F1 | Ferrari, dal rischio naufragio al podio: Hamilton salva Sepang

La Ferrari torna sul podio. Lo fa al termine di una domenica complicata, iniziata con una scelta sbagliata che avrebbe potuto compromettere del tutto il bilancio della trasferta malese. Dopo cinque Gran Premi di assenza dalle prime tre posizioni, il terzo posto di Lewis Hamilton porta ossigeno a Maranello e chiude un weekend che, al netto degli errori, ha restituito indicazioni positive anche sul fronte della performance.

La prima decisione della giornata è stata anche quella che ha rischiato di costare più cara. Su una pista ancora umida Ferrari e McLaren hanno scelto di prendere il via con gomme slick, mentre Red Bull e Mercedes hanno puntato sulle intermedie. È bastato mezzo giro per capire quale fosse la scelta corretta. Verstappen e le Mercedes hanno preso il largo, mentre le Ferrari sono precipitate nelle retrovie. Dopo otto giri Leclerc è transitato in sedicesima posizione, Hamilton in diciottesima, ad oltre un minuto da Verstappen. La domenica sembrava già naufragata.

«Dobbiamo essere lucidi e riconoscere che non è stata la scelta giusta – ha ammesso Frederic Vasseur – sarebbe stato molto meglio partire con le intermedie. Abbiamo deciso con le informazioni che avevamo, pensando che la pista si sarebbe asciugata rapidamente. Anche il tempo necessario per un pit-stop, circa 26 secondi, ha avuto un peso, ma alla fine è chiaro che la scelta corretta sarebbe stata un'altra”.

A rimettere improvvisamente in gioco la Ferrari è stata la Safety Car entrata in pista al nono passaggio. Una neutralizzazione provvidenziale, che ha cancellato il pesantissimo distacco accumulato nei primi giri. Leclerc ha colto l'opportunità per passare alle intermedie, Hamilton ha invece seguito il suo istinto. Il box gli ha comunicato di essere pronto ad accoglierlo, ma Lewis ha confermato al suo ingegnere Carlo Santi di voler proseguire con il set di soft montato al via.

Una decisione che ha cambiato il volto della sua gara. Restando in pista Hamilton ha guadagnato sei posizioni e, alla ripartenza, ha iniziato a capitalizzare la scelta delle gomme da asciutto. “Gli abbiamo lasciato la possibilità di decidere – ha chiarito Vasseur – in queste situazioni è il pilota ad essere in macchina. Quando gli comunichiamo che siamo pronti significa che può fermarsi se ritiene sia la scelta corretta”.

La rimonta di Hamilton non è stata però lineare. Non avendo scelto le intermedie al via, Lewis ha dovuto montare una seconda mescola dopo le soft, ed è essere passato alle medie, compound che non si è rivelato particolarmente efficace, Lewis si è avvicinato ad Isack Hadjar senza riuscire a trovare lo spunto per superarlo. A cambiare nuovamente lo scenario è stata la seconda Safety Car, entrata in pista al giro 43. Hamilton ha montato un nuovo set di soft e, subito dopo la ripartenza, ha avuto ragione della Red Bull.

È stato un ottimo Hamilton. Sette sorpassi, una buona gestione degli pneumatici e soprattutto la lucidità necessaria per cogliere tutte le opportunità offerte da una gara caotica. La rimonta

lo ha portato fino alla quarta posizione, diventata poi terza in seguito al ritiro di George Russell. “Lewis ha disputato una gara molto buona – ha sottolineato Vasseur – quando sei ad un minuto dalla testa devi provare qualcosa, devi rischiare. Ha gestito molto bene le gomme e il suo passo è rimasto competitivo anche alla fine degli stint”.

Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Lando Norris, McLaren Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Più complicata la domenica di Leclerc. Il contatto al primo giro con Nico Hulkenberg ha aggiunto un altro problema ad una situazione già difficile, obbligando Charles a sostituire l’ala anteriore. Il monegasco non si è espresso sui livelli del compagno di squadra e ha beneficiato molto della Safety Car finale, che gli ha permesso di azzerare il distacco da Hadjar e successivamente superarlo. Considerando come si era messa la corsa, i dodici punti conquistati hanno quasi il sapore di un piccolo miracolo.

“Charles ha avuto un contatto al primo giro e abbiamo dovuto cambiare l’ala – ha spiegato Vasseur – credo abbia fatto il suo lavoro. Non posso certo rimproverargli un contatto quando si trova a guidare con le slick in quelle condizioni”.

Resta inevitabilmente il dubbio su ciò che sarebbe potuto accadere senza la scelta di prendere il via con le slick. La Ferrari avrebbe avuto la possibilità di giocarsela con Kimi Antonelli e probabilmente di mettere sotto pressione la Mercedes, ma il bottino complessivo non sarebbe stato necessariamente molto diverso. La vittoria, in ogni caso, non sembra essere mai stata realmente alla portata: al netto delle strategie e degli episodi, la Red Bull di Verstappen aveva qualcosa in più.

La nota più importante del weekend è semmai il passo mostrato dalla SF-26. La Ferrari era stata competitiva sul giro secco e in gara, una volta eliminate dall'equazione le conseguenze delle scelte di gomme, il ritmo è stato inferiore soltanto a quello di Verstappen.

«È vero, il passo gara è stato molto migliore questo weekend – ha confermato Vasseur – le condizioni erano però completamente differenti. Abbiamo disputato tutte le prove libere con circa 60 gradi di temperatura dell'asfalto e poi la gara con trenta gradi in meno. Era praticamente un'altra pista”. Una situazione che ha complicato la lettura delle gomme per tutti: dopo una delle ripartenze il gruppo era quasi equamente diviso tra soft, medie e hard, fotografia perfetta dell'incertezza vissuta ai box.

Alla fine Sepang consegna alla Ferrari un bilancio molto migliore rispetto a quello che si prospettava dopo otto giri. C'è il ritorno sul podio dopo cinque gare, ma anche un +17 sulla McLaren che rappresenta una buona notizia per la classifica Costruttori. E soprattutto c'è una SF-26 tornata competitiva sulla distanza.

Non è stata una domenica perfetta. Senza la prima Safety Car l'errore nella scelta delle gomme avrebbe probabilmente presentato un conto pesantissimo, e anche la neutralizzazione finale ha aiutato entrambe le Ferrari. Ma quando la gara ha offerto delle opportunità, la squadra è riuscita a sfruttarle e Hamilton ha fatto il resto.

Dopo cinque Gran Premi senza podio, la Ferrari aveva bisogno di interrompere la serie negativa. Sepang non cancella i problemi delle ultime settimane, ma restituisce punti, fiducia e soprattutto una performance sulla quale costruire. Considerando come era iniziata la domenica, non è poco.