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MotoGP Giappone

MotoGP | Marquez domina la Sprint di Motegi, Moreira 2° con le penalità di Martin e Bastianini

Il pilota della Ducati prende il comando al via e va in fuga solitario, mentre "Martinator" cala alla distanza. All'ultimo giro lui e "Bestia", ottimo terzo fino a quel momento, toccano il verde e vengono arretrati di una posizione. Ne approfitta Moreira per fare il primo podio. Solo sesto Bezzecchi, Acosta out speronato da Alex Marquez.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La pole position di Jorge Martin è stata come uno schiaffo che ha svegliato Marc Marquez. La reazione del campione del mondo in carica infatti è stata veemente, perché il pilota della Ducati è andato a prendersi una vittoria perentoria nella Sprint del Gran Premio del Giappone, la sua 22° in carriera, che ha un peso importante anche nella corsa al titolo.

Il nove volte iridato ha ripetuto un copione già visto più volte in questa stagione, perché si è giocato il tutto per tutto per mettersi davanti alla prima staccata. Manovra che gli è riuscita perfettamente, infilandosi all'interno dell'Aprilia di "Martinator".

Una volta in testa, Marc ha fatto capire subito che oggi non avrebbe fatto sconti, perché Martin è riuscito a tenere il suo ritmo solamente per qualche passaggio, prima di doversi arrendere a vederlo scappare via in maniera inesorabile. Anzi, nel finale il portacolori della Casa di Noale ha accusato un evidente calo di ritmo e le immagini televisive hanno mostrato che la sua gomma posteriore era letteralmente distrutta nella parte centrale.

Un qualcosa che il madrileno ha pagato a carissimo prezzo, perché per difendersi dal ritorno di Enea Bastianini e di uno strepitoso Diogo Moreira è andato a mettere le gomme sul verde all'uscita della curva 11 all'ultimo giro, quindi per regolamento è stato arretrato di una posizione. Episodio che gli è costato due punti nella battaglia Mondiale, permettendo a Marquez di avvicinarsi a -7.

Purtroppo, nello stesso punto anche Bastianini è arrivato a pizzicare il verde e quindi il riminese si è visto privare di un podio che avrebbe meritato ampiamente, al termine di quella che probabilmente è stata la sua miglior gara dell'anno in sella alla KTM Tech3, come certificato dal distacco di appena 2"5 dal vincitore. Sicuramente "Bestia" quindi masticherà amaro per una grande occasione sfumata. Anzi, le immagini hanno mostrato tutto il suo disappunto una volta tornato al box.

Chi invece può festeggiare è Moreira, che così si è visto servire sul piatto d'argento il secondo posto dopo aver tagliato il traguardo al quarto. Per lui si tratta della prima medaglia Sprint ed ha un forte valore simbolico, perché arriva proprio sulla pista di casa della Honda, che sta vedendo ripagata la scommessa che ha fatto su di lui. Ma va evidenziato che comunque la sua gara è stata davvero strepitosa a prescindere dal regalo dei due piloti che lo avevano preceduto, perché era agganciato a loro.

Buona anche la rimonta dell'idolo locale Ai Ogura, risalito dall'11° posto in griglia fino al quinto finale con l'Aprilia del Trackhouse Racing, che ha preceduto la RS-GP ufficiale di un Marco Bezzecchi che è andato controtendenza montando la gomma media al posteriore. Una scelta che non sembra aver pagato per il riminese, che ha perso subito posizioni nelle prime fasi e poi ha chiuso distanziato di 7". E il sesto posto odierno lo fa arretrare ancora nel Mondiale, nel quale ora paga 45 punti sul vicino di box.

Continuando a scorrere la classifica, la Honda porta a punti anche Johann Zarco in settima posizione, ma anche la Yamaha si toglie la soddisfazione di un punticino casalingo con Fabio Quartararo nono. Tra di loro invece troviamo l'Aprilia del Trackhouse Racing affidata a Raul Fernandez.

Come avrete notato, non abbiamo ancora citato Pedro Acosta, ma semplicemente perché la gara del vincitore del Gran Premio d'Austria è durata appena due curve. Alla terza, infatti, quando si trovava in quinta posizione, la sua KTM è stata letteralmente speronata dalla Ducati di Alex Marquez, che è arrivato lunghissimo in staccata. Tra le altre cose, nell'incidente è rimasto coinvolto anche l'incolpevole Fabio Di Giannantonio, che è anche passato dal Centro Medico, dove fortunatamente sono state escluse fratture.

Per quanto riguarda gli italiani, Luca Marini e Franco Morbidelli hanno chiuso subito fuori dalla zona punti, in 11° e 12° posizione, mentre Pecco Bagnaia si è ritirato proprio all'ultimo giro, rientrando ai box con la gomma posteriore della sua Ducati che presentava evidenti problemi di blistering sulla parte centrale del battistrada.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 12

20'50.376

   165.8   12
2 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 12

+2.754

20'53.130

 2.754 165.5   9
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 12

+2.466

20'52.842

   165.5   7
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 12

+2.508

20'52.884

 0.042 165.5   6
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+5.992

20'56.368

 3.484 165.0   5
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 12

+6.984

20'57.360

 0.992 164.9   4
7 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 12

+8.088

20'58.464

 1.104 164.8   3
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+8.817

20'59.193

 0.729 164.7   2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+10.586

21'00.962

 1.769 164.4   1
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+11.129

21'01.505

 0.543 164.4    
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 12

+13.632

21'04.008

 2.503 164.0    
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+15.209

21'05.585

 1.577 163.8    
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 12

+19.873

21'10.249

 4.664 163.2    
14 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 12

+19.983

21'10.359

 0.110 163.2    
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+20.469

21'10.845

 0.486 163.2    
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 12

+21.894

21'12.270

 1.425 163.0    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+38.442

21'28.818

 16.548 161.3    
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+41.284

21'31.660

 2.842 160.5    
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+1 Giro

19'20.309

 1 Giro 163.8 Ritirato  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 0

+12 Giri

18.721

 11 Giri   Incidente  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 0

+12 Giri

18.872

 0.151   Incidente  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 0

+12 Giri

18.926

 0.054   Incidente  
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