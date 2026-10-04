MotoGP | Bagnaia: "Abbiamo sbagliato noi piloti a non provare la gomma dura venerdì"

Se c'era qualcuno che avrebbe potuto essere arrabbiato o rancoroso nei confronti della Michelin per il weekend di Motegi, questo era senza ombra di dubbio Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, che dall'inizio dell'anno è alle prese con un problema di carenza di grip al posteriore, è stato quello che più di tutti ha accusato il graining della gomma posteriore soft nella Sprint di ieri, che si è completamente distrutta, costringendolo al ritiro.

Invece il piemontese è stato uno di quelli che hanno teso maggiormente la mano all'azienda francese dopo la gara lunga di domenica, che tutti quanti hanno disputato con la gomma dura, quella con la carcassa da alte temperature che era stata portata come soluzione di back-up, visto che sul tracciato di proprietà della Casa giapponese era stato steso un nuovo asfalto. Secondo il piemontese, infatti, sono stati i piloti e le squadre a sbagliare a non provarla venerdì, perché questa soluzione si è rivelata la migliore tra quelle a disposizione.

"Penso che sia stata una grande sorpresa, ma una bella sorpresa, perché almeno sono riuscito a fare un po' di più, quindi è andata meglio. È stata colpa nostra, dei piloti, che non l'avevamo provata prima. Ma onestamente, quando ho visto l'allocazione, mi ero detto che le gomme dure sarebbero state un back-up", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Anche la Michelin ha detto che erano un piano di riserva, quindi cerchi di non usare le gomme di back-up. Ma la cosa più importante è che già in passato ci siamo trovati in una situazione simile, e in quel caso le migliori si sono rivelate proprio le gomme dure. Quindi è sempre importante testare tutto prima di arrivare in gara, ed è stata colpa nostra", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato chiesto se però non ci sia stato un errore di comunicazione anche da parte del fornitore unico di pneumatici, ha ribadito il concetto: "L'allocazione la sapevamo, quindi abbiamo sbagliato noi a non considerare il fatto che l'asfalto fosse nuovo e che la mescola della gomma dura fosse la stessa della gomma soft. Dopo la Sprint io avevo già deciso che avrei usato la dura, perché sapevo che con la media sarebbe finita allo stesso modo, quindi ho spinto per avere un Warm-Up di 20 minuti per provarla".

"Ieri penso che fossi l'unico in Ducati che spingeva per correre con la dura, avevo qualche dubbio solo su quanto ci sarebbe voluto a portarla in temperatura, ma sono entrato in pista e mi sono trovato subito bene. Anzi, andava meglio delle altre due gomme, infatti abbiamo sbagliato noi piloti a non provarla venerdì. Se qualcuno l'avesse fatto, l'avrebbero usata tutti da subito".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Anche perché con questa gomma è venuto fuori il miglior risultato del weekend per Pecco, anche se si tratta di un'ottavo posto che è lontano anni luce dalla strepitosa doppietta che aveva firmato un anno fa nel Gran Premio del Giappone. Ma secondo il tre volte iridato oggi era proprio impossibile fare di più.

"Penso che abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo a disposizione. Andare oltre sarebbe stato difficile. Guardando anche i dati del weekend, non riesco a fare quello che fanno i piloti più veloci, quindi non è una mancanza di velocità, non è una mancanza di grinta, è che proprio non ci riesco. È un po' un peccato, perché su altri circuiti facevo già fatica l'anno scorso, quindi avevo un po' perso la mia velocità".

"Ma qui, l'anno scorso, ero fortissimo, quindi avevo un’idea chiara di cosa fossi in grado di fare. Ma oggi, e per tutto il weekend, è stato impossibile farlo. Quindi è così e dobbiamo accettarlo, ma anche dare il massimo. Penso che la mia squadra, con il setting dell'elettronica e della moto, abbia fatto un ottimo lavor, quindi fare di più era impossibile".

Quella ottenuta oggi da Marc Marquez è stata la 100° vittoria di Gigi Dall'Igna da direttore generale di Ducati Corse. Bagnaia quindi ha voluto tributare il giusto omaggio all'ingegnere veneto: "Tutti conoscono Gigi e sanno quanto sia bravo. Ha fatto davvero un lavoro incredibile. Purtroppo, nelle ultime due stagioni, non sono riuscito a dare il meglio di me e a migliorare, ma è andata così. Comunque complimenti a Gigi, ha fatto sicuramente un lavoro straordinario".

Infine, ha detto la sua sulla battaglia per il titolo, che a sei gare dal titolo vedere Jorge Martin e Marquez separati tra loro da soli 2 punti: "Penso che sia fantastica. In Indonesia sarà molto difficile per la Ducati, ma poi andremo in Australia, dove Marc è fortissimo, quindi la lotta sarà serrata fino a Valencia. Anche perché la Malesia è più favorevole a Jorge, mentre Valencia è più favorevole a Marc. Sarà una bella sfida tra di loro e spero di vedere il meglio di entrambi".