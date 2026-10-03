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MotoGP | Márquez: "Abbiamo fatto una modifica prima del via e sono riuscito a guidare più col mio stile"

Un piccolo cambio all'assetto della sua Ducati prima della Sprint ha consentito allo spagnolo di dettare legge a Motegi, andando comodamente a vincere con un ritmo insostenibile per gli altri.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel sabato del GP del Giappone è arrivata la settima vittoria stagionale in una Sprint per Marc Márquez, la 22° da quando è stata introdotta questa formula in MotoGP.

Questo, insieme al terzo posto di Jorge Martín – penalizzato per aver infranto i limiti della pista perdendo una posizione in gara – permette al pilota della Ducati di ridurre il distacco in classifica generale a 7 punti rispetto a quello dell’Aprilia.

"L’obiettivo di questa mattina era quello di qualificarci in prima fila sulla griglia di partenza: partire secondo o primo era la posizione migliore per la Sprint e ci siamo riusciti - ha spiegato Márquez dopo la gara - La verità è che abbiamo apportato una piccola modifica alla moto che mi ha permesso di sentirmi a mio agio, quindi lavoro fatto e domani si riparte".

Márquez è riuscito a superare Martín, partito in pole, alla prima frenata, e da lì ha imposto un ritmo infernale che nessuno è riuscito a tenere, nonostante le gomme si siano consumate per quasi tutti i piloti, tranne che per Marc.

"Oggi funzionava tutto bene; come ho detto, abbiamo effettuato una modifica avendo individuato chiaramente il problema che c’era in mattinata, ed è andata bene, quindi spero di avere la stessa sensazione domani. Bisogna analizzare bene la gomma posteriore, perché molti piloti hanno avuto ‘blister’ e surriscaldamento, e questo è un pericolo in vista della gara lunga".

Ovviamente allo spagnolo è stato chiesto del cambiamento che aveva apportato alla sua moto: "Non lo dirò nel bel mezzo del Gran Premio (ride, ndR). Ma grazie a quella modifica, guido un po’ meglio, più secondo il mio stile, e sono riuscito a mantenere un ritmo sostenuto. Ma bisogna analizzare molto bene le gomme, perché Bezzecchi è partito con la media posteriore e nemmeno il suo ritmo è stato molto buono".

Marc Márquez, Ducati Team, calentando en parrilla antes de la salida

Marc Márquez, Ducati Team, durante il riscaldamento in griglia prima della partenza

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez ha lasciato l’Austria due settimane fa contrariato da un problema ai freni della sua moto.

"Il problema ai freni qui non ha influito; giovedì mi hanno spiegato cosa è successo: quando si va in scia, dietro ad altri piloti, succedono sempre delle cose, ma in Austria ho avuto un vero e proprio problema; me l’hanno spiegato bene e devo dire che lì sono stato fortunato a finire quinto".

In Giappone, da quando c’è la Sprint, chi vince il sabato ripete la vittoria la domenica, realizzando una doppietta.

"Oggi siamo partiti bene e sono riuscito a portarmi in testa; domani partiremo di nuovo secondi e Jorge, Bezzecchi e Acosta stanno dimostrando un ottimo ritmo, vedremo. La gara prevede il doppio dei giri, ma spero di riuscire a ritrovare il ritmo che ho avuto oggi”.

 

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