andavo più tranquillo con meno benzina. Ma la benzina serve per arrivare al traguardo! Quindi ero un po’ preoccupato, pensando che sarebbe stato un disastro se la moto si fosse fermata e non avessi portato a termine la gara".

"Negli ultimi tre giri ho dovuto rallentare, ma credo che fosse davvero molto difficile poter fare di più. Abbiamo limitato i danni in un weekend molto positivo per Marc. Su una pista dove l’Aprilia non era mai stata competitiva, siamo riusciti a conquistare il secondo ed il terzo posto".

"Ieri abbiamo conquistato anche un altro podio e il record della pista. Quindi sono molto contento. Stiamo scoprendo cose che mi aiutano a guidare più a mio agio, mi sento sempre meglio. Manca ancora molto per arrivare alla fine della stagione, sei weekend, e spero di fare altri piccoli passi avanti per avvicinarmi ancora di più alla vittoria”.

Certo, Martín non ha voluto sbilanciarsi sul fatto che il Mondiale sia ormai una sfida a due, escludendo Marco Bezzecchi, già a 49 punti di distanza: "Non si può mai sapere. Mancano sei gare, molti punti. È chiaro che Marc ed io siamo un un po’ più avanti, ma Marc continua ad essere più forte. La domenica riesce a ottenere quelle vittorie per le quali a me manca ancora un po’. Ma è tutta questione di lavoro, e alla fine ce la farò".

La buona notizia è che si è sentito bene fisicamente a livello dell’avambraccio: "È andata molto bene. Venerdì ero molto preoccupato, perché ho sofferto un po’, ma credo che le terapie che sto facendo risolvano il problema. Oggi ho guidato senza dover pensare all’aspetto fisico, e questo mi rende molto contento".