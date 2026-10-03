MotoGP | Marquez domina la Sprint di Motegi, Moreira 2° con le penalità di Martin e Bastianini

La pole position di Jorge Martin è stata come uno schiaffo che ha svegliato Marc Marquez. La reazione del campione del mondo in carica infatti è stata veemente, perché il pilota della Ducati è andato a prendersi una vittoria perentoria nella Sprint del Gran Premio del Giappone, la sua 22° in carriera, che ha un peso importante anche nella corsa al titolo.

Il nove volte iridato ha ripetuto un copione già visto più volte in questa stagione, perché si è giocato il tutto per tutto per mettersi davanti alla prima staccata. Manovra che gli è riuscita perfettamente, infilandosi all'interno dell'Aprilia di "Martinator".

Una volta in testa, Marc ha fatto capire subito che oggi non avrebbe fatto sconti, perché Martin è riuscito a tenere il suo ritmo solamente per qualche passaggio, prima di doversi arrendere a vederlo scappare via in maniera inesorabile. Anzi, nel finale il portacolori della Casa di Noale ha accusato un evidente calo di ritmo e le immagini televisive hanno mostrato che la sua gomma posteriore era letteralmente distrutta nella parte centrale.

Un qualcosa che il madrileno ha pagato a carissimo prezzo, perché per difendersi dal ritorno di Enea Bastianini e di uno strepitoso Diogo Moreira è andato a mettere le gomme sul verde all'uscita della curva 11 all'ultimo giro, quindi per regolamento è stato arretrato di una posizione. Episodio che gli è costato due punti nella battaglia Mondiale, permettendo a Marquez di avvicinarsi a -7.

Purtroppo, nello stesso punto anche Bastianini è arrivato a pizzicare il verde e quindi il riminese si è visto privare di un podio che avrebbe meritato ampiamente, al termine di quella che probabilmente è stata la sua miglior gara dell'anno in sella alla KTM Tech3, come certificato dal distacco di appena 2"5 dal vincitore. Sicuramente "Bestia" quindi masticherà amaro per una grande occasione sfumata. Anzi, le immagini hanno mostrato tutto il suo disappunto una volta tornato al box.

Chi invece può festeggiare è Moreira, che così si è visto servire sul piatto d'argento il secondo posto dopo aver tagliato il traguardo al quarto. Per lui si tratta della prima medaglia Sprint ed ha un forte valore simbolico, perché arriva proprio sulla pista di casa della Honda, che sta vedendo ripagata la scommessa che ha fatto su di lui. Ma va evidenziato che comunque la sua gara è stata davvero strepitosa a prescindere dal regalo dei due piloti che lo avevano preceduto, perché era agganciato a loro.

Buona anche la rimonta dell'idolo locale Ai Ogura, risalito dall'11° posto in griglia fino al quinto finale con l'Aprilia del Trackhouse Racing, che ha preceduto la RS-GP ufficiale di un Marco Bezzecchi che è andato controtendenza montando la gomma media al posteriore. Una scelta che non sembra aver pagato per il riminese, che ha perso subito posizioni nelle prime fasi e poi ha chiuso distanziato di 7". E il sesto posto odierno lo fa arretrare ancora nel Mondiale, nel quale ora paga 45 punti sul vicino di box.

Continuando a scorrere la classifica, la Honda porta a punti anche Johann Zarco in settima posizione, ma anche la Yamaha si toglie la soddisfazione di un punticino casalingo con Fabio Quartararo nono. Tra di loro invece troviamo l'Aprilia del Trackhouse Racing affidata a Raul Fernandez.

Come avrete notato, non abbiamo ancora citato Pedro Acosta, ma semplicemente perché la gara del vincitore del Gran Premio d'Austria è durata appena due curve. Alla terza, infatti, quando si trovava in quinta posizione, la sua KTM è stata letteralmente speronata dalla Ducati di Alex Marquez, che è arrivato lunghissimo in staccata. Tra le altre cose, nell'incidente è rimasto coinvolto anche l'incolpevole Fabio Di Giannantonio, che è anche passato dal Centro Medico, dove fortunatamente sono state escluse fratture.

Per quanto riguarda gli italiani, Luca Marini e Franco Morbidelli hanno chiuso subito fuori dalla zona punti, in 11° e 12° posizione, mentre Pecco Bagnaia si è ritirato proprio all'ultimo giro, rientrando ai box con la gomma posteriore della sua Ducati che presentava evidenti problemi di blistering sulla parte centrale del battistrada.