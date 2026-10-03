MotoGP | Moreira: "Oggi era la giornata da sfruttare, anche se il risultato non è quello che vorremmo"

Al suo primo anno in MotoGP e nel GP del Giappone, la gara più importante per la Honda HRC, Diogo Moreira si è concesso il piacere di conquistare il primo podio nella classe regina col secondo posto ottenuto un po’ a sorpresa, in seguito alla doppia penalità inflitta a Jorge Martín ed Enea Bastianini, che hanno perso una posizione per aver infranto i limiti della pista nell’ultimo giro.

Il brasiliano, partito nono in griglia, ha beneficiato di una tripla caduta nel primo giro che gli ha “regalato” tre posizioni nella risalita, ma queste sono le gare e bisogna sfruttare fino all’ultimo metro qualsiasi possibilità si presenti, e il debuttante della Casa di Tokyo - che l’anno prossimo passerà alla squadra ufficiale - lo ha fatto in modo magistrale.

"Oggi era il giorno giusto, abbiamo visto la caduta alla curva 3 e ho cercato di spingere al massimo", ha dichiarato il pilota del Team LCR subito dopo aver concluso la Sprint.

"A ogni giro mi sentivo sempre più a mio agio, stavo cercando di risparmiare un po’ di gomma per il finale, e nell’ultimo giro ho visto che Martín e Bastianini erano in difficoltà, così ho pensato che avrei potuto raggiungere il podio; dobbiamo goderci questi momenti".

Moreira ha conquistato il podio tagliando il traguardo al quarto posto, ma negli ultimi giri sembrava che potesse puntare al terzo: "Mi è mancato un giro, mi sentivo molto bene e ci avrei sicuramente provato".

"Sappiamo che questo non è il risultato reale a cui dovremmo puntare, altri piloti sono caduti, ma oggi era la giornata giusta: abbiamo avuto molta fortuna, ma abbiamo saputo sfruttarla".

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Per il brasiliano, questo primo podio con la Honda è arrivato di sabato, ma ciò non sminuisce affatto il valore del risultato: "L’ho sempre detto alla squadra: la domenica faccio un po’ più fatica e, se posso fare qualcosa, deve essere di sabato".

In ogni caso, il podio è un motivo per sorridere, proprio nella roccaforte della Honda: "Domani sicuramente saremo tra i primi otto, credo. Ma non si sa mai, tutto può cambiare. Ma oggi è stata una giornata importante, anche per la Honda, siamo in casa e siamo tutti molto felici".

Riguardo al problema con la gomma posteriore Michelin, che si è ritrovata distrutta per tutti i piloti, Moreira non ha fatto eccezione.

"La gomma ha tenuto per un soffio, quasi non è arrivata alla fine, ma non mi sono risparmiato. Ho dato tutto quello che avevo e non ho pensato né alla gomma né a nient’altro: se dovevo cadere, cadevo. Oggi volevo provarci e alla fine è andato tutto bene".