F1 | Antonelli vede il titolo, Russell si ferma: Sepang lascia due grane da risolvere alla Mercedes

La Mercedes lascia Sepang con due stati d’animo molto differenti. Da una parte c’è Kimi Antonelli, che con il secondo posto ha compiuto un altro passo importante verso il titolo mondiale, portando a 84 punti il vantaggio su George Russell, il margine più ampio raggiunto nel corso della stagione. Dall’altra ci sono due interrogativi che la squadra dovrà chiarire rapidamente: l’affidabilità della power unit e il rendimento del nuovo pacchetto di aggiornamenti.

Per Antonelli la domenica malese ha avuto un peso importante soprattutto in ottica campionato. Già la seconda posizione sarebbe stata un risultato molto positivo, considerando che Kimi è riuscito ad avere nettamente la meglio su Russell, ma il successivo ritiro del compagno di squadra ha ulteriormente ampliato un divario che, a sette gare dalla conclusione della stagione, assume dimensioni importanti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes. secondo a Sepang Foto di: Peter Fox / Getty Images

Antonelli, però, non ha nascosto che a Sepang la Mercedes non era al livello mostrato in altre tappe del campionato. Dopo essere passato al comando grazie a un'ottima partenza, Kimi ha dovuto arrendersi alla superiorità di Max Verstappen.

“Max è stato molto, molto veloce per tutto il weekend – ha spiegato – la Red Bull ha fatto un ottimo lavoro e noi abbiamo faticato di più rispetto alle gare precedenti. Con il passo che avevamo oggi, il secondo posto era il massimo risultato possibile”.

Il weekend malese era particolarmente atteso in casa Mercedes per il debutto di un pacchetto di aggiornamenti che, nelle simulazioni, avrebbe dovuto garantire un guadagno nell'ordine dei tre decimi. Il responso della pista è stato però molto meno chiaro. La W17 ha mostrato benefici nelle curve veloci e di media percorrenza, pagando però un prezzo sul fronte della resistenza aerodinamica e, soprattutto, evidenziando difficoltà nei tratti più lenti.

La Mercedes nella nuova comfigurazione aerodinamica: ha funzionato o no? Ci sono dei dubbi Foto di: Jake Boxall-Legge

Il dubbio è quanto di ciò che si è visto a Sepang sia imputabile al nuovo pacchetto e quanto, invece, alle caratteristiche particolari del circuito malese. L'asfalto molto abrasivo e le temperature elevate hanno rappresentato condizioni nelle quali la Mercedes aveva già mostrato dei limiti in passato.

“Non sappiamo ancora se gli aggiornamenti ci abbiano reso più veloci o più lenti – ha ammesso Antonelli – quest'anno, ogni volta che abbiamo corso su asfalti molto vecchi, abbiamo sofferto. È possibile che il problema sia legato semplicemente a questo tipo di superficie. Sono sicuro che dopo questo weekend la squadra avrà molti dati da analizzare e a Singapore avremo un quadro molto più chiaro”.

Anche Bradley Lord ha confermato che le risposte non sono ancora definitive. Mercedes ha riscontrato il miglioramento previsto nelle curve veloci e di media velocità, ma ha sofferto soprattutto nelle zone in cui l'asfalto era maggiormente deteriorato. Un comportamento che ha ricordato alla squadra quanto già visto in Bahrain.

L'analisi sarà importante anche per stabilire la configurazione da utilizzare a Singapore. Tra le possibilità sul tavolo c'è quella di fare un passo indietro qualora i dati dovessero indicare che il nuovo pacchetto non garantisce il beneficio complessivo previsto.

George Russell, Mercedes, dopo il ritiro Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ma il campanello d'allarme più importante arrivato da Sepang riguarda l'affidabilità. Russell ha comunicato via radio che la power unit aveva iniziato ad avere un comportamento anomalo e poco dopo anche i dati dei sensori hanno confermato la presenza di un problema. Mercedes non ha avuto alternative: George è stato costretto al ritiro.

“Abbiamo visto che alcuni sensori iniziavano a comportarsi in modo anomalo ed è diventato chiaro che avremmo dovuto fermare la macchina – ha spiegato Lord – abbiamo avuto un guasto di qualche tipo, ora dobbiamo capire cosa significhi per il suo pool di power unit”.

Ed è proprio qui che la situazione diventa delicata. Russell aveva già portato al limite la gestione dei motori disponibili, rimandando prima a Monza e successivamente a Baku l'introduzione della quinta unità. L'obiettivo era arrivare ad Austin, dove Mercedes prevede di poter disporre dell'evoluzione ADUO, ma il problema accusato a Sepang potrebbe costringere la squadra a modificare il programma.

Lord non lo ha escluso, parlando della possibilità di un "double whammy": perdere punti pesanti in Malesia e trovarsi nella condizione di dover introdurre una nuova power unit prima di poter beneficiare dell'aggiornamento previsto.

È un tema che riguarda Russell in prima persona, ma che inevitabilmente interessa anche Antonelli. L'affidabilità è stata il principale punto interrogativo della Mercedes in questa stagione e, proprio nel momento in cui Kimi ha costruito un margine importante nella corsa al mondiale, il cedimento sulla monoposto gemella ha ricordato che nulla può essere ancora dato per scontato.

Antonelli può però lasciare Sepang con un'altra conferma. Anche in un weekend nel quale la Mercedes non è stata il riferimento tecnico, ha massimizzato il risultato disponibile. Il secondo posto gli consegna un vantaggio di 84 punti e una posizione sempre più solida in campionato.

Ora la Mercedes dovrà trasformare la trasferta malese in risposte. Capire cosa sia accaduto alla power unit di Russell e stabilire quanto del difficile weekend sia stato causato dalle caratteristiche di Sepang e quanto dal nuovo pacchetto. Singapore arriva immediatamente e offrirà una verifica importante. Antonelli, intanto, ci arriverà con il vantaggio più ampio avuto finora. E con un titolo mondiale che, dopo Sepang, è diventato ancora più vicino.