Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Barcellona
GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”

F1 | Antonelli terzo: "Fatichiamo con il bilanciamento. Non abbiamo capito come far funzionare le novità"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Antonelli terzo: "Fatichiamo con il bilanciamento. Non abbiamo capito come far funzionare le novità"

MotoGP | Bagnaia: "La mia gomma distrutta dipende dal fatto che mi manca tanto grip"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "La mia gomma distrutta dipende dal fatto che mi manca tanto grip"

F1 | Ghini: "Hamilton chiama, la Ferrari risponderà?"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Ghini: "Hamilton chiama, la Ferrari risponderà?"

F1 | Leclerc 5°: "Avevo un setup troppo aggressivo. Ma ho fiducia per la gara: ho fatto scelte diverse dagli altri"

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Leclerc 5°: "Avevo un setup troppo aggressivo. Ma ho fiducia per la gara: ho fatto scelte diverse dagli altri"
Ultime notizie
MotoGP Giappone

MotoGP | Bagnaia: "La mia gomma distrutta dipende dal fatto che mi manca tanto grip"

Nonostante sia stato costretto al ritiro nella Sprint a causa della gomma posteriore completamente distrutta dal graining, il pilota della Ducati non ha puntato il dito contro la Michelin, quanto sulla mancanza di grip della sua Desmosedici GP, che inevitabilmente porta al surriscaldamento.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo un venerdì da dimenticare, Pecco Bagnaia è riuscito a trovare un discreto miglioramento nell'ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone di MotoGP, ma anche oggi alla fine si è ritrovato con un pugno di mosche in mano, pure su una pista sulla quale un anno fa aveva dominato, conquistando una doppietta perentoria.

Per il sesto weekend di fila, il tre volte iridato è dovuto passare dalla Q1, ma non è riuscito a superare il taglio, vedendosi eliminare dalle due Aprilia del Trackhouse Racing per poco più di un decimo e ritrovandosi così al 13° posto sulla griglia di partenza di Motegi.

"Tra ieri ed oggi abbiamo fatto un passo avanti, ma il mio problema principale continua ad essere la mancanza di grip. In qualifica ho spinto tanto e purtroppo all'ultimo tentativo sono arrivato lungo all'ultima chicane e ho perso un po', ma non so se mi sarebbe bastato per entrare in Q2", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com.

Nella Sprint l'avvio era stato positivo, ma poi il piemontese non è riuscito a portarla neppure a termine, perché è stato uno di queli piloti che hanno accusato in maniera pesante il surriscaldamento della gomma posteriore e l'inevitabile graining che l'ha distrutta.

"In gara sono partito normale, ho cercato di venire su, ho fatto dei sorpassi. La possibilità di fare uno o due punti poteva esserci, perché avevo davanti a me Marini e Quartararo, quindi era un target fattibile. Però purtroppo, da metà gara in avanti, ho iniziato ad avvertire una gran vibrazione e alla fine ho dovuto mollare totalmente perché non avevo più feeling".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando gli è stato fatto notare che anche Jorge Martin ha accusato la stessa problematica, chiudendo comunque terzo, il tre volte iridato ha lasciato intendere che probabilmente il problema è stato lo stesso, ma che si è generato in maniera differente.

"Non so le motivazioni di Martin, però con il fatto che ha un ritmo abbastanza veloce può essere che sia stato quello. Nel mio caso è più un fatto che mi manca tanto grip e quando accelero tende a scivolare tanto, tende a scaldarsi di più e quindi provocare questo surriscaldamento che porta poi a creare problemi alla gomma".

Pecco ha anche assicurato che nel resto del weekend non c'erano state avvisaglie: "No, perché purtroppo quando parti e ti fermi e quando giri da solo, sono cose che difficilmente succedono. Quando invece guidi in gruppo tendono a scaldarsi di più la moto, le gomme e poi succede tutto questo".

Alla luce di tutto questo, fare di meglio domani non è affatto scontato: "Ci spero, è molto difficile, però dobbiamo fare il massimo per fare uno step in avanti".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi: "Con la soft ero al limite con la temperatura e con la media ero stato 1" più veloce in FP2"

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP | Bezzecchi: "Con la soft ero al limite con la temperatura e con la media ero stato 1" più veloce in FP2"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bezzecchi: "Con la soft ero al limite con la temperatura e con la media ero stato 1" più veloce in FP2"

MotoGP | Bastianini: "Penalità non del tutto giusta, non credo di aver guadagnato, ma si accetta e basta"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bastianini: "Penalità non del tutto giusta, non credo di aver guadagnato, ma si accetta e basta"
More from
Francesco Bagnaia

MotoGP | Bagnaia: "Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Sfortunatamente tutto"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Sfortunatamente tutto"

MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "Ripetere la vittoria del 2025? Punto alla top 7 perché dobbiamo essere realisti"

MotoGP | Tardozzi: "Flop Ducati in Austria? Gli avversari sono cresciuti e senza il problema di Marc..."

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Tardozzi: "Flop Ducati in Austria? Gli avversari sono cresciuti e senza il problema di Marc..."
More from
Ducati Team

MotoGP | Márquez: "Abbiamo fatto una modifica prima del via e sono riuscito a guidare più col mio stile"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Márquez: "Abbiamo fatto una modifica prima del via e sono riuscito a guidare più col mio stile"

MotoGP | Marquez domina la Sprint di Motegi, Moreira 2° con le penalità di Martin e Bastianini

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez domina la Sprint di Motegi, Moreira 2° con le penalità di Martin e Bastianini

MotoGP | Martin la spunta su Marquez nella battaglia per la pole a Motegi, Bezzecchi 4°

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Martin la spunta su Marquez nella battaglia per la pole a Motegi, Bezzecchi 4°

Ultime notizie

F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Stella: "La McLaren di Norris ha un problema di velocità massima, ma non è detto dipenda dalla PU"

MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

GT World Challenge Europe Sprint
GTWC GT World Challenge Europe Sprint
Barcellona
GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
F1 | Hamilton raggiante: “Prima fila inaspettata, ma è per il team. Voglio ringraziare di cuore chi è in fabbrica”