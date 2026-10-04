WRC | Solberg vince il Rally Italia Sardegna, ma butta il titolo: Evans è Campione del Mondo!

Elfyn Evans e Scott Martin sono i Campioni del Mondo Piloti WRC al termine di una stagione 2026 conclusasi con il vero e proprio botto al Rally Italia Sardegna, vinto da Oliver Solberg ed Elliott Edmondson, che però hanno visto volare via il titolo all'ultima curva.

Tutto si sarebbe deciso nella ripetizione della 'Sassari-Argentiera', valida come PS17 e Power Stage con i punti extra in palio che avrebbero incoronato il Re di questa annata dominata dalla Toyota.

Il miglior crono lo avevano stabilito Neuville/Wydaeghe, beneficiando di una posizione di partenza piuttosto anticipata rispetto agli altri e quindi con un fondo sterrato messo decisamente meglio, che con il passare delle vetture ha cominciato a vedere solchi profondi scavati, soprattutto quando è toccato ai migliori.

Evans è stato bravissimo a sopravvivere, ma tutto era nelle mani di Solberg, che ha fin da subito affrontato i 7.1km con il coltello tra i denti, consapevole di dover chiudere davanti al gallese.

Giunto a meno di 2km con un piccolo vantaggio nell'intertempo, lo svedese si è ritrovato alla penultima variante sinistra-destra-sinistra in discesa che portava al traguardo con il posteriore della propria Yaris scomposto; l'effetto pendolo gli è stato fatale, finendo con la sbandata che lo ha portato fuori strada perdendo quei decimi utili a trionfare in campionato e tornando in extremis in strada per tagliare il traguardo con 14"5 di ritardo dal primo crono.

Lo sconforto della famiglia Solberg, con papà Petter disperato mentre osservava su un sasso suo figlio finire fuori strada, e del team Toyota al Parco Assistenza con facce degne del miglior-peggior film dell'orrore, non possono essere consolati dalla vittoria di Oliver e Edmondson nell'ultima gara di una stagione dove hanno vinto Monte-Carlo e Cile, ma sbagliato pure parecchio tanto da costargli poi l'iride.

Per Evans e Martin, che in Sardegna hanno dovuto stringere i denti partendo per primi al venerdì e poi sempre a metà gruppo nelle restanti tappe, arriva un quinto posto finale a 4'48"1 dalla vetta, ma sufficiente per festeggiare un insperato titolo che alla penultima PS di domenica pareva diventare un miraggio a causa di una foratura.

La coppia britannica si issa sul tetto del mondo con i successi di Svezia e Giappone all'attivo, ma anche tanti punti presi con piazzamenti e gestione che alla fine hanno avuto un peso enorme nella somma totale in classifica generale.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

In terra isolana il podio è tutto Toyota con la piazza d'onore di Ogier/Landais a 57"6 dalla vetta, complice subito una foratura a rallentare i francesi, e Pajari/Salminen terzi a 1'37"4, bravi a non sbagliare nulla e rimasti in agguato nella rincorsa al titolo, dove si erano candidati di prepotenza con le vittorie in Estonia, Finlandia e Paraguay, terminando un'ottima annata terzi nel Mondiale.

Soddisfatto - ma non troppo - Adrien Fourmaux, affiancato da Alexandre Coria e fra i favoriti al successo nella gara tricolore, se non fosse stato per due forature che hanno minato ogni speranza dell'unica formazione Hyundai rimasta in lizza per un trofeo, a tagliare però il traguardo in quarta posizione a +2'38"6.

Poi ci sarebbero gli altri, in qualche modo rimasti più indietro nell'arco della gara, cominciando in ordine d'arrivo da Katsuta/Johnston alle prese con una foratura nella PS6 e risaliti con pazienza fino al sesto posto, ma senza riuscire a fare di meglio con la quinta Toyota ufficiale in gara.

Anteriore destra a terra anche per Sordo/Saiz nella PS3, prima che l'equipaggio spagnolo finisse K.O. per un errore nella PS7 di un venerdì rovinato proprio mentre la coppia stava pian piano trovando un buon ritmo.

Amarezza pure per Neuville/Wydaeghe, autori di sei successi cronometrici alla fine (tra cui la PS17 Power Stage) e in pienissima corsa per la vittoria quando nella PS11 hanno dovuto abbandonare ogni speranza a causa della rottura della sospensione posteriore sinistra sulla loro Hyundai.

Da dimenticare il fine settimana delle Ford Puma di M-Sport. Tornati in azione dopo parecchio tempo, Sesks/Francis sono stati rallentati e retrocessi da una foratura nella PS4, pensando poi a portare a termine la corsa con il solo scopo di fare esperienza essendo inattivi da un po'. "Ho guidato come mia nonna per tutto il rally", ha ammesso il lettone.

Nella medesima tratta ci hanno rimesso anche Armstrong/Byrne, che poi sono ripartiti tagliando il traguardo settimi assoluti. Questa era la posizione occupata da McErlean/Treacy fino alla PS12, quando hanno colpito un albero rovinando l'anteriore della loro Ford e accusando problemi di pressione dell'acqua che li ha infine costretti ad alzare bandiera bianca nel collegamento verso il Parco Assistenza. E domenica mattina i due hanno dovuto fermarsi ancora per ulteriori guai manifestatisi sulla Puma, restando nelle retrovie.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Finale incredibile per il successo in Classe WRC2: per 0"7 si impongono Roope Korhonen/Anssi Viinikka portando a compimento una rimontissima con cui hanno dovuto fare i conti per via di una foratura accusata dalla loro Toyota.

E la stessa cosa si può dire per Virves/Viilo, secondi per un soffio al volante della Škoda con cui hanno pian piano recuperato terreno, fino a superare rivali a ripetizione, compresa la Toyota di Greensmith/Andersson, alle prese con un guasto al cambio e altre noie che gli negano il successo, ma non il terzo posto.

Gara difficile per la Toyota di Suninen/Hussi che è sesta, mentre in Top5 abbiamo la Yaris di Kajetanowicz/Szczepaniak e soprattutto la Škoda degli ottimi Roberto Daprà/Luca Guglielmetti, quindi a +2'13" dal leader.

Da segnalare che fra i primi 10 del lotto si piazzano le Fabia di Romagna/Lamonato e Trentin/Ometto.

WRC - Rally Italia Sardegna: Classifica Finale