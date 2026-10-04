MotoGP | La lezione che lascia il pneumatico bistrattato a Motegi

Giovedì pomeriggio, alla vigilia del Gran Premio del Giappone, Jack Miller ha parlato come sempre con i giornalisti, che gli hanno chiesto della scelta degli pneumatici fatta da Michelin, il fornitore di pneumatici del Mondiale, per il weekend a Motegi. Le opzioni posteriori per girare con la pista asciutta erano tre, quelle convenzionali (soft, media e dura), con la particolarità che quest'ultima aveva una carcassa più rigida.

Questo, tuttavia, non significa necessariamente che la mescola di gomma che ricopre quella costruzione interna sia più dura. Di fatto, in questo caso specifico, la specifica hard incorporava uno strato con la stessa composizione di quello della variante soft. Con l'esperienza accumulata, a Miller è stato chiesto di quell'opzione hard, e la sua risposta riassumeva l'opinione di tutti i box: "Quella non è un'opzione".

Con questi pregiudizi in mente, nessuna delle squadre ha voluto ricorrere in alcun momento delle giornate di venerdì e sabato a quello pneumatico hard. Neppure per capire come si comportava sulla superficie riasfaltata di Motegi, dove gli operai hanno fatto un lavoro perfetto e posato un manto con molto grip, ma anche molto abrasivo. Solo dopo la Sprint, nella quale Jorge Martin e Pecco Bagnaia hanno finito con le gomme soft letteralmente aperte nella zona centrale, si è riunito un gabinetto di crisi in cui sono state prese varie decisioni in vista della gara lunga.

Oltre a vietare l'uso della soft, è stata ampliata la durata del Warm-Up, passata da 10 minuti a 20, affinché i piloti avessero un po' di tempo per familiarizzare con quello pneumatico hard che nessuno di loro aveva voluto provare. Con sorpresa della maggior parte dei piloti, quella gomma hard ha funzionato a meraviglia, al punto che l'intera griglia ha optato per la combinazione media anteriore e hard posteriore per l'evento principale del Gran Premio.

Tagliando il traguardo da vincitore, Marc Marquez è stato 37 secondi più veloce di quanto lo fosse stato Pecco Bagnaia l'anno scorso, un confronto che conferma il livello dell'asfalto, e anche della gomma. Completata la gara, in cui Enea Bastianini, per esempio, ha volato negli ultimi giri a suon di giri veloci, sono stati molti i piloti che si sono messi le mani nei capelli per non aver provato prima quella gomma bistrattato.

"È colpa dei piloti non aver provato quella gomma. Michelin ci ha detto che era di riserva, e la cosa normale è evitare di usarla. Ma credo che, d'ora in avanti, sia importante provare tutte le opzioni disponibili", ha convenuto Bagnaia, uno dei più eloquenti nel parlare dell'argomento, dopo aver chiuso ottavo.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Il lunedì abbiamo già la selezione di Michelin. E abbiamo sbagliato noi a non considerare che l'asfalto nuovo, combinato con la mescola soft, poteva essere un'opzione valida", ha aggiunto l'italiano, che si è assunto tutta la responsabilità, anche se non l'ha provata né lui né nessuno dei suoi rivali.

"Il problema è che, in questi casi, ti aspetti sempre che sia qualcun altro a provarla, per vedere come funziona", ha riconosciuto Alex Marquez, caduto a sei giri dalla fine. "Il fatto che non abbiamo provato lo pneumatico hard fino al Warm-Up è una questione di team e piloti. Ma questo deriva dalla mancanza di tempo che abbiamo. Nessuno vuole sacrificare un'uscita quando c'è così poco margine per mettere a punto la moto", ha aggiunto, da parte sua, Alex Rins.

Mentre i piloti precedenti hanno intonato una sorta di ‘mea culpa’, ce ne sono stati anche altri, come Luca Marini, che hanno puntato il dito verso il lato opposto. "Noi abbiamo esperienza con quella tipologia esatta, su altri circuiti. E non sappiamo se va bene, oppure no. Per questo l'abbiamo scartata. Poi, miracolosamente, l'abbiamo montata nel Warm-Up ed è risultata magica. Credo che questo sia qualcosa che Michelin deve capire", ha dichiarato l'italiano di Honda HRC, che ha chiuso la top ten.

"La nostra esperienza precedente ci dice che, su diversi tracciati, quando hanno portato questa gomma, è sempre andata peggio delle altre. Bisogna considerare che eravamo d'accordo cinque costruttori e 22 piloti, quindi un motivo ci sarà", sosteneva il fratello di Valentino Rossi.

"Abbiamo chiesto ai piloti di provare la gomma hard nel Warm-Up. E la scelta è stata chiara. I team non hanno voluto provarla nelle prove, per mancanza di tempo", confermava Piero Taramasso, massimo responsabile di Michelin in MotoGP. "È stato chiaro che si sono sbagliati, ed è un buon insegnamento per le prossime gare", ha concluso il tecnico italiano.